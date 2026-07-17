Stała obecność wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Kluczowe rozmowy

Jak wynika z komunikatu MON, "Podczas spotkania podkreślono priorytetowe znaczenie rozmieszczenia amerykańskich zdolności wojskowych, na bazie postanowień Umowy o Wzmocnionej Współpracy Obronnej (EDCA), jak i zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO."

16 lipca wiceminister @ZalewskiPawel spotkał się z zastępczynią Ambasadora 🇺🇸 w Polsce Stephanie Holmes. Rozmowy stanowiły kontynuację 🇵🇱&🇺🇸dialogu dotyczącego zwiększenia stałej obecności Sił Zbrojnych USA na terytorium Polski.➡️Podczas spotkania podkreślono priorytetowe… pic.twitter.com/FJGGvGNxbi— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 17, 2026

Przyszłość współpracy obronnej: wspólne projekty i przemysł

Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej dalsze pogłębianie. "Strony potwierdziły, że dalsze pogłębianie bilateralnej współpracy wojskowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi pozostaje kluczowym elementem wzmacniania odstraszania i obrony na wschodniej flance Sojuszu." Spotkanie było również okazją do omówienia bieżącego stanu realizacji wspólnych projektów oraz planów na przyszłość. Szczególną uwagę poświęcono także kwestii współdziałania przemysłów obronnych obu krajów. Jest to istotny aspekt, który ma przyczynić się do zwiększenia interoperacyjności i efektywności systemów obronnych, zarówno na poziomie bilateralnym, jak i w ramach szerszej struktury NATO.