Szwecja i Ukraina intensyfikują rozmowy o myśliwcach Gripen dla Kijowa.

Ministrowie obrony potwierdzają postępy w finansowaniu i szkoleniach.

Jak przebiegają rozmowy w sprawie Gripenów dla Ukrainy?

Gripeny dla Ukrainy

W czwartek, 7 maja po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, minister obrony Szwecji Pal Jonson poinformował o znaczących postępach w negocjacjach dotyczących dostaw myśliwców Gripen dla Ukrainy. Podkreślił: „Nasze zespoły bardzo aktywnie współpracowały w ostatnim czasie, poczyniono postępy w takich kwestiach jak możliwości produkcyjne, finansowanie i szkolenia ukraińskiego personelu do obsługi Gripenów”.

Ta deklaracja świadczy o intensyfikacji działań obu stron w celu finalizacji umowy, która jest strategicznie ważna dla obronności Ukrainy. Rozmowy obejmują szeroki zakres aspektów, od zdolności produkcyjnych szwedzkiego producenta Saab po szczegóły dotyczące szkolenia pilotów i personelu technicznego, co jest kluczowe dla efektywnego wdrożenia zaawansowanych maszyn w ukraińskich siłach powietrznych.

Ukraina ma plan finansowania: Kiedy Gripeny mogą trafić na front?

Minister obrony Ukrainy, Mychajło Fedorow, wyraził optymizm co do perspektyw pozyskania szwedzkich myśliwców. Potwierdził, że Ukraina dysponuje planem finansowania zakupu Gripenów, co stanowi istotny krok w realizacji tego ambitnego projektu. „Sądzę, że za kilka miesięcy możemy spodziewać się pozytywnych wiadomości na temat Gripenów” - zaznaczył Fedorow, dodając, że pozyskanie tych maszyn „może zmienić sytuację na ukraińskim niebie”. Ocenił również, że Gripen to „jeden z najlepszych samolotów na świecie”.

W październiku 2025 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wstępne porozumienie w sprawie zakupu od 100 do 150 samolotów bojowych Gripen z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem w fabryce Saab w Linköping. Poprzednik Fedorowa, Denys Szmyhal, wyraził nadzieję na dostarczenie pierwszych Gripenów na Ukrainę w 2026 roku. Decyzja UE o odblokowaniu pożyczki w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy w kwietniu br., zgodnie z komentarzami szwedzkich mediów, dodatkowo zwiększyła aktualność tematu zakupu Gripenów, dając Ukrainie większą swobodę finansową.

Wzmacnianie współpracy: Drony i ćwiczenia wojskowe

Podczas konferencji prasowej Pal Jonson i Mychajło Fedorow potwierdzili dalsze zacieśnianie współpracy obronnej między Szwecją a Ukrainą. Najnowszym przykładem tej kooperacji jest udział ukraińskich ekspertów od dronów w trwających obecnie ćwiczeniach wojskowych Aurora, które odbywają się na szwedzkim terytorium i potrwają do 13 maja. To zaangażowanie świadczy o szerokim spektrum partnerstwa, które wykracza poza sam zakup uzbrojenia, obejmując również wymianę doświadczeń i wspólne szkolenia. Dalsza współpraca w obszarze technologii bezzałogowych statków powietrznych jest kluczowa dla modernizacji ukraińskiej armii i wzmacniania jej zdolności obronnych w obliczu trwającego konfliktu.