Gawkowski: Polskie technologie dla polskiego wojska to suwerenność technologiczna

29 maja Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL2) w Bydgoszczy przedstawiły nowy system miniaturowych dronów pod kryptonimem "Wizjer". Portal Obronny uczestniczył w wydarzeniu i porozmawiał na ten temat z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim.

Jak powiedział wicepremier Gawkowski w rozmowie:

„Polskie technologie dla polskiego wojska to suwerenność technologiczna. Bardzo się ciesze, że duże konsorcjum z największym udziałem WZL 2 w Bydgoszczy dało takie poczucie, że można zbudować projekt, który od początku do końca będzie tworzony przez polskich inżynierów, polskich wojskowych i będzie służył polskiej armii. To pokazuje kierunek rozwoju, ale jednocześnie stawia polską armię przed nowymi wyzwaniami i daje jej poczucie, że sami możemy jeszcze więcej”.