Laser – zabójcze zagrożenie dla oczu

Codziennie wiązka lasera nieodwracalnie uszkadza wzrok kilkudziesięciu ludzi

Już po kilku sekundach oślepienia laser wypala dziurę w siatkówce oka.

Dbając o dobry wzrok warto stosować amerykańską zasadę trzech dwudziestek.

O tym, dlaczego lasery stanowią śmiertelne zagrożenie dla narządu wzroku, jak medycyna radzi sobie z wadami optycznymi oraz jak bezużyteczne bywają popularne mity o „regeneracji oczu”, opowiadał lekarz medycyny Grzegorz Rotuski z Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Prelekcja odbyła się w czasie dnia otwartego Warszawskich Targów Obronnych.

Niewidzialna fala destrukcji: 30 incydentów dziennie

Skala zagrożeń związanych z niekontrolowanym użyciem laserów drastycznie rośnie.

- Według danych amerykańskiej Akademii Lotniczej, w 2025 r. odnotowywano nawet do 30 incydentów laserowych dziennie. Konsekwencje takich zdarzeń bywają katastrofalne: od czasowego porażenia po trwałe uszkodzenie widzenia, a w skrajnych przypadkach – całkowitą ślepotę. Dla żołnierza, pilota czy strzelca oznacza to natychmiastową dyskwalifikację zawodową, a przede wszystkim trwałe kalectwo – wyjaśniał Grzegorz Rotuski.

Dlaczego laser jest tak niebezpieczny w porównaniu ze zwykłym światłem? Tradycyjna żarówka emituje fale rozproszone, które rozchodzą się we wszystkich kierunkach i szybko tracą energię wraz z odległością. Laser działa zupełnie inaczej – to jedna, konkretna długość fali. Wszystkie wiązki biegną idealnie równolegle, nie tracąc mocy na swoim przebiegu.

- Oznacza to, że laser może nieodwracalnie wypalić strukturę oka nawet z odległości wielu kilometrów, jeśli narząd wzroku znajdzie się bezpośrednio na linii jego strzału – mówił ekspert z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Wypalona dziura w centrum widzenia

Wystarczy zaledwie jedna chwila ekspozycji, aby w samym centrum siatkówki (w plamce żółtej, odpowiadającej za precyzyjne widzenie) powstała dziura w tkance.

- W obrazie okulistycznym objawia się to jako trwały, czarny mroczek w centrum pola widzenia, który może towarzyszyć poszkodowanemu do końca życia. Choć oko posiada naturalne mechanizmy obronne, takie jak zwężanie źrenicy czy odruch mrugania, czas działania lasera jest tak szybki, że organizm nie jest w stanie błyskawicznie zareagować – tłumaczył Grzegorz Rotuski.

Co ciekawe, analogiczne niebezpieczeństwo niesie za sobą... słońce. Podczas zaćmienia słońca wielu z nas ulega złudzeniu, że światło jest słabsze. Tymczasem wpatrywanie się w tarczę słoneczną – tylko przez kilkadziesiąt sekund - działa na siatkówkę dokładnie tak samo jak destrukcyjna wiązka laserowa.

Pułapka na polu walki

Na polu walki najczęściej stosuje się lasery zielone i czerwone. Prawdziwym, „cichym zabójcą” są jednak lasery podczerwone – całkowicie niewidoczne dla ludzkiego oka. Żołnierze dostrzegają je dopiero po założeniu gogli noktowizyjnych.

- Pojawia się tu jednak kolejny problem: gogle noktowizyjne blokują widoczność laserów zielonych i czerwonych. Aby zapewnić pełną ochronę, konieczne jest stosowanie zaawansowanych filtrów złożonych – mówi Grzegorz Rotuski.

Syndrom snajpera: Dlaczego jedno oko boli bardziej?

Praca strzelców wyborowych czy snajperów nakłada na narząd wzroku ekstremalne wymagania. Wymaga ona ciągłego patrzenia jednym, wiodącym okiem, przy jednoczesnym ograniczeniu mrugania, by nie stracić celu z oczu. Taki tryb pracy prowadzi do dwóch poważnych problemów medycznych.

- Pierwszym jest wysychanie filmu łzowego. Rzadkie mruganie sprawia, że naturalna bariera ochronna oka nie jest odpowiednio rozprowadzana, co drastycznie pogarsza jakość i ostrość obrazu. Drugi to spazm akomodacyjny. Długotrwałe, kilkugodzinne napięcie mięśni wewnątrzgałkowych wywołuje potężne zmęczenie oka, co skutkuje całkowitym zacieraniem się obrazu i silnymi bólami głowy – fachowo wyjaśnia ekspert z WIML.

Czy pomoże joga oczu i suplementy? Obalamy popularne mity

W internecie można znaleźć mnóstwo metod mających „regenerować” lub „trenować” zmęczony wzrok. Większość z nich nie ma jednak żadnego uzasadnienia naukowego.

Joga oczu (patrzenie w różne strony) : To mit. Mięśnie sterujące ruchem gałki ocznej mają specyficzną budowę i ze swojej natury się nie męczą. Intensywne patrzenie w skrajne punkty w żaden sposób ich nie wzmacnia – oczy potrzebują regularnego wypoczynku, a nie dodatkowego treningu.

: To mit. Mięśnie sterujące ruchem gałki ocznej mają specyficzną budowę i ze swojej natury się nie męczą. Intensywne patrzenie w skrajne punkty w żaden sposób ich nie wzmacnia – oczy potrzebują regularnego wypoczynku, a nie dodatkowego treningu. Filtry światła niebieskiego: Samo odcięcie światła niebieskiego w telefonach czy okularach nie chroni wzroku przed zmęczeniem. Kluczem w warunkach nocnych jest po prostu zmniejszenie kontrastu i przyciemnienie ekranu, aby nie razić siatkówki silnym strumieniem światła.

