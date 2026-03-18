Polskie drony dla Bułgarii? Wizjer może trafić do tamtejszej armii

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-03-18 15:22

Polski przemysł zbrojeniowy staje przed szansą na znaczący kontrakt eksportowy. Podczas czerwcowych targów zbrojeniowych Hemus 2026 w bułgarskim Płowdiwie, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 z Bydgoszczy zaprezentują swoje bezzałogowe systemy powietrzne, w tym rozpoznawczy dron Wizjer. Według nieoficjalnych informacji pozyskanych przez "Polskę Zbrojną" Bułgaria ma wyrażać zainteresowanie tymi bezzałogowcami. Rozmowy prowadzone pod auspicjami Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają dotyczyć, nie tylko sprzedaży, ale również transferu technologii, a cała transakcja może zostać sfinansowana w ramach unijnego programu SAFE.

Nadchodząca 16. edycja Międzynarodowej Wystawy Sprzętu i Usług Obronnych Hemus, która odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 roku w Płowdiwie, będzie dla polskiego sektora obronnego szansą do zaprezentowania swoich produktów. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL nr 2), będące w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), planują promocję swoich produktów. Na stoisku znajdą się trzy systemy: amunicja krążąca DragonFly, taktyczny BSP krótkiego zasięgu Orlik oraz rozpoznawczy dron klasy mini Wizjer - jak napisała "Polska Zbrojna".

To właśnie ten ostatni system według doniesień redaktora Krzysztofa Wilewskiego z "Polski Zbrojnej" przykuł największą uwagę przedstawicieli bułgarskiego resortu obrony. Zainteresowanie to jest efektem długofalowych działań promocyjnych PGZ i konkretnych rozmów, które miały miejsce m.in. podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Efektem tych spotkań były wzajemne wizyty robocze, które doprowadziły do oficjalnego zaproszenia WZL nr 2 na targi Hemus w celu szczegółowej prezentacji możliwości Wizjera.

Wizjer pod lupą bułgarskiej armii

Siły zbrojne Bułgarii od kilku lat realizują program modernizacji, a bezzałogowe systemy rozpoznawcze klasy mini są jednym z ich priorytetów. Polski Wizjer, zaprojektowany przez inżynierów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, wpisuje się w te potrzeby. System jest przeznaczony do prowadzenia rozpoznania obrazowego (IMINT) na rzecz Wojsk Lądowych i Specjalnych.

Jak nieoficjalnie informuje "Polska Zbrojna" bułgarski resort obrony analizuje dwie główne ścieżki pozyskania polskich dronów, obie powiązane z nowym unijnym instrumentem finansowym Security Action for Europe (SAFE). Pierwsza ścieżka dotyczy wspólnego zakupu z Polską, ma to być opcja preferowana przez stronę bułgarską. Polegałaby na dołączeniu do polskiego zamówienia, co mogłoby przynieść korzyści skali i obniżyć koszty jednostkowe.

Druga opcja zakłada bezpośrednie zamówienie w polskim przemyśle, połączone z uruchomieniem licencyjnej produkcji Wizjerów w zakładach na terenie Bułgarii.

Program SAFE, którego celem jest wspieranie państw członkowskich w zwiększaniu zdolności obronnych poprzez niskooprocentowane pożyczki, jest tu kluczowym elementem. Zarówno Polska, jak i Bułgaria, przystąpiły do tej inicjatywy, a ich plany inwestycyjne zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską. Finansowanie ewentualnego kontraktu na Wizjery z tego źródła znacząco ułatwiłoby jego realizację. Warto zaznaczyć, że mimo politycznych kontrowersji w Polsce i weta prezydenckiego do ustawy wdrażającej, polski rząd podjął kroki w celu uruchomienia środków z programu SAFE w trybie alternatywnym.

Polska szuka szans na eksport

29 maja 2025 roku, Portal Obronny w czasie prezentacji bezzałogowców rozmawiał z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim o Wizjerze.

