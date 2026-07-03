Renk przejmuje David Brown Defence. Strategiczny krok w celu dominacji na rynku morskim

Augsburski koncern Renk Group AG, jeden z czołowych dostawców rozwiązań napędowych dla wojska i przemysłu cywilnego, potwierdził zawarcie wiążącej umowy w sprawie przejęcia brytyjskiej firmy David Brown Defence. Decyzja ta stanowi kluczowy element globalnej strategii ekspansji Renk, mającej na celu wzmocnienie działalności w sektorze morskim i zabezpieczenie dostępu do unikalnych technologii napędowych, zwłaszcza dla okrętów podwodnych.

Szczegóły transakcji: Co wiemy o przejęciu?

Ogłoszenie o przejęciu nastąpiło 3 lipca 2026 roku, potwierdzając wcześniejsze doniesienia medialne. Renk Group AG, działając poprzez swoją spółkę zależną RENK GmbH, przejmie udziały w DB Defence Holdco SARL. Chociaż oficjalna cena zakupu nie została ujawniona w komunikacie giełdowym, agencja Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, oszacowała wartość transakcji na kwotę od 200 do 250 milionów dolarów. Sprzedającym jest amerykański fundusz private equity Stellex Capital Management, który był właścicielem David Brown Defence poprzez spółkę-matkę David Brown Santasalo. Finalizacja transakcji, uzależniona od uzyskania standardowych zgód regulacyjnych, planowana jest na czwarty kwartał 2026 roku.

Kim jest David Brown Defence? Kluczowy gracz w technologiach morskich

David Brown Defence to firma z ponad 100-letnią historią, której korzenie sięgają 1902 roku. Z siedzibą w Huddersfield w Wielkiej Brytanii, przedsiębiorstwo zyskało międzynarodowe uznanie jako producent zaawansowanych, niestandardowych systemów przekładniowych dla pojazdów lądowych i jednostek morskich. W portfolio firmy znajdują się między innymi główne przekładnie napędowe dla fregat, niszczycieli, lotniskowców i okrętów podwodnych, systemy przekładniowe dla czołgów i lekkich pojazdów opancerzonych oraz kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, rozwój, produkcję i wsparcie techniczne przez cały cykl życia produktu.

Firma ma bogatą historię strategicznych dostaw dla sił zbrojnych, produkując m.in. przekładnie do myśliwców Spitfire podczas Bitwy o Anglię oraz dostarczając napęd dla HMS Exmouth, pierwszego dużego okrętu wojennego z napędem turbinowym.

Strategiczne znaczenie dla Renk: Wzmocnienie pozycji na morzu i synergia technologiczna

Dla Renk Group przejęcie David Brown Defence jest posunięciem o fundamentalnym znaczeniu strategicznym. Przede wszystkim, niemiecki koncern zyskuje dostęp do wieloletnich, wysokowartościowych programów morskich realizowanych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Zapewnia to nie tylko stabilny portfel zamówień, ale również otwiera szerokie możliwości w lukratywnym sektorze usług posprzedażowych (tzw. aftermarket), obejmującym serwis, modernizacje i dostawy części zamiennych.

Co więcej, Renk podkreśla istotne synergie na poziomie operacyjnym i technologicznym. Połączenie doświadczenia David Brown w precyzyjnych przekładniach morskich z portfolio Renk w zakresie systemów napędowych i dystrybucji mocy tworzy kompleksową ofertę dla globalnych sił morskich. Jest to zgodne z globalną strategią ekspansji firmy, która w ostatnich latach objęła m.in. utworzenie oddziałów we Włoszech (RENK ITALIA Srl) i zacieśnienie współpracy na rynku polskim.

Reakcja rynku i przyszłość Renk w kontekście globalnych zbrojeń

Informacja o przejęciu została pozytywnie przyjęta przez rynek finansowy. W dniu ogłoszenia transakcji akcje Renk Group AG na platformie Tradegate zyskiwały ponad 2%. Od swojego debiutu giełdowego w lutym 2024 roku, wartość akcji spółki wzrosła ponad trzykrotnie, co jest bezpośrednim efektem rosnących wydatków na obronność przez rządy państw europejskich w odpowiedzi na niestabilną sytuację geopolityczną.