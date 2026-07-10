Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2026 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw (poz. 808), znowelizowano załącznik określający wysokość stawek uposażenia zasadniczego. Podstawą prawną dla tych zmian jest art. 483 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Najważniejsza informacja dla wszystkich zainteresowanych służbą to fakt, że nowe, wyższe stawki zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli od 1 lipca 2026 roku. Podwyżka ma na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby obronne państwa oraz konieczność utrzymania wysokiego morale wśród żołnierzy.

Kogo dokładnie dotyczą nowe stawki?

Nowelizacja przepisów dotyczy szerokiej grupy żołnierzy, którzy nie pełnią służby w charakterze zawodowym. Oznacza to, że wyższe uposażenie otrzymają:

Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – zarówno w trakcie 27-dniowego szkolenia podstawowego, jak i 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – za każdy dzień odbytego szkolenia lub pełnienia służby w ramach gotowości.

Żołnierze aktywnej rezerwy – powoływani na ćwiczenia wojskowe.

Żołnierze pasywnej rezerwy – odbywający ćwiczenia wojskowe.

Zmiana stawek jest więc istotna dla tysięcy osób, które łączą życie cywilne ze służbą na rzecz bezpieczeństwa kraju.

Nowe stawki uposażenia zasadniczego w 2026 roku

Rozporządzenie precyzyjnie określa dzienne stawki w złotówkach, przypisane do konkretnego stopnia wojskowego. Poniżej pełne zestawienie, które pomoże zorientować się w przyszłych zarobkach.

Korpus szeregowych i marynarzy

Szeregowy (marynarz) – 182 zł

Starszy szeregowy (starszy marynarz) – 188 zł

Starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) – 196 zł

Korpus podoficerów

Kapral (mat) – 208 zł

Starszy kapral (starszy mat) – 210 zł

Plutonowy (bosmanmat) – 214 zł

Sierżant (bosman) – 216 zł

Starszy sierżant (starszy bosman) – 219 zł

Młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) – 222 zł

Chorąży (chorąży marynarki) – 233 zł

Starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) – 236 zł

Starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) – 239 zł

Korpus oficerów

Podporucznik (podporucznik marynarki) – 250 zł

Porucznik (porucznik marynarki) – 253 zł

Kapitan (kapitan marynarki) – 259 zł

Major (komandor podporucznik) – 270 zł

Podpułkownik (komandor porucznik) – 296 zł

Pułkownik (komandor) – 341 zł

Generałowie i admirałowie

Generał brygady (kontradmirał) – 413 zł

Generał dywizji (wiceadmirał) – 455 zł

Generał broni (admirał floty) – 526 zł

Generał (admirał) – 626 zł

Co ta zmiana oznacza w praktyce?

Podniesienie stawek uposażenia zasadniczego to strategiczny ruch Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem jest nie tylko finansowe docenienie służby, ale również wzmocnienie potencjału rekrutacyjnego Sił Zbrojnych RP. W dobie rosnącej konkurencji na rynku pracy, atrakcyjne wynagrodzenie staje się kluczowym czynnikiem zachęcającym młodych ludzi do wstąpienia w szeregi armii, nawet w formie służby niezawodowej.

Dla żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który odbywa 11-miesięczne szkolenie, nowa stawka oznacza stabilne i konkurencyjne wynagrodzenie na poziomie ponad 5400 zł miesięcznie (182 zł x 30 dni), co stanowi solidną podstawę finansową na starcie kariery. Dla żołnierzy WOT i rezerwy wyższe stawki za dni szkoleniowe są realną rekompensatą za czas poświęcony na doskonalenie wojskowych umiejętności.

Nie tylko uposażenie zasadnicze – o jakich dodatkach warto pamiętać?

Należy podkreślić, że przedstawione kwoty to uposażenie zasadnicze. Całkowite wynagrodzenie żołnierza niezawodowego może być wyższe dzięki systemowi dodatków. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje m.in.:

Dodatki za długoletnią służbę.

Dodatki specjalistyczne, funkcyjne i służbowe.

Świadczenie motywacyjne.

Ponadto żołnierze WOT otrzymują tzw. "dodatek za gotowość bojową", wypłacany co miesiąc, niezależnie od odbytych szkoleń, którego wysokość również jest regulowana osobnymi przepisami.