Piętnasty Husarz w powietrzu. Kolejny polski F-35A oblatany

- Produkcja najnowocześniejszych myśliwców F-35A Husarz dla Polski postępuje zgodnie z planem.
- Właśnie odbył się dziewiczy lot piętnastego egzemplarza, numer 3515, co przybliża nas do skompletowania pierwszej eskadry i półmetka dostaw.
- Odkryj, jak te samoloty rewolucjonizują polską obronność, integrując się z kluczowymi systemami, i kiedy kolejne maszyny trafią do baz w Polsce!
Kolejny milowy krok w TeksasieNa niebie w Fort Worth (Teksas) pojawił się kolejny samolot z szachownicą na skrzydłach. Lot piętnastego egzemplarza F-35A oznaczony numerem seryjnym AZ-15 (i polskim numerem taktycznym 3515) został uchwycony przez amerykańskich spotterów lotniczych. Potwierdza to, że harmonogram realizowany jest zgodnie z planem. Samolot spędził w powietrzu kilkadziesiąt minut, podczas których fabryczny pilot testowy Lockheed Martin zweryfikował działanie kluczowych systemów awionicznych, napędu oraz poprawność charakterystyk pilotażowych.
Oznacza to, że jedynie jeden egzemplarz dzieli nas od osiągnięcia półmetka produkcji 32 samolotów F-35A Husarz zamówionych przez Polskę. Maszyna opuściła linię montażową w najnowszej konfiguracji sprzętowej wyposażonej w pakiet modernizacyjny Technology Refresh 3 (TR-3), stanowiący fundament pod przyszłe wdrożenie pełnego standardu Block 4, z którym niestety nadal są problemy.
Harpia czy Husarz. Polskie myśliwce 5. generacji
Warto przypomnieć, że polski program F-35, realizowany pod kryptonimem „Harpia”, wszedł niedawno w swoją kluczową, operacyjną fazę. Pod koniec maja bieżącego roku pierwsze trzy egzemplarze (3509, 3510 i 3511) wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 12 czerwca oficjalnie zostały przyjęte na wyposażenie polskiego lotnictwa, rozpoczynając oficjalną służbę. Wcześniej wyprodukowane egzemplarze służą w USA m.in. do szkolenia polskiego personelu latającego i technicznego w Ebbing Air National Guard Base.
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Zgodnie z planami resortu obrony, do końca bieżącego roku w bazie w Łasku ma stacjonować łącznie 14 samolotów F-35, co pozwoli na intensywne budowanie gotowości operacyjnej nowej floty. Druga eskadra docelowo trafi do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, po zakończeniu tam niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych. Dostawy tych maszyn maja rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać do roku 2029. Nie jest to jednak koniec. Analizowane są możliwości pozyskania kolejnych 32 samolotów 5. generacji, dla uzyskania pełnych możliwości operacyjnych.
Sieciocentryczny skok technologiczny
Zakup F-35A Husarz o wartości 4,6 mld dolarów to nie tylko pozyskanie samolotów bojowych, ale wejście w epokę walki sieciocentrycznej. F-35 pełni wiele ról, zbierając i przekazując ogromne ilości informacji, które mogą zostać wykorzystane nie tylko przez inne samoloty.
Dzięki zaawansowanym sensorom i technologii stealth, maszyna potrafi przenikać zaawansowane systemy antydostępowe (A2/AD) przeciwnika, przekazując w czasie rzeczywistym kluczowe dane np. dla systemów Patriot, artylerii rakietowej HIMARS oraz pozostałych komponentów Sił Zbrojnych RP.
W obecnej epoce informacja, przekazywana w czasie rzeczywistym, jest ważnym zasobem operacyjnym, często decydującym o sukcesie lub porażce. Dlatego wraz z dostawami kolejnych maszyn powinno być realizowane tworzenie w pełni zautomatyzowanego, wspartego przez AI, systemu zbierania, przetwarzania i wymiany danych operacyjnych. Musi on nie tylko działać w czasie rzeczywistym, ale też zapewniać dystrybucję i segregację informacji tak, aby trafiały na wszystkie szczeble dowodzenia w odpowiedniej proporcji.