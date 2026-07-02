Pierwszy etap prac w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje przygotowanie terenu oraz wykonanie robót ziemnych, które poprzedzają właściwą budowę. Powstający zakład będzie odgrywał centralną rolę w realizacji trzeciej umowy wykonawczej zawartej w ramach programu, produkując precyzyjne pociski rakietowe CGR-080 przeznaczone dla systemów artylerii HOMAR-K. Inwestycja jest realizowana przez Hanwha WB Advanced System, czyli spółkę joint venture utworzoną przez Hanwha Aerospace i WB Electronics.

W Gorzowie Wielkopolskim ruszyły prace przygotowawcze do budowy fabryki rakiet #CGR080. Inwestycja realizowana jest przez #HanwhaAerospace i @WBGroup_PL To kolejny etap długoterminowej strategii #Hanwha w Polsce, opartej na lokalizacji produkcji, współpracy, transferze… pic.twitter.com/HSUvCZ2ebM— Hanwha Aerospace Europe (@HanwhaEurope) July 2, 2026

Kluczowa inwestycja dla polskiej obronności

Budowa fabryki w Gorzowie Wielkopolskim to jeden z najważniejszych projektów związanych z lokalizacją produkcji i transferem technologii w polskim sektorze obronnym. Fabryka będzie pierwszym zakładem w Polsce produkującym kierowane pociski rakietowe tej klasy, co zapewni krajowemu przemysłowi dostęp do zaawansowanych technologii. Jest to również fundament pod dalszy rozwój kompetencji w obszarze precyzyjnych systemów rakietowych, wzmacniając tym samym niezależność technologiczną Polski.

Rozwój i nowe miejsca pracy

Zakończenie budowy zakładu przewidziane jest na kilkanaście miesięcy. Po uruchomieniu, fabryka będzie nie tylko wspierać realizację programu HOMAR-K, ale także przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki. Planowane jest stworzenie nowych miejsc pracy oraz pobudzenie lokalnego ekosystemu przedsiębiorstw i dostawców, którzy będą współpracować z sektorem zaawansowanych technologii. To strategiczne posunięcie, które ma na celu zbudowanie silnej bazy przemysłowej wokół produkcji kluczowego uzbrojenia.

W grudniu 2025 roku Agencja Uzbrojenia zawarła umowę wykonawczą o wartości około 14 mld złotych na dostawę tysięcy pocisków CGR-080. Kontrakt został podpisany z konsorcjum, którego liderem jest Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. – spółka joint venture utworzona przez południowokoreański koncern Hanwha Aerospace i polską firmę WB Electronics, wchodzącą w skład Grupy WB.

Pociski CGR-080: Precyzyjna siła polskiego Homara-K

System Homar-K, czyli spolonizowana wersja południowokoreańskiej, wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej K239 Chunmoo. W polskiej konfiguracji wyrzutnia została zintegrowana z krajowymi rozwiązaniami.

Sercem systemu jest osadzenie modułu ogniowego na sprawdzonym, polskim podwoziu Jelcz 8x8 (P882.57), co ułatwia logistykę i serwisowanie. Co równie istotne, Homar-K został wpięty w krajowy ekosystem dowodzenia i łączności. Wykorzystuje on Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ oraz cyfrową łączność Fonet, oba opracowane przez polską Grupę WB. Zapewnia to pełną interoperacyjność z innymi jednostkami artylerii, takimi jak AHS Krab czy moździerze Rak, tworząc spójny i zintegrowany system pola walki.

Wyrzutnia Homar-K charakteryzuje się budową modułową. Przenosi dwa zasobniki z amunicją, które mogą być skonfigurowane w zależności od misji. Każdy zasobnik może pomieścić sześć kierowanych rakiet CGR-080 kalibru 239 mm o zasięgu 80 km lub jedną kierowaną rakietę taktyczną CTM-290 kalibru 600 mm o zasięgu 290 km. Ta elastyczność pozwala na rażenie celów na różnych dystansach, od wsparcia taktycznego po uderzenia operacyjne głęboko na tyłach wroga.

Podstawowym i najczęściej używanym typem amunicji dla systemu Homar-K są pociski CGR-080. To one dają polskiej artylerii zdolność do precyzyjnego niszczenia celów, minimalizując jednocześnie ryzyko strat ubocznych. Swoimi możliwościami są porównywalne do amerykańskich pocisków GMLRS, wykorzystywanych w systemach HIMARS.

Kluczowe Parametry Techniczne

Kaliber: 239 mm.

Zasięg: Do 80 km.

System naprowadzania: Podwójny, oparty na nawigacji inercyjnej (INS) oraz satelitarnej (GPS), co zapewnia wysoką precyzję i odporność na zakłócenia.

Precyzja (CEP): Krąg równego prawdopodobieństwa (CEP) szacowany jest na poniżej 15 metrów, co w praktyce oznacza trafienie w punkt.

Głowica bojowa: Pocisk przenosi głowicę o masie około 90 kg. Dostępne są różne jej warianty, w tym odłamkowo-burząca do niszczenia siły żywej i lekkich umocnień, penetrująca do zwalczania bunkrów, a także kasetowa.

Długość i masa: Rakieta ma niemal 4 metry długości i waży około 340 kg.

Połączenie dalekiego zasięgu i wysokiej precyzji sprawia, że pociski CGR-080 są idealnym narzędziem do eliminowania celów jak centra dowodzenia, węzły łączności, stanowiska wrogiej artylerii, składy amunicji i paliwa oraz zgrupowania wojsk. Możliwość precyzyjnego uderzenia z dużej odległości pozwala na "wyłączanie" kluczowych elementów systemu przeciwnika bez narażania własnych sił na bezpośrednie starcie.