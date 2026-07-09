Piętnasty Husarz w powietrzu. Kolejny polski F-35A oblatany

Produkcja najnowocześniejszych myśliwców F-35A Husarz dla Polski postępuje zgodnie z planem.

Właśnie odbył się dziewiczy lot piętnastego egzemplarza, numer 3515, co przybliża nas do skompletowania pierwszej eskadry i półmetka dostaw.

Odkryj, jak te samoloty rewolucjonizują polską obronność, integrując się z kluczowymi systemami, i kiedy kolejne maszyny trafią do baz w Polsce!

Kolejny milowy krok w TeksasieNa niebie w Fort Worth (Teksas) pojawił się kolejny samolot z szachownicą na skrzydłach. Lot piętnastego egzemplarza F-35A oznaczony numerem seryjnym AZ-15 (i polskim numerem taktycznym 3515) został uchwycony przez amerykańskich spotterów lotniczych. Potwierdza to, że harmonogram realizowany jest zgodnie z planem. Samolot spędził w powietrzu kilkadziesiąt minut, podczas których fabryczny pilot testowy Lockheed Martin zweryfikował działanie kluczowych systemów awionicznych, napędu oraz poprawność charakterystyk pilotażowych.

The 15th Polish F-35A as seen at KNFW yesterday. My images. pic.twitter.com/wb10bOTwEq— Dan McClinton (@DanMcClinton1) July 8, 2026

Oznacza to, że jedynie jeden egzemplarz dzieli nas od osiągnięcia półmetka produkcji 32 samolotów F-35A Husarz zamówionych przez Polskę. Maszyna opuściła linię montażową w najnowszej konfiguracji sprzętowej wyposażonej w pakiet modernizacyjny Technology Refresh 3 (TR-3), stanowiący fundament pod przyszłe wdrożenie pełnego standardu Block 4, z którym niestety nadal są problemy.

Harpia czy Husarz. Polskie myśliwce 5. generacji

Warto przypomnieć, że polski program F-35, realizowany pod kryptonimem „Harpia”, wszedł niedawno w swoją kluczową, operacyjną fazę. Pod koniec maja bieżącego roku pierwsze trzy egzemplarze (3509, 3510 i 3511) wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 12 czerwca oficjalnie zostały przyjęte na wyposażenie polskiego lotnictwa, rozpoczynając oficjalną służbę. Wcześniej wyprodukowane egzemplarze służą w USA m.in. do szkolenia polskiego personelu latającego i technicznego w Ebbing Air National Guard Base.

Zgodnie z planami resortu obrony, do końca bieżącego roku w bazie w Łasku ma stacjonować łącznie 14 samolotów F-35, co pozwoli na intensywne budowanie gotowości operacyjnej nowej floty. Druga eskadra docelowo trafi do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, po zakończeniu tam niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych. Dostawy tych maszyn maja rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać do roku 2029. Nie jest to jednak koniec. Analizowane są możliwości pozyskania kolejnych 32 samolotów 5. generacji, dla uzyskania pełnych możliwości operacyjnych.

Sieciocentryczny skok technologiczny

Zakup F-35A Husarz o wartości 4,6 mld dolarów to nie tylko pozyskanie samolotów bojowych, ale wejście w epokę walki sieciocentrycznej. F-35 pełni wiele ról, zbierając i przekazując ogromne ilości informacji, które mogą zostać wykorzystane nie tylko przez inne samoloty.

Dzięki zaawansowanym sensorom i technologii stealth, maszyna potrafi przenikać zaawansowane systemy antydostępowe (A2/AD) przeciwnika, przekazując w czasie rzeczywistym kluczowe dane np. dla systemów Patriot, artylerii rakietowej HIMARS oraz pozostałych komponentów Sił Zbrojnych RP.

W obecnej epoce informacja, przekazywana w czasie rzeczywistym, jest ważnym zasobem operacyjnym, często decydującym o sukcesie lub porażce. Dlatego wraz z dostawami kolejnych maszyn powinno być realizowane tworzenie w pełni zautomatyzowanego, wspartego przez AI, systemu zbierania, przetwarzania i wymiany danych operacyjnych. Musi on nie tylko działać w czasie rzeczywistym, ale też zapewniać dystrybucję i segregację informacji tak, aby trafiały na wszystkie szczeble dowodzenia w odpowiedniej proporcji.