Samo odcięcie światła niebieskiego w telefonach czy okularach nie chroni wzroku przed zmęczeniem. Kluczem w warunkach nocnych jest po prostu zmniejszenie kontrastu i przyciemnienie ekranu, aby nie razić siatkówki silnym strumieniem światła. Okulary ajurwedyjskie (wieloaspektowe z dziurkami) : To wyłącznie chwyt marketingowy i niepotrzebne wydawanie pieniędzy.

: To wyłącznie chwyt marketingowy i niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Suplementacja luteiną na zapas: Luteina to preparat przeznaczony dla osób starszych, zmagających się ze zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD). U młodego, zdrowego człowieka przyjmowanie tabletek na wzrok „na zapas” nie przynosi żadnych rezultatów. Nadmiar sztucznych substancji może zaszkodzić tak samo jak ich niedobór – podstawą powinna być zbilansowana dieta, a suplementacja tylko w przypadku stwierdzonych badaniami krwi niedoborów.

Co naprawdę pomaga? Amerykańska zasada trzech dwudziestek

- Skoro popularne metody zawodzą, to jak realnie pomóc zmęczonym oczom? Kluczem jest właściwe nawilżenie oraz mechaniczne rozluźnienie akomodacji. Rozwiązaniem są krople nawilżające do oczu, tzw. sztuczne łzy, koniecznie bez konserwantów, stosowane regularnie 3–4 razy dziennie. Warto również wdrożyć do codziennej pracy amerykańską zasadę trzech dwudziestek (20-20-20). Chodzi o to, aby co 20 minut spojrzeć na odległość 20 stóp (około 6 metrów) przez co najmniej 20 sekund – zaleca Grzegorz Rotuski.

Podczas patrzenia w dal mięśnie oka odpowiedzialne za akomodację ulegają całkowitemu rozluźnieniu, co pozwala na błyskawiczną regenerację. Warto pamiętać, że żaden zabieg nie zastąpi krótkiej drzemki lub głębokiego, nocnego snu.

Anatomia obrony: Jak dobrać okulary ochronne?

Wybór odpowiedniej ochrony balistycznej i laserowej to sztuka kompromisu. Na co zwrócić uwagę, kupując okulary lub gogle?

Materiał i certyfikaty: Absolutnie unikaj niesprawdzonych osłon, takich jak zwykłe siatki ochronne, które nie posiadają odporności balistycznej. Standardem powinny być certyfikowane filtry z poliwęglanu wyposażone w ochronę przed promieniowaniem UV.

Absolutnie unikaj niesprawdzonych osłon, takich jak zwykłe siatki ochronne, które nie posiadają odporności balistycznej. Standardem powinny być certyfikowane filtry z poliwęglanu wyposażone w ochronę przed promieniowaniem UV. Konstrukcja gogli: Im gogle są szersze i mocniej zachodzą na boki twarzy, tym lepiej chronią oko przed falami i odłamkami z boku. Wiąże się to jednak z ryzykiem parowania szkieł od wewnątrz wskutek ograniczonej cyrkulacji powietrza.

Im gogle są szersze i mocniej zachodzą na boki twarzy, tym lepiej chronią oko przed falami i odłamkami z boku. Wiąże się to jednak z ryzykiem parowania szkieł od wewnątrz wskutek ograniczonej cyrkulacji powietrza. Korekcja wad wzroku: Osoby z wadami wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm) mogą stosować specjalne ramki wpinane bezpośrednio do gogli ochronnych. Najwygodniejszym rozwiązaniem są soczewki kontaktowe, jednak osoby cierpiące na zespół suchego oka mogą odczuwać silne podrażnienia przy ich jednoczesnym stosowaniu z goglami.

- W trudnych warunkach oświetleniowych warto wspomóc się filtrami barwnymi. Filtry żółte (bursztynowe) doskonale podnoszą kontrast podczas jazdy w szarówce lub we mgle, odcinając środkową część spektrum światła. Z kolei filtry zielone rewelacyjnie sprawdzają się w warunkach leśnych – tłumią dominującą zieleń tła, pozwalając szybciej dostrzec szczegóły ukryte w zaroślach – instruuje ekspert z WIML.

Przyszłość na polu walki: Rozszerzona rzeczywistość (AR)

Technologie medyczne i wojskowe coraz mocniej się przenikają. Przyszłością medycyny pola walki i optyki wojskowej jest technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). W przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości (VR), gdzie obraz jest w 100 proc. cyfrowy, AR nakłada cyfrowe warstwy informacyjne na realny obraz widziany przez użytkownika.

- Inteligentne gogle przyszłości będą nie tylko chronić wzrok za pomocą automatycznych filtrów przed błyskiem laserowym, ale równolegle przeprowadzą komputerową analizę otoczenia. Pozwolą na nanoszenie komunikatów taktycznych, a dzięki specjalnym algorytmom umożliwią m.in. wyostrzanie i uwypuklanie sylwetek ludzkich ukrytych w trudnym terenie lub za przeszkodami – mówi Grzegorz Rotuski.

Zanim jednak ta technologia stanie się powszechnym standardem, naszym najważniejszym obowiązkiem pozostaje świadoma profilaktyka i natychmiastowe reagowanie na każdy incydent mogący uszkodzić wzrok.