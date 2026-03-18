Polskie F-16 Jastrząb. Dwie dekady na straży nieba i nowa era w wersji Viper

Decyzja o zakupie 48 samolotów wielozadaniowych F-16 Block 52+ była jednym z najważniejszych momentów w procesie modernizacji polskiej armii po przystąpieniu do NATO. Podpisany w kwietniu 2003 roku kontrakt z rządem Stanów Zjednoczonych, realizowany we współpracy z koncernem Lockheed Martin w ramach programu "Peace Sky", nie był jedynie transakcją zakupu sprzętu. Był to strategiczny krok, który zintegrował polskie lotnictwo z najnowocześniejszymi standardami technologicznymi, taktycznymi i operacyjnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wybór F-16 oznaczał rewolucję odejście od postsowieckiego sprzętu na rzecz zaawansowanej, wielozadaniowej platformy bojowej, która od lat sprawdzała się w siłach powietrznych na całym świecie. Polska stała się pierwszym użytkownikiem zaawansowanej wersji Block 52+, co dawało dostęp do nowoczesnego uzbrojenia i systemów awionicznych.

Od Teksasu po polskie niebo – pierwsze lata służby

Pierwszy polski F-16C o numerze bocznym 4040 został oblatany w Fort Worth w Teksasie 14 marca 2006 roku. Zanim jednak "Jastrzębie" na stałe zadomowiły się na polskim niebie, kluczowe było przygotowanie kadr. W ramach programu szkoleniowego pierwsi polscy piloci i technicy zdobywali wiedzę w Stanach Zjednoczonych, m.in. w 162. Skrzydle Myśliwskim Gwardii Narodowej.

Równolegle trwała modernizacja infrastruktury w Polsce. Bazy lotnicze w poznańskich Krzesinach oraz w Łasku przeszły gruntowną przebudowę, aby sprostać wymaganiom zaawansowanych myśliwców i umożliwić wsparcie operacji sojuszniczych. Ostatnie z 48 maszyn (36 w wersji jednomiejscowej F-16C i 12 w wersji dwumiejscowej F-16D) trafiły do Polski do końca 2008 roku. Już w 2010 roku polskie F-16 przejęły zadania w ramach dyżurów bojowych Quick Reaction Alert (QRA), stając się fundamentem obrony polskiej przestrzeni powietrznej.

Kręgosłup Sił Powietrznych i strażnik flanki NATO

Przez ostatnie dwie dekady polskie F-16 stały się kręgosłupem polskiej obrony powietrznej. Ich zadania są niezwykle zróżnicowane i obejmują:

Misje NATO Baltic Air Policing: Regularne patrole nad państwami bałtyckimi, które nie posiadają własnego lotnictwa myśliwskiego. Polscy piloci wielokrotnie brali udział w tej kluczowej dla regionu misji.

Regularne patrole nad państwami bałtyckimi, które nie posiadają własnego lotnictwa myśliwskiego. Polscy piloci wielokrotnie brali udział w tej kluczowej dla regionu misji. Wielonarodowe ćwiczenia: Udział w manewrach takich jak Steadfast Noon, dotyczących procedur odstraszania jądrowego, gdzie polskie F-16 pełnią rolę eskorty i wsparcia.

Udział w manewrach takich jak Steadfast Noon, dotyczących procedur odstraszania jądrowego, gdzie polskie F-16 pełnią rolę eskorty i wsparcia. Zadania rozpoznawcze: Dzięki specjalistycznym zasobnikom, takim jak DB-110, "Jastrzębie" mogą prowadzić zaawansowane misje zwiadowcze.

Dzięki pełnej interoperacyjności ze standardami NATO, polskie F-16 bezproblemowo współdziałają z siłami sojuszniczymi, co zostało potwierdzone licznymi certyfikatami, m.in. TACEVAL, uprawniającym do udziału w sojuszniczych operacjach ekspedycyjnych.

Polski wkład w globalny łańcuch F-16

Współpraca z Lockheed Martin to nie tylko zakup i serwis. Polski przemysł stał się ważnym ogniwem w globalnym programie F-16. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy (WZL-2) od lat odpowiadają za serwis i wsparcie techniczne polskich "Jastrzębi". Co więcej, zakłady te zdobyły kompetencje do serwisowania również amerykańskich F-16 stacjonujących w Europie.

PZL Mielec, zakłady należące do Lockheed Martin, produkują kluczowe komponenty struktury kadłuba dla najnowszych myśliwców F-16 Block 70/72, które trafiają na linię montażową w USA. Docelowo w Mielcu ma powstawać 70-80% struktury kadłuba F-16.

Przyszłość jest teraz: Modernizacja do standardu F-16V Viper

W sierpniu 2025 roku Ministerstwo Obrony Narodowej sfinalizowało umowę na modernizację (Mid-Life Upgrade) całej floty 48 polskich F-16C/D do najnowocześniejszego standardu F-16V (Viper). Kontrakt o wartości ok. 3,8 mld dolarów to technologiczny skok, który zapewni "Jastrzębiom" dominację na polu walki przez kolejne dekady. Prace modernizacyjne będą w całości realizowane w Polsce, w zakładach WZL-2 w Bydgoszczy.

Standard F-16V, określany też jako Block 72, czerpie technologie bezpośrednio z myśliwców 5. generacji, takich jak F-35. Najważniejsze zmiany obejmują:

Radar AN/APG-83 SABR (AESA): To serce modernizacji. Radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym radykalnie zwiększa zasięg wykrywania celów, odporność na zakłócenia i zdolność do śledzenia wielu obiektów jednocześnie.

To serce modernizacji. Radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym radykalnie zwiększa zasięg wykrywania celów, odporność na zakłócenia i zdolność do śledzenia wielu obiektów jednocześnie. Nowy komputer misji i awionika : Znacznie większa moc obliczeniowa pozwala na integrację nowoczesnego uzbrojenia i szybsze przetwarzanie danych.

: Znacznie większa moc obliczeniowa pozwala na integrację nowoczesnego uzbrojenia i szybsze przetwarzanie danych. Ulepszony kokpit: Nowe, duże wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości poprawiają świadomość sytuacyjną pilota.

Nowe, duże wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości poprawiają świadomość sytuacyjną pilota. Zaawansowane systemy walki elektronicznej: Nowoczesne systemy samoobrony, takie jak AN/ALQ-254 Viper Shield, zwiększają przeżywalność samolotu w strefie zagrożenia.

Nowoczesne systemy samoobrony, takie jak AN/ALQ-254 Viper Shield, zwiększają przeżywalność samolotu w strefie zagrożenia. Wzmocnienie struktury płatowca: Modernizacja wydłuży resurs (żywotność) samolotów do 12 000 godzin lotu, co pozwoli na ich eksploatację do późnych lat 30. XXI wieku, a nawet dłużej.

Tandem przyszłości: F-16 Viper u boku F-35

Modernizacja do standardu Viper jest kluczowa w kontekście wprowadzenia do służby w Siłach Powietrznych samolotów 5. generacji F-35 Lightning II. Zmodernizowane F-16V będą w pełni interoperacyjne z F-35, tworząc wielopoziomowy, sieciocentryczny system obrony powietrznej. F-35, dzięki swoim zdolnościom stealth, będą działać jako "oczy i uszy" pola walki, przekazując dane do F-16V, które, jako doskonale uzbrojone "woły robocze", będą mogły skutecznie razić cele.

Na podstawie komunikatu Lockheed Martin