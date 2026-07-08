Jedność, miliardy dla Ukrainy i nowa era logistyki. Kluczowe decyzje szczytu NATO w Ankarze

Podczas szczytu w Ankarze, Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte wyraził głębokie przekonanie o niespotykanej jedności Sojuszu. Jak podkreślił, wszyscy sojusznicy potwierdzili swoje niezachwiane przywiązanie do zasady zbiorowej obrony, stanowiącej trzon traktatu NATO.

„Sojusz jest zjednoczony i gotowy bronić każdego centymetra naszego terytorium. Tu, w Ankarze, sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich i będziemy stać razem. Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu” – oświadczył Rutte.

Ocenił również, że spotkanie przywódców przyniosło „ogromne poczucie jedności”, co sprawia, że Sojusz jest „bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek”.

„My, szefowie państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego, zebraliśmy się w Ankarze, by ponownie potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz naszej zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz na rzecz więzi transatlantyckiej. Atak na jednego z nas jest atakiem na wszystkich” - napisano w pierwszym z sześciu punktów deklaracji.

Podkreślono, że sojusznicy realizują ustalenia przyjęte przed rokiem w Hadze, co ma na celu przeciwdziałanie „długoterminowemu zagrożeniu, jakie Rosja stanowi dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej, oraz uporczywemu zagrożeniu terroryzmem”, i w ramach tych działań europejscy sojusznicy i Kanada zwiększyli w zeszłym roku wydatki na obronność o 139 mld dolarów.

W dokumencie napisano o uzgodnionych podczas szczytu nowych zamówieniach obronnych na kwotę ponad 50 mld dolarów i zobowiązano się do rozszerzenia zbiorowych zdolności produkcyjnych oraz współpracy z przemysłem w celu przyspieszenia innowacji. Przywódcy zapewnili, że będą działać na rzecz eliminacji barier handlowych pomiędzy sojusznikami w dziedzinie obronności oraz wykorzystania partnerstw NATO w celu maksymalizacji potencjału przemysłu obronnego i współpracy.

Przywódcy potwierdzili, że europejscy członkowie i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. „Budujemy przyszłość: silniejszą Europę w ramach silniejszego NATO – zmodernizowanego Sojuszu. Europejscy sojusznicy oraz Kanada, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, przejmują większą odpowiedzialność za obronę Sojuszu”. Jak podkreślono, odstraszanie i obrona NATO opierają się na odpowiednim miksie zdolności jądrowych, konwencjonalnych i w zakresie obrony przeciwrakietowej, uzupełnionych o zasoby kosmiczne i cybernetyczne, a kraje członkowskie są zdeterminowane, by utrzymać przewagę bojową, w związku z czym zobowiązują się do inwestowania w zdolności bojowe.

Niezachwiane wsparcie dla Ukrainy

Mark Rutte zaznaczył, że podczas szczytu sojusznicy ponownie potwierdzili swoje niezachwiane wsparcie NATO dla Ukrainy. W obliczu trwających działań Rosji, Sojusz będzie kontynuował dostarczanie Kijowowi niezbędnego wsparcia.

„W miarę jak Rosja kontynuuje swoje działania, będziemy nadal zapewniać Ukrainie to, czego potrzebuje. Sojusznicy zobowiązali się do zapewnienia Ukrainie co najmniej 70 mld euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia w tym i przyszłym roku” – poinformował Sekretarz Generalny NATO.

Dodał, że wraz ze zmieniającą się dynamiką na polu walki, wsparcie musi być kontynuowane, a szczyt pokazał, że Sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek.

Podkreślono, że Ukraina przyczynia się do bezpieczeństwa transatlantyckiego, a sojusznicy są zjednoczeni w niezachwianym poparciu dla niej w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej. Wskazano, że europejscy sojusznicy oraz Kanada finansują obecnie zdecydowaną większość pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej. W deklaracji końcowej potwierdzono, że państwa NATO przekażą temu krajowi w tym roku pomoc w wysokości 70 mld euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia oraz co najmniej taką samą kwotę w 2027 roku.

Modernizacja Sojuszu i wzmocnienie łańcuchów dostaw

Kolejnym kluczowym punktem szczytu było podjęcie historycznego kroku w celu wzmocnienia łańcucha dostaw paliw NATO. Ma to na celu zapewnienie siłom zbrojnym niezbędnych dostaw energii, kluczowych dla utrzymania gotowości bojowej. Mark Rutte przekazał, że szczegóły są wciąż dopracowywane, jednak wiadomo, że „ta inwestycja w wysokości 27 mld euro zmodernizuje naszą istniejącą infrastrukturę magazynowania i dystrybucji paliw, a także wesprze nowe obiekty, w tym rurociągi prowadzące do wschodniej części Sojuszu”.

Przywódcy zgodzili się również w kwestiach dotyczących ogólnej modernizacji Sojuszu. „Oznacza to silniejszą Europę i silniejsze NATO. Dzięki europejskim sojusznikom i Kanadzie, współpracującym ze Stanami Zjednoczonymi, Sojusz bierze na siebie większą odpowiedzialność za obronę” – oznajmił szef NATO.

W deklaracji końcowej napisano również, że „Sojusz nieustannie reaguje i dostosowuje się do strategicznej rywalizacji, szerzącej się niestabilności, zagrożeń hybrydowych oraz powtarzających się wstrząsów, które charakteryzują nasze szeroko pojęte otoczenie bezpieczeństwa”. W związku z tym przywódcy państw NATO ponownie podkreślili, że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej i wezwali ten kraj Iran do pełnego poszanowania swobody żeglugi w cieśninie Ormuz.

Przyszłość NATO: Gdzie odbędzie się kolejny szczyt?

Na zakończenie Mark Rutte poinformował o miejscu kolejnego szczytu NATO. W 2027 roku przywódcy Sojuszu spotkają się w Albanii. Decyzja ta została podjęta już na ubiegłorocznym szczycie w Hadze.