Postęp w rozmowach Niemiec i USA ws. Tomahawków: Czy uda się wypełnić strategiczną lukę?

Niemcy i USA negocjują zakup Tomahawków: Co dalej z luką strategiczną?

Boris Pistorius, szef niemieckiego resortu obrony, wyraził optymizm co do pomyślnego zakończenia rozmów z Waszyngtonem w sprawie nabycia pocisków manewrujących Tomahawk. „Sprawy posuwają się do przodu, ale nie ma jeszcze rezultatów. Mamy produktywne rozmowy. Jestem optymistą (i uważam), że to się uda” - powiedział Pistorius w radiu Deutschlandfunk. Ta deklaracja padła podczas szczytu NATO w Ankarze, gdzie kwestie wzmocnienia obronności państw członkowskich były jednym z kluczowych tematów. Minister podkreślił, że Niemcy odczuwają „poważną lukę strategiczną” w zakresie pocisków średniego zasięgu.

Kwestia zakupu Tomahawków ma swoją historię. USA pod rządami prezydenta Donalda Trumpa wycofały się z uzgodnionego w 2024 roku rozmieszczenia tych pocisków w Niemczech. Od tego czasu rząd w Berlinie intensywnie zabiega o możliwość ich zakupu. Minister Pistorius poruszył kwestię ewentualnego kontraktu podczas swojej wizyty w Waszyngtonie w czerwcu, co świadczy o wysokim priorytecie tej sprawy dla niemieckiego rządu.

Tomahawki jako rozwiązanie tymczasowe: Dlaczego Berlin tak bardzo ich potrzebuje?

Głównym zamysłem Niemiec jest wykorzystanie pocisków Tomahawk jako rozwiązania przejściowego. Mają one służyć jako pomost do momentu, gdy w Europie zostanie opracowany i wdrożony do produkcji konkurencyjny pocisk tego typu. Taka strategia ma na celu nie tylko szybkie uzupełnienie obecnych braków, ale także wspieranie europejskiej autonomii obronnej w dłuższej perspektywie. Potrzeba posiadania takich zdolności jest podyktowana zmieniającą się sytuacją geopolityczną i koniecznością wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie.

Polityczne cienie nad transakcją: Czy relacje Merza z Trumpem wpłyną na kontrakt?

Niemiecka prasa wyraża obawy, że polityka może ostatecznie uniemożliwić zawarcie kontraktu na Tomahawki. Relacje między kanclerzem Niemiec, Friedrichem Merzem, a byłym prezydentem USA, Donaldem Trumpem, uległy pogorszeniu po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. Prezydent Trump miał za złe, że Merz publicznie skrytykował sposób prowadzenia wojny. Tego rodzaju napięcia polityczne, zwłaszcza w kontekście możliwego powrotu Trumpa do władzy, mogą stanowić istotne wyzwanie dla finalizacji tak ważnego strategicznie porozumienia. Los zakupu Tomahawków przez Niemcy może więc zależeć nie tylko od negocjacji technicznych i finansowych, ale także od delikatnej równowagi w stosunkach międzynarodowych.