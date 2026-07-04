Czołg Leclerc z klatką antydronową. Francuzi wdrożyli rozwiązanie, z którego niedawno kpiono

Wojna w Ukrainie rewolucjonizuje ochronę czołgów: Francja wdraża masowo klatki antydronowe na Leclercach XLR i kołowych bojowych wozach piechoty VBCI.

Te niegdyś wyśmiewane rozwiązania stały się kluczową częścią modernizacji, wypełniającą lukę technologiczną do czasu wprowadzenia nowej generacji czołgów MGCS.

Dowiedz się, dlaczego francuska armia podjęła tę decyzję i jak zmieni to przyszłość europejskiej obrony pancernej.

Podczas prestiżowych targów obronnych Eurosatory 2026 w Paryżu, Sekcja Techniczna Francuskiej Armii (STAT) zaprezentowała prototyp czołgu Leclerc w najnowszej wersji XLR. Najbardziej rzucającą się w oczy modyfikacją była metalowa klatka zamontowana na wieży. Jak poinformował szef STAT, generał Olivier Coquet, to rozwiązanie ochronne weszło już w fazę masowej produkcji, którą realizuje koncern KNDS France. Pierwsze zestawy właśnie trafiły już do liniowych jednostek pancernych. Można je było zobaczyć na przykład na czołgach Leclerc biorący udział we wspólnych ćwiczeniach z armią szwajcarską na początku czerwca.

Od internetowych memów do wojennej konieczności

Kiedy w 2022 roku pierwsze rosyjskie czołgi T-72 i T-80 pojawiły się w Ukrainie z dospawanymi improwizowanymi daszkami z prętów i siatek, zachodni analitycy oraz internauci reagowali drwinami. Wierzono, że to jedynie psychologiczne zabezpieczenie bez realnej wartości bojowej. Jednak masowe użycie przez obie strony konfliktu tanich i zabójczo precyzyjnych dronów kamikadze (FPV) oraz granatów zrzucanych z quadrocopterów zweryfikowało te opinie.

Dziś górny pancerz wozów bojowych i włazy załogi, dotychczas najsłabiej opancerzone strefy pojazdu, stały się głównym celem ataków. Klatki antydronowe przestały być domeną „frontowej improwizacji” – zostały zaadaptowane zarówno przez siły ukraińskie, jak i izraelskie (podczas operacji w Strefie Gazy), a teraz oficjalnie wdraża je jedno z najnowocześniejszych wojsk NATO.

Co ciekawe, również biorący udział w pokazach dynamicznych podczas Eurosatory 2026 kołowy wóz opancerzony VBCI, który towarzyszył człogowi Leclerc XLR, został wyposażony w podobna klatkę antydronową na wieży.

Leclerc XLR: Pomost do nowej ery

Wprowadzenie osłon antydronowych to tylko część głębszej modernizacji Leclerca w ramach francuskiego programu Scorpion. Ważne zmiany obejmują instalację nowoczesnych systemów komputerowych i wymiany danych, dodatkowe opancerzenie kadłuba oraz zdalnie sterowany moduł uzbrojenia przeznaczony do walki w środowisku miejskim.

Leclerc ma pozostać w służbie do 2035 roku. Co jednak niezwykle istotne z punktu widzenia strategii, planowany rewolucyjny francusko-niemiecki system pancerny nowej generacji MGCS (Main Ground Combat System) wejdzie do linii najprawdopodobniej dopiero około 2045 roku. Oznacza to, że Francja musi pilnie stworzyć tzw. zdolność pomostową – czołg przejściowy, który wypełni dekadową lukę.

Generał Philippe de Montenon, dowódca francuskich sił lądowych, podkreśla, że nowy wóz przejściowy nie będzie prostą kopią Leclerca. Przyszłość należy do głębokiej integracji z systemami autonomicznymi – nowa konstrukcja będzie operować w stałej synergii z rojami dronów oraz elementami robotycznymi wspieranymi przez sztuczną inteligencję.

Jedną z propozycji wypełniających te wymagania jest czołg CAPINT, zaprezentowany przez koncern KNDS France. Jest on wyposażony w wieżę bezzałogową ASCALONE i dostosowany do współpracy z bezzałogowcami powietrznymi i lądowymi. Linkt do artykułu na temat tego pojazdu znajdziecie państwo poniżej.