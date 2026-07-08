Lockheed Martin i Rheinmetall ogłaszają historyczne partnerstwo: pierwsza europejska fabryka pocisków ATACMS powstanie w Niemczech.

Inwestycja kluczowo wzmocni zdolności obronne kontynentu, zwiększając niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia dla państw NATO.

Pierwsza fabryka ATACMS poza USA

Podczas NATO Summit Defense Industry Forum 7 lipca 2026 r. amerykański koncern Lockheed Martin oraz niemiecki Rheinmetall podpisały memorandum o współpracy (MOU), otwierające drogę do utworzenia spółki joint venture odpowiedzialnej za produkcję, integrację i dystrybucję pocisków balistycznych krótkiego zasięgu ATACMS w Europie. Jak podaje Lockheed Martin, ma to być pierwsze europejskie centrum kompetencyjne dla tego uzbrojenia. Nowa linia produkcyjna powstanie w zakładzie Rheinmetalla w Unterlüß, przy wsparciu rządów Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Będzie to pierwsza i jedyna fabryka pocisków ATACMS poza terytorium USA.

Zakład w Unterlüß jest jednym z najważniejszych ośrodków Rheinmetalla. Pracuje tam około 4 tys. osób, a kompleks specjalizuje się w produkcji systemów uzbrojenia, amunicji oraz pojazdów gąsienicowych. W 2025 r. uruchomiono tam nowoczesną fabrykę amunicji artyleryjskiej, a obecnie kończy się budowa zakładu silników rakietowych. Produkcja silników rakietowych i komponentów do pocisków kierowanych ma rozpocząć się już w 2027 r.

„To partnerstwo stanowi moment przełomowy dla bezpieczeństwa Europy i współpracy przemysłowej sojuszników. Łącząc bezkonkurencyjne kompetencje Lockheed Martin w dziedzinie technologii rakietowych z doskonałością produkcyjną Rheinmetall, będziemy dostarczać sprawdzone w warunkach bojowych zdolności szybciej i efektywniej naszym sojusznikom” - powiedział Jay Pitman, prezes Lockheed Martin International.

Sposób na wzmacnianie długoterminowej odporności NATO

Z kolei Dennis Goege, dyrektor generalny Lockheed Martin na Europę stwierdził, że uruchomienie współprodukcji ATACMS w Niemczech to wyraźny sygnał dla europejskiego przemysłu obronnego oraz długoterminowej odporności NATO. Jak podkreślił: „Partnerstwo to łączy sprawdzoną technologię amerykańską z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, tworząc wartość przemysłową w Niemczech i zwiększając moce, których sojusznicy potrzebują, by sprostać rosnącym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa”.

▶️ Lockheed Martin and Rheinmetall have signed an agreement to establish co-production of ATACMS in Europe for the first time.https://t.co/R6NWVfPy5t pic.twitter.com/pOshg3fBFZ— Rheinmetall (@RheinmetallAG) July 7, 2026

„Naszym celem jest wzmocnienie zdolności obronnych Niemiec i Europy. Wspólnie z naszymi partnerami z Lockheed Martin budujemy obecnie bazę przemysłową w Niemczech dla nowoczesnych systemów obronnych, na które istnieje duże zapotrzebowanie w europejskich siłach zbrojnych. Uruchamiając produkcję ATACMS w zakładzie Rheinmetall w Unterlüß, tworzymy nowe zdolności dla Niemiec i Europy, zabezpieczamy dostawy dla naszych klientów oraz wzmacniamy autonomię w polityce obronnej. Jesteśmy wdzięczni, że Rheinmetall został wybrany do utworzenia i prowadzenia pierwszego na świecie i jedynego zakładu produkcyjnego pocisków kierowanych ATACMS poza Stanami Zjednoczonymi” - przekazał Armin Papperger, prezes zarządu Rheinmetall AG.

Według Lockheed Martin uruchomienie produkcji ATACMS w Europie zwiększy lokalne zdolności przemysłowe, wzmocni potencjał odstraszania NATO oraz poprawi bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia dla państw sojuszniczych. Do czasu pełnego uruchomienia produkcji w Niemczech koncern będzie nadal wytwarzał pociski ATACMS w swoim zakładzie w Camden w stanie Arkansas.

Czym są pociski ATACMS?

ATACMS (MGM-140 Army Tactical Missile System) to opracowany w Stanach Zjednoczonych taktyczny pocisk balistyczny krótkiego zasięgu. Jest wystrzeliwany z mobilnych wyrzutni M142 HIMARS, które przenoszą jeden pocisk, oraz M270 MLRS, zdolnych do odpalania dwóch rakiet jednocześnie. Napęd na paliwo stałe pozwala mu osiągać prędkość przekraczającą trzykrotnie prędkość dźwięku (Mach 3), a maksymalny zasięg - w zależności od wersji - wynosi od 165 do 300 km. Za precyzję trafienia odpowiada zintegrowany system naprowadzania GPS i INS, łączący nawigację satelitarną z bezwładnościową, co zwiększa odporność rakiety na zakłócenia radioelektroniczne. System zaprojektowano do precyzyjnego rażenia celów o wysokiej wartości, takich jak stanowiska dowodzenia, lotniska, magazyny amunicji, systemy obrony przeciwlotniczej czy koncentracje wojsk znajdujące się głęboko za linią frontu

Produkcję ATACMS rozpoczęto w 1986 roku. Początkowo rakiety występowały zarówno z głowicami kasetowymi, jak i odłamkowo-burzącymi. Z czasem armia USA, w związku z ograniczeniami wynikającymi z międzynarodowych regulacji dotyczących amunicji kasetowej, zdecydowała się wykorzystywać wyłącznie warianty z głowicami odłamkowo-burzącymi. Produkcję seryjną pocisków ATACMS zakończono w 2007 r., ponieważ armia USA planowała zastąpić je nowym pociskiem Precision Strike Missile (PrSM), których zasięg wynosi około 500 km Nowa broń została oficjalnie wprowadzona do służby w 2023 r.), a przez kolejne lata wykorzystywano i modernizowano zapasy już wyprodukowanych rakiet.

Sytuacja zmieniła się jednak po 2022 r. Wojna w Ukrainie oraz gwałtowny wzrost zapotrzebowania na uzbrojenie dalekiego zasięgu sprawiły, że Lockheed Martin wznowił produkcję ATACMS, jednocześnie utrzymując rozwój i produkcję nowszego systemu PrSM. Obecnie obie rakiety są wytwarzane równolegle, choć docelowo PrSM ma całkowicie zastąpić ATACMS w uzbrojeniu amerykańskiej armii.