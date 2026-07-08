Polfa Tarchomin: jeden z filarów krajowego bezpieczeństwa lekowego, ważne miejsce szkolenia sił specjalnych w Warszawie. Dba o to jeden człowiek

Jarosław Rybak
Jarosław Rybak
2026-07-08 9:58

Na terenie jednej z najważniejszych w Polsce fabryk leków ratujących życie, co jakiś czas odbywają się spektakularne ćwiczenia elitarnych formacji mundurowych. Nad halami produkcyjnymi latają śmigłowce, w budynkach słychać strzały i wybuchy granatów. Dlaczego tak się dzieje? To pomysł na wsparcie szkolenia służb państwowych oraz zwiększenia poziomu zabezpieczenia kluczowego zakładu farmaceutycznego. Koncepcję opracował dyrektor ds. bezpieczeństwa zakłady, były żołnierz GROM-u, wcześniej funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

  • Teren zakładów farmaceutycznych Polfa Tarchomin w Warszawie stał się miejscem ćwiczeń sił specjalnych.
  • Współpraca została zainicjowana przez byłego żołnierza GROM-u, obecnie odpowiadającego za bezpieczeństwo fabryki leków.
  • Współpraca daje wojsku unikalne warunki szkoleniowe, a jednocześnie podnosi poziom ochrony zakładów farmaceutycznych.

Największe polskie media oraz tysiące użytkowników social mediów, systematycznie informują o widowiskowych szkoleniach prowadzonych na terenie Warszawy.

Doniesienia o wojskowych ćwiczeniach w Warszawie

28 czerwca 2026 r., PolsatNews.pl:

„Śmigłowce nad Warszawą i żołnierze z bronią. Jest komunikat wojska. Nad Warszawą pojawiły się śmigłowce. „Są to cykliczne ćwiczenia” - uspokaja Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, wyjaśniając, że na terenie stolicy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi”.

13 marca 2026 r. PortalObronny.pl:

„Z jednostek specjalnych prosto do WOT. Weterani uczą, jak walczyć i przetrwać. Zajęcia odbyły się w fantastycznym miejscu - w części czekających na modernizację - hal produkcyjnych i budynków biurowych w olbrzymim kompleksie Polfy Tarchomin”.

16 kwietnia 2025 r., wiadomości.wp.pl:

„Wybuchy i strzały na warszawskiej Białołęce. Trwają ćwiczenia wojskowe (…) jednostki GROM. Urząd dzielnicy informuje, że w okolicy słyszane będą huki, na niebie pojawią się również śmigłowce.”

12 grudnia 2023 r., Defence24:

„GROM będzie ćwiczył na Białołęce. Władze dzielnicy Białołęka wydały komunikat za pośrednictwem mediów społecznościowych, że na terenie zakładów Polfa Tarchomin zostaną przeprowadzone ćwiczenia wojskowe.”

Ostatnie takie szkolenie, z udziałem pięciu śmigłowców, odbyło się pod koniec czerwca. Maszyny lądowały na terenie zakładu. Część żołnierzy desantowała się za pomocą „szybkich lin”. Tyle można było zobaczyć z zewnątrz „Polfy”. Organizatorzy nie ujawniają żadnych szczegółów scenariusza ćwiczeń.

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Dyrektor ds. bezpieczeństwa z GROM-u

Za ochronę i bezpieczeństwo Polfy Tarchomin odpowiada Michał Małasiewicz, były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu oraz żołnierz jednostki GROM. Mając doświadczenia z czasów służby w mundurze, doskonale rozumie potrzeby szkoleniowe specjednostek. Gdy rozpoczął pracę w fabryce leków, szybko przekonał zarząd firmy do pomysłu udostępnienia wybranych obiektów wojsku, policji i innym służbom.

Polfa Tarchomin to gigantyczny, kilkudziesięciohektarowy obszar na warszawskiej Białołęce. Część powierzchni oraz budynków fabrycznych i biurowych czeka na modernizację lub zmianę sposobu zagospodarowania.

- Ten teren udostępniamy służbom mundurowym. To idealne obiekty do ćwiczeń: wielkie, kilkukondygnacyjne biurowce lub hale produkcyjne. Z dużymi klatkami schodowymi, długimi korytarzami i mnóstwem niewielkich pomieszczeń. Pomiędzy nimi są place, na których mogą lądować śmigłowce – wyjaśnia Michał Małasiewicz.

Dlatego na Tarchominie, co jakiś czas, odbywają się duże ćwiczenia z desantami i lądowaniami śmigłowców wojsk specjalnych oraz policji.

Dla służb taki obiekt - w środku miasta - jest istotnym elementem szkolenia. Piloci śmigłowców, kierowcy pojazdów czy żołnierze doskonalą się w sztuce działania w środowisku wielkomiejskim.

- Ale to również wymierna korzyść dla „Polfy”. Częsta i niespodziewana obecność wojskowych specjalsów czy policyjnych kontrterrorystów to jednoznaczny sygnał dla osób, które planowałyby wykazać się nieuprawnioną aktywnością na terenie zakładu - kontynuuje Michał Małasiewicz.

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Zakład krytycznie ważny dla bezpieczeństwa państwa

W Polfie Tarchomin produkowane są leki kluczowe dla systemu ochrony zdrowia, których braki mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.

– Historia Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” S.A. to ponad 200 lat odpowiedzialności za zdrowie pacjentów i rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego. Od dekad produkujemy leki, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – w tym antybiotyki, insuliny ludzkie, leki dermatologiczne oraz preparaty stosowane w leczeniu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Dla wielu z nich jesteśmy jedynym lub jednym z nielicznych producentów w kraju, dlatego ciągłość naszej działalności ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale również strategiczne dla bezpieczeństwa państwa – wyjaśnia dr n. med. i n. o zdrowiu Małgorzata Pajączek, Prezes Zarządu TZF Polfa S.A.

Prezes wyjaśnia, że spółka postrzega swoją rolę znacznie szerzej niż wyłącznie przez pryzmat produkcji farmaceutycznej. Odpowiada za bezpieczeństwo lekowe milionów pacjentów, a z tym wiąże się konieczność budowania odporności całej organizacji – od nowoczesnych technologii i najwyższych standardów jakości, po skuteczną ochronę infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.

- Dlatego współpraca z wojskiem, policją i pozostałymi służbami mundurowymi jest dla nas naturalnym elementem realizacji tej misji. Każde takie ćwiczenie wzmacnia bezpieczeństwo naszego zakładu i pomaga jeszcze lepiej przygotować się na wyzwania, których we współczesnym świecie nie możemy wykluczyć – kończy prezes Małgorzata Pajączek.

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