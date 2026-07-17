Wojsko Polskie testuje drony AVALON. Bursztynowy Obrońca-26 poligonem

Trwająca na terenie Polski federacja ćwiczeń pod kryptonimem Bursztynowy Obrońca-26 to jedno z największych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w bieżącym roku. W manewrach o charakterze defensywnym bierze udział kilkanaście tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz wojsk sojuszniczych, a także setki jednostek sprzętu wojskowego, w tym czołgi K2, bojowe wozy piechoty Borsuk i armatohaubice K9. Nadzór nad ćwiczeniami sprawuje Sztab Generalny WP, a za ich przeprowadzenie odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Scenariusz ćwiczeń jest wielodomenowy.Równolegle realizowane jest doskonalenie działalności operacyjno taktycznej wojsk w ramach planów regionalnych oraz ich integracja z Narodowym Programem Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. W trakcie działań wykorzystywane są nowe platformy rażenia i rozpoznania, a także praktycznie wdrażane są wnioski z doświadczeń wojennych z Ukrainy. Przedsięwzięcie obejmuje pełne spektrum działań współczesnego pola walki – od klasycznych operacji lądowych po operacje w cyberprzestrzeni – i służy wzmocnieniu zdolności obronnych Polski oraz NATO, a także demonstracji gotowości do wspólnej obrony i odstraszania

Czym jest system AVALON? Pionowy start i wszechstronność w jednym

W czasie ćwiczeń jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego na platformie X testowano również bezzałogowy system powietrzny AVALON umożliwiający pionowy start i lądowanie, wykorzystywany do zadań rozpoznawczych, obserwacyjnych oraz wsparcia logistycznego, w tym dostarczania ładunków. Według komunikatu sprawdzano także rozwiązania umożliwiające współpracę wielu bezzałogowców w ramach systemu roju (SWARM) oraz mobilną platformę startową pozwalającą na zautomatyzowany start z pojazdu.

Jak zaznaczono:

"Rozwój systemów bezzałogowych wymaga regularnej weryfikacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. To właśnie takie testy pozwalają ocenić, które rozwiązania najlepiej odpowiadają potrzebom Wojska Polskiego".

Testowanie nowoczesnych bezzałogowych systemów powietrznych to istotny element budowania zdolności Sił Zbrojnych RP.W ramach federacji ćwiczeń Bursztynowy Obrońca-26 testowano również bezzałogowy system powietrzny AVALON umożliwiający pionowy start i lądowanie, wykorzystywany… pic.twitter.com/w10HOBVOLp— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 17, 2026

AVALON to zaawansowany polski dron pionowego startu i lądowania (VTOL) stworzony przez firmę underant.pl. Ten modułowy bezzałogowy statek powietrzny został zaprojektowany do prowadzenia w pełni autonomicznych misji, w tym operacji w ramach roju (SWARM), redefiniując możliwości współczesnego pola walki oraz operacji cywilnych. Kluczowe obszary wykorzystania AVALON-a to wsparcie dla wojska i służb specjalnych, gdzie system umożliwia prowadzenie rozpoznania taktycznego, precyzyjne dostarczanie ładunków oraz eliminowanie zagrożeń bez narażania życia żołnierzy.

W misjach poszukiwawczo-ratowniczych dron sprawdza się znakomicie dzięki możliwości szybkiego przeszukiwania rozległych terenów, co czyni go idealnym narzędziem w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Dzięki niemu czas reakcji może zostać skrócony nawet o 60% w porównaniu do tradycyjnych metod. System doskonale nadaje się również do monitoringu infrastruktury krytycznej. Patrolowanie granic, nadzór nad liniami energetycznymi czy rurociągami staje się prostsze, tańsze i znacznie bezpieczniejsze. Zautomatyzowana inspekcja pozwala skrócić czas operacji nawet o 70%. Kolejnym ważnym obszarem jest logistyka – AVALON umożliwia precyzyjne dostarczanie ładunków medycznych, części zamiennych oraz innego zaopatrzenia w trudno dostępne miejsca.Cały system został zaprojektowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu minimalizować ryzyko i koszty operacyjne. Dzięki automatyzacji zadań w środowiskach niebezpiecznych lub całkowicie niedostępnych dla człowieka, AVALON znacząco zwiększa bezpieczeństwo personelu i efektywność prowadzonych operacji.

Osiąga prędkość maksymalną 28 m/s, co odpowiada ponad 100 km/h, a jego czas lotu dochodzi do 40 minut przy zasięgu operacyjnym 30 km. System oferuje dwa podstawowe tryby lotu: manualny oraz w pełni autonomiczny. Konstrukcja posiada odporność na poziomie standardu IP54, zapewniając ochronę przed pyłem i zachlapaniem. Dzięki funkcji VTOL dron nie wymaga pasa startowego, co czyni go niezwykle elastycznym i zdolnym do operowania w niemal każdym terenie od gęsto zabudowanych obszarów po trudne, nierówne tereny. Modułowa budowa oraz prosta i szybka konfiguracja pozwalają na błyskawiczne przygotowanie go do misji, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur. W ten sposób AVALON łączy zaawansowane możliwości techniczne z praktyczną użytecznością w realnych warunkach operacyjnych.

Tym czym wyróżnia się bezzałogowiec to zdolność do operowania w roju (SWARM). Dzięki autorskim algorytmom koordynacji i systemom komunikacji w czasie rzeczywistym, wiele jednostek może działać synchronicznie, realizując złożone scenariusze z niespotykaną dotąd precyzją. Kluczowym elementem wspierającym tę technologię jest AVABOX – zintegrowana mobilna platforma startowa. System ten, przeznaczony do montażu na pojazdach typu pickup, umożliwia automatyczny i sekwencyjny start nawet 12 dronów AVALON. Po starcie bezzałogowce autonomicznie wykonują zadania zdefiniowane przez operatora, działając jako jeden, spójny zespół. Taka skalowalność znacząco zwiększa zasięg, precyzję i efektywność działań.