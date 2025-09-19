Koniec z długą biurokracją. MON usprawnia pozyskiwanie bezzałogowców i systemów antydronowych dla Sił Zbrojnych

MON przyspiesza pozyskiwanie nowoczesnych technologii, wprowadzając uproszczone procedury dla bezzałogowców i systemów uzbrojenia.

Nowe regulacje umożliwiają zakup innowacyjnych rozwiązań bez przetargów, jeśli zostaną pozytywnie przetestowane przez wojsko.

W ramach ćwiczeń „ŻELAZNY OBROŃCA 25” testowanych jest blisko 40 innowacyjnych rozwiązań, w tym bezzałogowe systemy i radary.

Nowe regulacje, wprowadzone decyzją Nr 123/MON z dnia 12 września 2025 r., stanowią konkretyzację zapisów ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego, znanej jako tzw. specustawa. Jak podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk,

„Jeszcze w tym miesiącu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, najnowsze rozwiązania z rynku - obecnie na finiszu testów w ramach ćwiczeń pk. «ŻELAZNY OBROŃCA 25» - trafią do Wojska Polskiego. W obliczu rosnących zagrożeń upraszczamy system pozyskiwania innowacyjnych technologii dla armii. Dzięki temu Polska zyskuje realne zdolności, by skutecznie odpowiadać na współczesne wyzwania”.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 wspomnianej specustawy, w przypadku pozytywnego przetestowania i rekomendacji przez wojsko, a także zgody Ministra Obrony Narodowej, zakup systemów bezzałogowych dla Sił Zbrojnych RP może odbywać się bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kluczowe stało się zatem precyzyjne określenie na poziomie resortowym, co oznacza pojęcie „przetestowane w Siłach Zbrojnych RP” oraz w jaki sposób będą przebiegać takie działania.

Jak nowe przepisy usprawnią testowanie bezzałogowców w Wojsku Polskim?

Przyjęte rozwiązania mają na celu konsolidację rozproszonych dotychczas kompetencji w obszarze testowania sprzętu bezzałogowego, co znacząco przyspieszy proces wprowadzania do Sił Zbrojnych RP sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Kluczowe aspekty nowych procedur obejmują:

Realizacja testów przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, wskazane w ustawie o obronie Ojczyzny.

Charakter rozproszony i równoległy procesu, obejmujący różnorodne lokalizacje na terenie kraju, co ma zapewnić wszechstronną weryfikację sprzętu w różnych warunkach.

Transparentność, konkurencyjność i jednolitość procedury dla wszystkich podmiotów, co ma gwarantować uczciwy dostęp do testów dla producentów i dostawców.

Uproszczona weryfikacja kontrwywiadowcza producentów i dostawców, mająca na celu przyspieszenie formalności.

Koordynacja procesów przez Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia Dowództwa Generalnego RSZ, co ma zapewnić spójność i efektywność działań.

MON upraszcza procedury zakupu dronów i systemów antydronowych

Wdrożenie tych nowych zasad testowania ma przyczynić się do szybszego nasycenia Sił Zbrojnych RP skutecznymi, nowoczesnymi i sprawdzonymi systemami bezzałogowymi, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa żołnierzy oraz ogólnego potencjału obronnego państwa.

Innowacyjne rozwiązania dla „Tarczy Wschód” testowane w ramach „ŻELAZNEGO OBROŃCY 25”

Departament Innowacji MON, na początku 2025 roku, zainicjował zbiórkę propozycji nowoczesnych technologii, które mogłyby wesprzeć realizację strategicznych celów obronnych w ramach Narodowego Programu Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”. Inicjatywa ta spotkała się z ogromnym odzewem ze strony producentów, dostawców oraz ośrodków akademickich, czego efektem było zgłoszenie ponad 500 propozycji do połowy roku.

Specjalne grupy ekspertów Sztabu Generalnego WP dokonały oceny tych propozycji, w rezultacie czego wyłoniono 200 rozwiązań. Spośród nich blisko 40 jest obecnie intensywnie testowanych podczas federacji ćwiczeń „ŻELAZNY OBROŃCA 25”. W ramach tych ćwiczeń, prowadzone są testy innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą kluczowo wpłynąć na realizację strategicznych celów obronnych „Tarczy Wschód”.

Testy te, prowadzone przez 18 Dywizję Zmechanizowaną oraz Wojska Obrony Terytorialnej, koncentrują się na praktycznym zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i systemów. Szczególne znaczenie mają systemy bezzałogowe lądowe i powietrzne, a także zaawansowane radary, detektory i inne rozwiązania, które mają na celu zwiększenie świadomości sytuacyjnej i efektywności działań obronnych. Proces ten ma na celu wyselekcjonowanie najbardziej perspektywicznych technologii, które w najbliższej przyszłości wzmocnią zdolności obronne Sił Zbrojnych RP.