Kwalifikacja wojskowa 2027 ogłoszona. Kto otrzyma wezwanie i co go czeka?

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) dotyczący przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 roku przewiduje, że proces ten potrwa od początku lutego do końca maja, obejmując około 245 tysięcy osób. Dokument, który jest obecnie na etapie uzgodnień z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), szczegółowo określa zasady i grupy obywateli, które będą zobowiązane stawić się przed komisjami wojskowymi. Co roku, na mocy przepisów ustawy o obronie Ojczyzny, wydawane jest rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a jego projekt na nadchodzący rok został już opublikowany na stronie rządowej.

Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa 2027?

Główną grupę objętą kwalifikacją wojskową 2027 stanowią mężczyźni urodzeni w 2008 roku, którzy w przyszłym roku osiągną pełnoletność. Oprócz nich, wezwania otrzymają także mężczyźni z roczników 2003-2007, którzy dotychczas nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Do stawienia się przed komisją zobowiązane będą również osoby, które w latach 2025 i 2026 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej. Co więcej, przepisy obejmą kobiety urodzone w latach 2000-2008, które w 2027 roku będą kończyć naukę w dziedzinach szczególnie istotnych dla wojska. Mowa tu o absolwentkach kierunków medycznych, psychologicznych, a także wybranych kierunków technicznych. Możliwość przystąpienia do kwalifikacji będą mieli również ochotnicy, którzy nie ukończyli 60 lat i nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby.

Procedura kwalifikacji rozpoczyna się od obwieszczenia jej przez wojewodę. Następnie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast są odpowiedzialni za rozsyłanie indywidualnych wezwań do stawienia się przed komisją wojskową. Wezwanie takie powinno zostać doręczone co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających stawiennictwo, należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiedni urząd, co umożliwi wyznaczenie nowego terminu.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Kluczowym elementem kwalifikacji wojskowej jest kompleksowe badanie medyczne i psychologiczne. Ma ono na celu ocenę ogólnej zdolności kandydata do potencjalnej służby wojskowej. Na podstawie wyników badania, komisja orzeka jedną z czterech kategorii zdolności: A – zdolność do służby wojskowej, B – czasowa niezdolność do służby, D – niezdolność do służby w czasie pokoju oraz E – trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej. Po zakończeniu kwalifikacji dane badanego są wprowadzane do wojskowej ewidencji. Osoba, która stawiła się przed komisją, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz orzeczoną zdolność. Następnie nadawany jest jej stopień szeregowego, a po upływie 14 dni od kwalifikacji, zostaje przeniesiona do tak zwanej pasywnej rezerwy. Zbiór ten obejmuje wszystkie osoby, które przeszły kwalifikację wojskową, ale nie wyraziły chęci aktywnej służby.

Konsekwencje niestawienia się i przyszłość obowiązkowej służby

Warto podkreślić, że kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Niestawienie się przed komisją bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez odpowiednie służby. Zgodnie z przepisami, wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową musi zostać doręczone zainteresowanej osobie co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem. Jeśli z ważnych powodów stawiennictwo jest niemożliwe, należy o tym fakcie zawiadomić wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który wyznaczył termin, co pozwoli na ustalenie nowej daty. Mimo że obowiązkowa służba wojskowa w Polsce jest zawieszona od 2008 roku, nie została ona całkowicie zlikwidowana. Przepisy ustawy o obronie Ojczyzny wciąż przewidują możliwość jej przywrócenia w sytuacjach kryzysowych, co podkreśla znaczenie utrzymywania aktualnej ewidencji i oceny zdolności obronnych państwa poprzez regularne kwalifikacje wojskowe.

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