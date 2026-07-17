Stała obecność wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Kluczowe rozmowy

oprac. Piotr Miedziński
2026-07-17 10:03

16 lipca odbyło się kluczowe spotkanie na szczeblu dyplomatyczno-wojskowym, podczas którego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Zalewski rozmawiał z zastępczynią Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Stephanie Holmes. Głównym celem rozmów była kontynuacja polsko-amerykańskiego dialogu, koncentrującego się na zwiększeniu stałej obecności Sił Zbrojnych USA na terytorium Polski. Spotkanie miało na celu dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa regionu oraz całej wschodniej flanki NATO.

Paweł Zalewski i Stephanie Holmes podczas rozmów o wojskach USA. O współpracy przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: MON/ Materiały prasowe

Jak wynika z komunikatu MON, "Podczas spotkania podkreślono priorytetowe znaczenie rozmieszczenia amerykańskich zdolności wojskowych, na bazie postanowień Umowy o Wzmocnionej Współpracy Obronnej (EDCA), jak i zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO."

Przyszłość współpracy obronnej: wspólne projekty i przemysł

Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej dalsze pogłębianie. "Strony potwierdziły, że dalsze pogłębianie bilateralnej współpracy wojskowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi pozostaje kluczowym elementem wzmacniania odstraszania i obrony na wschodniej flance Sojuszu." Spotkanie było również okazją do omówienia bieżącego stanu realizacji wspólnych projektów oraz planów na przyszłość. Szczególną uwagę poświęcono także kwestii współdziałania przemysłów obronnych obu krajów. Jest to istotny aspekt, który ma przyczynić się do zwiększenia interoperacyjności i efektywności systemów obronnych, zarówno na poziomie bilateralnym, jak i w ramach szerszej struktury NATO.

AMBASADOR JERZY MAREK NOWAKOWSKI: USA postanowiły stestować solidarność sojuszniczą

Polecany artykuł:

Abrams w Polsce to więcej niż zakup? Polskie firmy wchodzą do globalnego łańcuc…
NATO
WOJSKA AMERYKAŃSKIE W POLSCE