Jak powiedział wicepremier Gawkowski w rozmowie:

„Polskie technologie dla polskiego wojska to suwerenność technologiczna. Bardzo się ciesze, że duże konsorcjum z największym udziałem WZL 2 w Bydgoszczy dało takie poczucie, że można zbudować projekt, który od początku do końca będzie tworzony przez polskich inżynierów, polskich wojskowych i będzie służył polskiej armii. To pokazuje kierunek rozwoju, ale jednocześnie stawia polską armię przed nowymi wyzwaniami i daje jej poczucie, że sami możemy jeszcze więcej”.

Jak mówił dalej Gawkowski w pytany o potencjalny eksport:

"Polski rząd wspiera i będzie wspierał programy, które mają zapewniać suwerenność technologiczną, które wspierają polską myśl technologiczną, która ma wspierać sprzęt, który jest produkowany w Polsce dla polskiego wojska, a później może być także czymś, co będzie oferowane za granicą".

W zeszłym roku pojawiła się krytyczna publikacja dotyczące samego Wizjera, który miał nie nie spełniać wymagań operacyjnych. Na to musiała zareagować aż Agencja Uzbrojenia. 30 października na platformie X Agencja wydała oświadczenie do publikacji Onetu, w którym napisała, że "tezy zawarte w artykule wykazują brak znajomości procesu i procedur związanych z pozyskiwaniem i wdrażaniem sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP".

"Każdy sprzęt dostarczany do SZ RP jest objęty procesem wdrożenia, szkolenia i podlega procesowi modyfikacji, modernizacji, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami w zakresie utrzymania wymaganych zdolności. Wcześniejsze doświadczenia wynikające z wprowadzenia do SZ RP różnego typu sprzętu wojskowego pokazują, że zdarzenia tego typu występowały, występują i prawdopodobnie będą występować w początkowej fazie wdrażania/użytkowania nowego sprzętu wojskowego. Uwagi, jak i też usterki dotyczące dostarczonego SpW trafiają zarówno do Wykonawcy jak i Zamawiającego, gdzie Wykonawca usuwa usterki w ramach gwarancji, natomiast ewentualne funkcjonalności wynikające z dzisiejszych potrzeb SZ RP, zgodnie z doświadczeniami http://m.in. wojny na Ukrainie, są zgłaszane do instytucji eksperckich, dzięki czemu mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w ramach np. modyfikacji, modernizacji" - jak napisała Agencja Uzbrojenia na X.

Oczy polskiej armii - bezzałogowce Wizjer 

Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) klasy mini Wizjer to w pełni polska konstrukcja, opracowana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i produkowana przez konsorcjum z liderem Polską Grupą Zbrojeniową. 

„Wizjer” jest przeznaczony zarówno do zastosowań wojskowych, jak i cywilnych. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie misji rozpoznawczych w promieniu do 30 km, z wykorzystaniem dwusensorowej głowicy optoelektronicznej, umożliwiającej prowadzenie obserwacji w warunkach dziennych i nocnych w różnych warunkach atmosferycznych. System charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji – zarówno start, jak i lądowanie (za pomocą spadochronu i poduszki powietrznej) odbywają się automatycznie, co przekłada się na bezpieczeństwo i prostotę eksploatacji.

Dane taktyczno-techniczne:

  • Układ latającego skrzydła o rozpiętości 2,98 m, wyposażony w winglety;
  • Napęd elektryczny z dwupłatowym śmigłem pchającym;
  • Czas lotu: 3 godziny;
  • Promień operacyjny: 30km;
  • Maksymalny pułap operacyjny: 4000m n.p.m;
  • Maksymalna masa startowa: 13 kg;
  • Zakres temperatury powietrza od -30°C do +50°C;
  • Prędkość min. 65km/h;
  • Prędkość maks. 120 km/h;

System został oficjalnie zaprezentowany w maju ubiegłego roku. Wizjer pozytywnie przeszedł testy w marcu ubiegłego roku, a na podstawie zawartej w grudniu 2021 r. umowy na wyposażenie Wojska Polskiego trafi łącznie 25 zestawów.

