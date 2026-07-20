Wojsko USA rozpoczyna w Polsce szkolenie z mikrobalonami stratosferycznymi, a Dowództwo Operacyjne RSZ wydało w tej sprawie kluczowy komunikat.

Bezzałogowe platformy, testujące technologie obronne na wysokościach do 21 km, mogą być widoczne, ale wojsko zapewnia o braku zagrożenia.

Mikrobalony stratosferyczne nad Polską

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w czasie trwania szkolenia mieszkańcy różnych regionów Polski mogą zaobserwować lot w polskiej przestrzeni powietrznej mikrobalonów stratosferycznych lub - po zakończeniu lotu - elementy wykorzystywanych platform. Według wojska planowane działania nie stwarzają zagrożenia dla mieszkańców ani nie wpływają na ich codzienne funkcjonowanie.

"W przypadku odnalezienia elementów mogących pochodzić z mikrobalonu stratosferycznego prosimy o ich niedotykanie oraz niepodejmowanie prób samodzielnego zabezpieczenia. O znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby" - podkreślono w komunikacie.

Czym są mikrobalony stratosferyczne Micro-HAB?

Mikrobalony stratosferyczne (ang. Micro High-Altitude Balloon, Micro-HAB) to bezzałogowe platformy powietrzne operujące na wysokościach około 18–21 km. Umożliwiają one testowanie technologii detekcji i komunikacji, które mogą w przyszłości wspierać operacje wielodomenowe i zwiększać świadomość operacyjną. Technologia Micro-HAB jest rozwijana przez amerykańskie Dowództwo Wielodomenowe w Europie w ramach eksperymentów z nowymi technologiami i procedurami uruchamiania, monitorowania oraz odzyskiwania różnego rodzaju platform.

Wcześniejsze testy na Bałtyku

Warto odnotować, że nie jest to pierwsza tego typu aktywność MDC-E w Europie. Wczesną wiosną 2026 r. przeprowadzono ćwiczenia Arcane Thunder 26, w ramach których rozwijano procedury startu Micro-HAB. Następnie, na początku maja 2026 r., MDC-E przeprowadziło testy mikrobalonów w regionie bałtyckim. Startowały one z terytorium Szwecji, a odzyskane były na terytorium Łotwy po 24–30 godzinach lotu. Dowódca MDC-E, płk Jeffrey Pickler, określił te testy jako narzędzie do oceny przydatności tej klasy statków powietrznych w interesie przyszłych operacji wielodomenowych i wzmacniania interoperacyjności sojuszniczej.

„To wydarzenie umożliwia naszym żołnierzom eksperymentowanie z nowymi technologiami przy jednoczesnej ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO” - mówił płk Jeffrey Pickler z Sił Lądowych USA. „Testowanie takich zdolności, jak platformy wysokiego pułapu, pozwala nam lepiej zrozumieć sposób działania tych technologii oraz ich potencjalny wkład w przyszłe operacje wspierające bezpieczeństwo regionalne” - jak wyjaśniał.

Planowane na przełom lipca i sierpnia 2026 r. szkolenie będzie realizowane w przestrzeni powietrznej RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ścisłej koordynacji z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie przestrzenią powietrzną w FIR Warszawa (EPWW).