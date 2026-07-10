Spis treści
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2026 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw (poz. 808), znowelizowano załącznik określający wysokość stawek uposażenia zasadniczego. Podstawą prawną dla tych zmian jest art. 483 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
Najważniejsza informacja dla wszystkich zainteresowanych służbą to fakt, że nowe, wyższe stawki zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli od 1 lipca 2026 roku. Podwyżka ma na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby obronne państwa oraz konieczność utrzymania wysokiego morale wśród żołnierzy.
Kogo dokładnie dotyczą nowe stawki?
Nowelizacja przepisów dotyczy szerokiej grupy żołnierzy, którzy nie pełnią służby w charakterze zawodowym. Oznacza to, że wyższe uposażenie otrzymają:
- Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – zarówno w trakcie 27-dniowego szkolenia podstawowego, jak i 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego.
- Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – za każdy dzień odbytego szkolenia lub pełnienia służby w ramach gotowości.
- Żołnierze aktywnej rezerwy – powoływani na ćwiczenia wojskowe.
- Żołnierze pasywnej rezerwy – odbywający ćwiczenia wojskowe.
Zmiana stawek jest więc istotna dla tysięcy osób, które łączą życie cywilne ze służbą na rzecz bezpieczeństwa kraju.
Nowe stawki uposażenia zasadniczego w 2026 roku
Rozporządzenie precyzyjnie określa dzienne stawki w złotówkach, przypisane do konkretnego stopnia wojskowego. Poniżej pełne zestawienie, które pomoże zorientować się w przyszłych zarobkach.
Korpus szeregowych i marynarzy
- Szeregowy (marynarz) – 182 zł
- Starszy szeregowy (starszy marynarz) – 188 zł
- Starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) – 196 zł
Korpus podoficerów
- Kapral (mat) – 208 zł
- Starszy kapral (starszy mat) – 210 zł
- Plutonowy (bosmanmat) – 214 zł
- Sierżant (bosman) – 216 zł
- Starszy sierżant (starszy bosman) – 219 zł
- Młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) – 222 zł
- Chorąży (chorąży marynarki) – 233 zł
- Starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) – 236 zł
- Starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) – 239 zł
Korpus oficerów
- Podporucznik (podporucznik marynarki) – 250 zł
- Porucznik (porucznik marynarki) – 253 zł
- Kapitan (kapitan marynarki) – 259 zł
- Major (komandor podporucznik) – 270 zł
- Podpułkownik (komandor porucznik) – 296 zł
- Pułkownik (komandor) – 341 zł
Generałowie i admirałowie
- Generał brygady (kontradmirał) – 413 zł
- Generał dywizji (wiceadmirał) – 455 zł
- Generał broni (admirał floty) – 526 zł
- Generał (admirał) – 626 zł
Co ta zmiana oznacza w praktyce?
Podniesienie stawek uposażenia zasadniczego to strategiczny ruch Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem jest nie tylko finansowe docenienie służby, ale również wzmocnienie potencjału rekrutacyjnego Sił Zbrojnych RP. W dobie rosnącej konkurencji na rynku pracy, atrakcyjne wynagrodzenie staje się kluczowym czynnikiem zachęcającym młodych ludzi do wstąpienia w szeregi armii, nawet w formie służby niezawodowej.
Dla żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który odbywa 11-miesięczne szkolenie, nowa stawka oznacza stabilne i konkurencyjne wynagrodzenie na poziomie ponad 5400 zł miesięcznie (182 zł x 30 dni), co stanowi solidną podstawę finansową na starcie kariery. Dla żołnierzy WOT i rezerwy wyższe stawki za dni szkoleniowe są realną rekompensatą za czas poświęcony na doskonalenie wojskowych umiejętności.
Nie tylko uposażenie zasadnicze – o jakich dodatkach warto pamiętać?
Należy podkreślić, że przedstawione kwoty to uposażenie zasadnicze. Całkowite wynagrodzenie żołnierza niezawodowego może być wyższe dzięki systemowi dodatków. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje m.in.:
- Dodatki za długoletnią służbę.
- Dodatki specjalistyczne, funkcyjne i służbowe.
- Świadczenie motywacyjne.
Ponadto żołnierze WOT otrzymują tzw. "dodatek za gotowość bojową", wypłacany co miesiąc, niezależnie od odbytych szkoleń, którego wysokość również jest regulowana osobnymi przepisami.
Polecany artykuł: