Australijska armia przemalowała czołg M1A2 Abrams, by podczas ćwiczeń udawał chiński Type 99, zaskakując strategią przygotowań.

Ten unikatowy kamuflaż ma za zadanie realistycznie przygotować żołnierzy do rozpoznawania sprzętu potencjalnego przeciwnika w regionie Indo-Pacyfiku.

Abrams jako „Type 99”

Australijska School of Armor opublikowała zdjęcia czołgu M1A2 Abrams, który został przerobiony na pojazd sił przeciwnika (ang. opposing forces, OPFOR). Maszyna ma odgrywać rolę chińskiego czołgu podstawowego Type 99 podczas ćwiczeń Royal Australian Armoured Corps Officer Basic Course, których finałem będzie manewr Exercise Tungsten Forge/Gauntlet Strike, donosi The War Zone.

Najbardziej charakterystycznym elementem jest cyfrowy kamuflaż nawiązujący do malowania stosowanego przez Armię Ludowo-Wyzwoleńczą Chin. Abrams otrzymał także atrapy zewnętrznych zbiorników paliwa zamontowane z tyłu wieży. Choć w chińskich i rosyjskich konstrukcjach takie zbiorniki znajdują się zwykle z tyłu kadłuba, w przypadku Abramsa nie było to możliwe ze względu na układ wydechowy.

Amerykański serwis zwraca uwagę, że celem takich modyfikacji nie jest wierne odwzorowanie możliwości bojowych chińskiego czołgu. Pojazd ma przede wszystkim wyglądać jak sprzęt potencjalnego przeciwnika, co ułatwia szkolenie z rozpoznawania celów, identyfikacji pojazdów oraz prowadzenia obserwacji pola walki. Abrams może również zostać wyposażony w laserowy system szkoleniowy I-MILES, pozwalający symulować trafienia i prowadzenie ognia.

Trening pod konflikt wysokiej intensywności

Australijska armia otrzymuje obecnie 75 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams wraz z pojazdami wsparcia w ramach programu LAND 907 Phase 2, którego wartość wynosi około 2,5 mld dolarów. Pierwsze egzemplarze dostarczono w 2024 roku. Jednocześnie Canberra zdecydowała o przekazaniu 49 starszych czołgów M1A1 Abrams Ukrainie. Wykorzystanie nowoczesnego Abramsa jako pojazdu OPFOR ma wyłącznie charakter tymczasowy. Po zakończeniu ćwiczeń czołg może szybko wrócić do standardowej konfiguracji, ponieważ wszystkie zmiany mają charakter kosmetyczny. Warto również zwrócić uwagę, że podobne rozwiązania stosują również inne armie. Amerykańskie centra szkoleniowe wykorzystują zmodyfikowane pojazdy imitujące rosyjskie wozy bojowe, natomiast Chiny przygotowują repliki zachodniego uzbrojenia.

Australijski Abrams stylizowany na chiński czołg dobrze pokazuje zmianę priorytetów Canberry. Zgodnie z Defense Strategic Review 2023 i nową strategią obronną kraj koncentruje się na odstraszaniu, działaniach dalekiego zasięgu oraz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i partnerami w regionie Indo-Pacyfiku. Choć Australia oficjalnie nie wskazuje Chin jako przeciwnika, charakter prowadzonych ćwiczeń i modernizacja sił zbrojnych wyraźnie odzwierciedlają przygotowania do potencjalnego konfliktu z równorzędnym przeciwnikiem.