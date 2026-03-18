6 myśliwców Su-30SME w 8 lat. Rosja nie radzi sobie z dostawami?

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-03-18 11:32

Ostatnia partia nowoczesnych rosyjskich myśliwców wielozadaniowych Su-30SME została dostarczona do Mjanmy. Dostawa ta stanowi kluczowy element modernizacji lotnictwa wojskowego tego kraju i zacieśnienia współpracy obronnej z Moskwą. Dostawa sześciu samolotów, zamówionych w 2018 roku, zajęła zakładom lotniczym Irkut osiem lat.

  • Mjanma odebrała ostatnią partię nowoczesnych rosyjskich myśliwców Su-30SME, co zacieśnia współpracę obronną z Moskwą.
  • Kontrakt o wartości 400 milionów dolarów z 2018 roku zapewnił Mjanmie sześć (lub osiem) maszyn Su-30 w eksportowej wersji.
  • Nowe myśliwce stacjonują w bazie lotniczej Naypyitaw i znacząco zwiększają potencjał bojowy Mjanmy.
Podczas uroczystej ceremonii w szkole lotniczej w Meiktila, Siły Powietrzne Mjanmy oficjalnie zaprezentowały dwa nowe egzemplarze myśliwców Su-30SME o numerach bocznych „1901” i „1902”. Wydarzenie to wieńczy proces przekazywania maszyn zamówionych osiem lat temu.

Indyjski Su-30 zniknął z radarów. Trwa akcja ratunkowa w stanie Asam

Modernizacja na kredyt

Kontrakt o szacunkowej wartości około 400 milionów dolarów został podpisany z rosyjską spółką Rosoboronexport w styczniu 2018 roku. Zakłada on dostarczenie sześciu (zdaniem niektórych źródeł ośmiu) maszyn Su-30 w eksportowej wersji, przystosowanej do potrzeb i możliwości finansowych Birmy. Pierwsze samoloty trafiły do tego azjatyckiego państwa w 2022 roku, a kolejna para została przekazana w grudniu 2023 roku. Niektóre źródła mówią też o dostawie w grudniu 2024 roku.

Według doniesień medialnych zakup został sfinansowany jedynie dzięki rosyjskiemu kredytowi, co zapewnia Moskwie wpływ na politykę regionalną klienta. Nowe myśliwce stacjonują w bazie lotniczej Naypyitaw, w centralnym sektorze operacyjnym kraju. Za ich produkcję odpowiadały Zakłady Lotnicze w Irkucku, będące częścią rosyjskiego koncernu United Aircraft Corporation (UAC).

Najnowsze birmańskie myśliwce

Dla Rosji, mimo trwającej izolacji międzynarodowej i wojny na Ukrainie, dostawa ta jest sygnałem utrzymania wpływów na rynku azjatyckim oraz zdolności do realizacji kontraktów eksportowych nowoczesnego uzbrojenia. Dla Mjanmy pozyskanie Su-30SME oznacza skokowy wzrost potencjału bojowego. Są to najlepsze maszyny bojowe w siłach zbrojnych tego kraju, którego lotnictwo bojowe liczy kilkadziesiąt samolotów.

W Wietnamie rozbił się samolot Jak-130. Dwóch pilotów zaginionych

Trzon stanowią oprócz 6 Su-30SME przede wszystkim 33 rosyjskie myśliwce MiG-29 oraz 16 chińsko-pakistańskich lekkich samolotów wielozadaniowych JF-17 Thunder. Oprócz tego dostarczane są obecnie maszyny chińskie K-8W oraz 18 szkolno-bojowych Jak-130. Resztę stanową chińskie samoloty szkolno-bojowe JL-9 oraz stare F-7 i A-5.

Su-30SME to eksportowa wersja myśliwca Su-30SM, który jest używany przez Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej m.in. nad Ukrainą. Maszyna charakteryzuje się wysoką manewrowością dzięki dyszom ze zmiennym wektorem ciągu i sporej mocy dwóch silników AL-31FP. Dzięki nim samolot przekracza podwójną prędkość dźwięku i posiada zasięg 3000 km oraz pułap ponad 17 000 m. Dwuosobowa załoga dysponuje radarem N011M Bars (typu PESA) o dużym zasięgu wykrywania i śledzenia celów, systemem celowniczym w hełmie pilota oraz zabudowanym na nosie maszyny sensorem termowizyjnym.

Przy maksymalnej masie startowej 34,5 tony, Su-30SME może przenosić do 8 ton uzbrojenia kierowanego, w tym pociski powietrze-powietrze R-73 (krótkiego zasięgu) i R-27 oraz R-77 (średniego zasięgu), bomby naprowadzane, pociski powietrze-ziemia Ch-29, Ch-31 i Ch-59 oraz bomby i rakiety niekierowane. Otwartą kwestia pozostaje to, jakie uzbrojenie Mjanma zdecydowała się zakupić w Rosji.

