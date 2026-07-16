Koncern Lockheed Martin intensyfikuje swoje zaangażowanie w rozwój innowacyjnych technologii obronnych, koncentrując się teraz na rynkach brytyjskim i europejskim. Kluczowym elementem tej strategii jest rozszerzenie działalności Lockheed Martin Ventures, inwestycyjnego ramienia koncernu, specjalizującego się w finansowaniu obiecujących start-upów. Fundusz, który dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, otwiera swoje biuro w Londynie, co stanowi strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji. Zgodnie z zapowiedziami, co najmniej 100 milionów dolarów z tej puli zostanie przeznaczone na bezpośrednie inwestycje w Wielkiej Brytanii i Europie.

Chris Moran, Vice President and General Manager, Lockheed Martin Ventures, podkreślił znaczenie tej decyzji dla przyszłych partnerstw. „Wchodzimy jeszcze głębiej w ekosystem inwestycyjny, docierając do naszych potencjalnych partnerów tam, gdzie prowadzą działalność” – powiedział. Dodał również, że

„Nasza obecność pozwoli wcześniej identyfikować atrakcyjne możliwości inwestycyjne na różnych etapach rozwoju startupów, zapewniać kompatybilność technologiczną z istniejącymi platformami oraz skuteczniej wspierać naszych klientów z państw sojuszniczych”.

Ta ekspansja ma na celu nie tylko wsparcie finansowe, ale także integrację nowych rozwiązań z istniejącymi systemami obronnymi, co jest kluczowe dla zwiększenia efektywności i interoperacyjności.

Miliard dolarów na innowacje: Strategia wzmocnienia sektora obronnego

Decyzja o rozszerzeniu działalności Lockheed Martin Ventures następuje po największym w historii funduszu zwiększeniu dostępnego kapitału. W kwietniu koncern ogłosił podniesienie zdolności inwestycyjnych z 400 milionów dolarów do imponującego 1 miliarda dolarów. Wykorzystując część tych środków, Lockheed Martin Ventures Europe ma za zadanie przyspieszyć wdrażanie nowych technologii w sektorze obronnym. Jest to integralny element szerszego zaangażowania firmy na rzecz wzmacniania transatlantyckiej bazy przemysłowej obronności.

Dan Tenney, Senior Vice President of Global Business Development and Strategy w Lockheed Martin, wyjaśnił strategiczne cele tej inicjatywy. „Chcemy inwestować w technologie, które uzupełniają nasze zdolności w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz wspierają rozwój rozwiązań odpowiadających na obecne i przyszłe potrzeby operacyjne klientów, jednocześnie wzmacniając transatlantycką bazę przemysłową sektora obronnego” – stwierdził. Podkreślił również elastyczność podejścia funduszu, dodając:

„Zakładamy, że nasza strategia inwestycyjna będzie się rozwijać wraz z pojawianiem się nowych technologii oraz dojrzewaniem ekosystemu startupowego na rynkach, na których działamy na całym świecie”.

Wspieranie Sojuszników i Rozwój Technologiczny: Dlaczego Europa jest Kluczowa?

Ekspansja Lockheed Martin Ventures wpisuje się w dynamiczny wzrost inwestycji venture capital, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Europie. Ma to znaczenie z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, klienci z Europy coraz częściej dążą do budowy własnych, suwerennych zdolności obronnych. Lockheed Martin, jako największy na świecie koncern z sektora lotniczego, kosmicznego i obronnego, jest w stanie wykorzystać swoją wyjątkową pozycję, aby przyspieszyć ten proces, dostarczając niezbędne technologie i wsparcie.

Po drugie, te inwestycje przyczynią się do wzmocnienia bazy przemysłowej sektora obronnego oraz zwiększenia odporności łańcucha dostaw. Wzmacnianie lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych przekłada się na korzyści gospodarcze zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i ich sojuszników, tworząc nowe miejsca pracy i stymulując rozwój gospodarczy. Fundusz już teraz może pochwalić się wcześniejszymi inwestycjami w szereg obiecujących firm w Europie, a kolejne transakcje są w trakcie finalizacji, co świadczy o rosnącym zaangażowaniu na kontynencie.

Historia Sukcesu i Przyszłe Plany Inwestycyjne Funduszu

Lockheed Martin Ventures to jeden z najaktywniejszych i najdłużej działających korporacyjnych funduszy venture capital w sektorze lotniczym, kosmicznym i obronnym w Stanach Zjednoczonych. Od momentu powstania w 2007 roku z kapitałem początkowym wynoszącym 100 milionów dolarów, fundusz z sukcesem wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Do tej pory zainwestował ponad 500 milionów dolarów w ponad 120 firm, w tym również w spółki działające na rynkach europejskich.

Od początku działalności fundusz pomógł 60 spółkom rozwinąć się do poziomu umożliwiającego im dołączenie do grona dostawców Lockheed Martin, co świadczy o jego skuteczności w identyfikowaniu i pielęgnowaniu talentów. W ciągu ostatnich dwóch lat do portfela inwestycyjnego dołączyło 25 nowych spółek, co potwierdza dynamiczny rozwój i ciągłe poszukiwanie nowych, przełomowych technologii.

Na podstawie komunikatu prasowego Lockheed Martin