Polska podpisała umowę na produkcję rakiet do systemów artyleryjskich Homar-K (Chunmoo), co oznacza przełom w krajowej produkcji precyzyjnej amunicji.

Tysiące kierowanych rakiet o zasięgu 80 km będą produkowane w Polsce przez spółkę joint venture Hanwha WB Advanced Systems.

Pierwsze dostawy pocisków do Wojska Polskiego zaplanowano na 2030 rok.

Dowiedz się, jak ta umowa wpłynie na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i eksportu nowoczesnej amunicji.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się na warszawskiej Cytadeli po spotkaniu wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy z przedstawicielami rządu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei. Delegacji koreańskiej przewodził specjalny wysłannik Prezydenta Republiki Korei ds. strategicznej współpracy gospodarczej, Szef Kancelarii Prezydenta, Kang Hoon-sik.

Umowę podpisali: Szef Agencję Uzbrojenia gen. Artur Kuptel, prezes zarządu Grupy WB Piotr Wojciechowski oraz przedstawiciel koncernu Hanwha Aerospace. Wartość całkowita umowy przekroczyła 14 mld złotych i dotyczy uruchomienia produkcji oraz dostawy ponad 10 tys. rakiet CGR-80 w latach 2030-2033.

Produkcja będzie realizowana przez spółkę joint venture Hanwha WB Advanced Systems, którą powołały formalnie podczas MSPO 2025 Hanwha Aerospace i Grupa WB. Nowy podmiot zbuduje zakład produkcyjny i zapewni transfer koeańskiej technologii, umożliwiający ustanowienie produkcji pocisków do systemu Homar-K w Polsce.

Zgodnie z planami nowa spółka ma nie tylko produkować pociski CGR-80, podstawową amunicję dla systemu Homar-K/Chunmoo, ale także pracować nad nowymi typami pocisków rakietowych o wyższych parametrach. Docelowo ma też produkować amunicję rakietową na eksport do europejskich użytkowników systemu Chunmoo, których jest coraz więcej. W praktyce więc Polska dzięki tej umowie dokonuje dużego kroku w zakresie nie tylko zapewnienia krajowych zdolności produkcyjnych, ale też rozwoju i eksportu nowoczesnej, kierowanej amunicji rakietowej.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Polsko-koreańska przyjaźń jest potwierdzona po raz kolejny naszymi wzajemnymi relacjami, umowami, ale też bardzo dobrymi rozmowami. Finałem tych rozmów jest dzisiejsza umowa, trzecia umowa wykonawcza w programie HOMAR-K - wieloprowadnicowe… pic.twitter.com/FQcJ5JwQiq— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 29, 2025

Warto przypomnieć, że umowa dotycząca produkcji amunicji i transferu technologii do Polski to trzecia umowa wykonawcza związana z realizacją umowy ramowej na systemy Homar-K. Pierwszą, o wartości 3,55 mld USD, podpisano w listopadzie 2022 roku i obejmowała dostawę 218 modułów wyrzutni zabudowywanych na podwoziu Jelcz 8x8 wraz z zapasem pocisków CGR-080 (o donośności 80 km) i CTM-290 (o donośności 290 km). Drugą umowę, obejmującą kolejne 72 moduły wyrzutni wraz z transferem technologii jej produkcji i obsługi, oraz integrację pocisków 122 mm, podpisano w kwietniu 2024 roku. Jej wartość to 1,6 mld USD.

W ramach realizacji dwóch pierwszych umów dostarczono do Polski około 160 modułów wyrzutni Chunmoo, z z których ponad sto zintegrowano z pojazdami Jelcz i dostarczono do Wojska Polskiego. Dostawy podwozi Jelcz są realizowane w ramach oddzielnych umów. Wszystkie wyrzutnie Homary-K są zintegrowane z systemem kierowania ogniem Topaz, używanym w polskiej artylerii. Każdy Homar-K przenosi dwa moduły z startowe. Mogą one zawierać sześć pocisków CGR-080 (których dotyczy obecna umowa) lub jeden pocisk balistyczny CTM-290 o zasięgu 290 km.