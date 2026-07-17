Wojsko Polskie testuje drony AVALON. Bursztynowy Obrońca-26 poligonem

Trwająca na terenie Polski federacja ćwiczeń pod kryptonimem Bursztynowy Obrońca-26 to jedno z największych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w bieżącym roku. W manewrach o charakterze defensywnym bierze udział kilkanaście tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz wojsk sojuszniczych, a także setki jednostek sprzętu wojskowego, w tym czołgi K2, bojowe wozy piechoty Borsuk i armatohaubice K9. Nadzór nad ćwiczeniami sprawuje Sztab Generalny WP, a za ich przeprowadzenie odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Scenariusz ćwiczeń jest wielodomenowy.Równolegle realizowane jest doskonalenie działalności operacyjno taktycznej wojsk w ramach planów regionalnych oraz ich integracja z Narodowym Programem Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. W trakcie działań wykorzystywane są nowe platformy rażenia i rozpoznania, a także praktycznie wdrażane są wnioski z doświadczeń wojennych z Ukrainy. Przedsięwzięcie obejmuje pełne spektrum działań współczesnego pola walki – od klasycznych operacji lądowych po operacje w cyberprzestrzeni – i służy wzmocnieniu zdolności obronnych Polski oraz NATO, a także demonstracji gotowości do wspólnej obrony i odstraszania
Czym jest system AVALON? Pionowy start i wszechstronność w jednym
W czasie ćwiczeń jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego na platformie X testowano również bezzałogowy system powietrzny AVALON umożliwiający pionowy start i lądowanie, wykorzystywany do zadań rozpoznawczych, obserwacyjnych oraz wsparcia logistycznego, w tym dostarczania ładunków. Według komunikatu sprawdzano także rozwiązania umożliwiające współpracę wielu bezzałogowców w ramach systemu roju (SWARM) oraz mobilną platformę startową pozwalającą na zautomatyzowany start z pojazdu.
Jak zaznaczono:
"Rozwój systemów bezzałogowych wymaga regularnej weryfikacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. To właśnie takie testy pozwalają ocenić, które rozwiązania najlepiej odpowiadają potrzebom Wojska Polskiego".
AVALON to zaawansowany polski dron pionowego startu i lądowania (VTOL) stworzony przez firmę underant.pl. Ten modułowy bezzałogowy statek powietrzny został zaprojektowany do prowadzenia w pełni autonomicznych misji, w tym operacji w ramach roju (SWARM), redefiniując możliwości współczesnego pola walki oraz operacji cywilnych. Kluczowe obszary wykorzystania AVALON-a to wsparcie dla wojska i służb specjalnych, gdzie system umożliwia prowadzenie rozpoznania taktycznego, precyzyjne dostarczanie ładunków oraz eliminowanie zagrożeń bez narażania życia żołnierzy.
W misjach poszukiwawczo-ratowniczych dron sprawdza się znakomicie dzięki możliwości szybkiego przeszukiwania rozległych terenów, co czyni go idealnym narzędziem w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Dzięki niemu czas reakcji może zostać skrócony nawet o 60% w porównaniu do tradycyjnych metod. System doskonale nadaje się również do monitoringu infrastruktury krytycznej. Patrolowanie granic, nadzór nad liniami energetycznymi czy rurociągami staje się prostsze, tańsze i znacznie bezpieczniejsze. Zautomatyzowana inspekcja pozwala skrócić czas operacji nawet o 70%. Kolejnym ważnym obszarem jest logistyka – AVALON umożliwia precyzyjne dostarczanie ładunków medycznych, części zamiennych oraz innego zaopatrzenia w trudno dostępne miejsca.Cały system został zaprojektowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu minimalizować ryzyko i koszty operacyjne. Dzięki automatyzacji zadań w środowiskach niebezpiecznych lub całkowicie niedostępnych dla człowieka, AVALON znacząco zwiększa bezpieczeństwo personelu i efektywność prowadzonych operacji.
Osiąga prędkość maksymalną 28 m/s, co odpowiada ponad 100 km/h, a jego czas lotu dochodzi do 40 minut przy zasięgu operacyjnym 30 km. System oferuje dwa podstawowe tryby lotu: manualny oraz w pełni autonomiczny. Konstrukcja posiada odporność na poziomie standardu IP54, zapewniając ochronę przed pyłem i zachlapaniem. Dzięki funkcji VTOL dron nie wymaga pasa startowego, co czyni go niezwykle elastycznym i zdolnym do operowania w niemal każdym terenie od gęsto zabudowanych obszarów po trudne, nierówne tereny. Modułowa budowa oraz prosta i szybka konfiguracja pozwalają na błyskawiczne przygotowanie go do misji, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur. W ten sposób AVALON łączy zaawansowane możliwości techniczne z praktyczną użytecznością w realnych warunkach operacyjnych.
Tym czym wyróżnia się bezzałogowiec to zdolność do operowania w roju (SWARM). Dzięki autorskim algorytmom koordynacji i systemom komunikacji w czasie rzeczywistym, wiele jednostek może działać synchronicznie, realizując złożone scenariusze z niespotykaną dotąd precyzją. Kluczowym elementem wspierającym tę technologię jest AVABOX – zintegrowana mobilna platforma startowa. System ten, przeznaczony do montażu na pojazdach typu pickup, umożliwia automatyczny i sekwencyjny start nawet 12 dronów AVALON. Po starcie bezzałogowce autonomicznie wykonują zadania zdefiniowane przez operatora, działając jako jeden, spójny zespół. Taka skalowalność znacząco zwiększa zasięg, precyzję i efektywność działań.