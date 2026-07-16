Zmiana na czele WIM-PIB. Ppłk Agata Będzichowska nowym Komendantem

Powołanie ppłk dr n. med. Agaty Będzichowskiej na czele Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego nastąpiło 14 lipca. Jest to ważny moment dla instytucji o kluczowym znaczeniu dla obronności i zdrowia publicznego. Nowa Komendant to absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która swoją karierę z Wojskowym Instytutem Medycznym związała już w 2012 roku. Od stażysty po adiunkta, konsekwentnie rozwijała się w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, zdobywając cenne doświadczenie.

Ppłk dr n. med. Agata Będzichowska powołana na stanowisko Komendanta WIM-PIB Z dniem 14 lipca ppłk dr n. med. Agata Będzichowska została powołana na stanowisko Komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.Ppłk dr n. med. Agata Będzichowska… pic.twitter.com/e8N57SSIrR— WIM-PIB (@WIMWarszawa) July 16, 2026

Imponująca kariera i specjalizacje ppłk Będzichowskiej

Ppłk dr n. med. Agata Będzichowska to ceniona specjalistka w dziedzinie pediatrii oraz immunologii klinicznej. Jej wysokie kwalifikacje potwierdza stopień doktora nauk medycznych, uzyskany w 2021 roku na podstawie rozprawy poświęconej markerom prognostycznym przewlekłej choroby nerek u dzieci. Ponadto, w 2025 roku ukończyła studia Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim. Jej droga zawodowa w WIM-PIB rozpoczęła się od stanowiska lekarza stażysty, a następnie obejmowała szkolenie specjalizacyjne z pediatrii. Od 2018 roku pełniła zawodową służbę wojskową w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, awansując na stanowiska asystenta, starszego asystenta oraz adiunkta.

Działalność naukowa i dydaktyczna nowej Komendant WIM-PIB

Nowa Komendant skutecznie łączy działalność kliniczną z intensywną pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Jest autorką i współautorką 66 publikacji naukowych, które charakteryzują się łącznym Impact Factor wynoszącym 51,113 oraz 2448 punktami ministerialnymi. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują alergologię, immunologię kliniczną oraz choroby wieku dziecięcego.

Ppłk dr n. med. Agata Będzichowska kierowała również ważnymi projektami badawczymi dotyczącymi atopowego zapalenia skóry u dzieci, a także aktywnie uczestniczy w międzynarodowym badaniu klinicznym, koncentrującym się na mechanizmach odporności na stres. Od 2023 roku pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma „Lekarz Wojskowy”, przyczyniając się do rozwoju jednego z najstarszych polskich czasopism medycznych. Dodatkowo, od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczną jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uczelni Łazarskiego. Jest także inicjatorką i prowadzącą ogólnopolski cykl webinarów „Pediatria w praktyce”.

Zaangażowanie w misje humanitarne i wyróżnienia

Ppłk dr n. med. Agata Będzichowska aktywnie angażuje się w działalność środowiska naukowego i zawodowego, będąc członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Od 2026 roku zasiada również w Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej. Jej zaangażowanie wykracza poza mury szpitala i uczelni.

W trakcie służby wojskowej uczestniczyła w licznych działaniach operacyjnych i humanitarnych, w tym w organizacji i funkcjonowaniu Centrum Pomocy Medycznej dla uchodźców z Ukrainy, ewakuacji obywateli polskich ze Strefy Gazy oraz działaniach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego „Dolny Śląsk” podczas usuwania skutków powodzi. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną była wielokrotnie wyróżniana Nagrodami Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz nagrodą Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Za wzorową służbę wojskową została odznaczona Medalem Srebrnym „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz uhonorowana Tytułem Honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką III stopnia.

Na podstawie komunikatu WIM