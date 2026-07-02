Nowa struktura w PGZ. Grupa wdraża Nowy Model Operacyjny

Nowa struktura organizacyjna PGZ S.A., która zacznie obowiązywać od połowy 2026 roku, opiera się na komórkach organizacyjnych skupiających funkcje korporacyjne oraz na departamentach domen. Te ostatnie będą odpowiedzialne za siedem kluczowych obszarów produktowych, charakteryzujących się ściśle określonymi i spójnymi kompetencjami, odpowiadającymi założeniom nadzoru biznesowego. Jak podano w komunikacie, powstały następujące departamenty:

Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii

Departament Domeny Platform i Pojazdów Kołowych

Departament Domeny Amunicji i Techniki Rakietowej

Departament Domeny Powietrznej

Departament Domeny Wyposażenia Żołnierza i Służb Mundurowych

Departament Domeny Morskiej

Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL

Te zmiany są wynikiem trwającego procesu transformacji strategicznej oraz wdrożenia Nowego Modelu Operacyjnego Grupy PGZ, którego celem jest „uporządkowania struktury organizacyjnej w taki sposób, aby lepiej odpowiadała aktualnym priorytetom, kierunkom rozwoju oraz wyzwaniom otoczenia rynkowego i regulacyjnego”.

Nowy nadzór nad kluczowymi spółkami PGZ S.A.

Każdy z nowo utworzonych departamentów będzie sprawował biznesowy nadzór nad szeregiem spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Przykładowo, Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii będzie nadzorował takie podmioty jak Huta Stalowa Wola S.A., Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. czy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Z kolei Departament Domeny Platform i Pojazdów Kołowych obejmie nadzorem spółki JELCZ sp. z o.o oraz ROSOMAK S.A.

W obszarze amunicji i techniki rakietowej nadzór będzie sprawowany nad MESKO S.A., Zakładami Metalowymi „DEZAMET” S.A. oraz Zakładami Chemicznymi „NITRO-CHEM” S.A. Departament Domeny Powietrznej będzie odpowiedzialny za Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. i nr 2 S.A., a także Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A. i Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

Wyposażenie żołnierza i służb mundurowych znajdzie się pod pieczą Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „Maskpol” S.A. oraz PCO S.A. Sektor morski będzie nadzorowany przez PGZ Stocznię Wojenną sp. z o.o. i Stocznię Remontową Nauta S.A. Natomiast Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL obejmie Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., PIT-Radwar S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Korzyści ze zmian w funkcjach korporacyjnych

Zmiany w strukturze PGZ S.A. nie ograniczają się jedynie do podziału na domeny produktowe. Dotyczą one również obszaru funkcji korporacyjnych, mając na celu zwiększenie efektywności. Jak informuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., modyfikacje te „służą efektywniejszemu wykorzystaniu potencjału spółki m.in. w zakresie biznesu międzynarodowego, sprzedaży, badań i rozwoju, ale również dziedziny symulacji i AI”. To strategiczne podejście ma zapewnić PGZ S.A. lepszą pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym, a także przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii w sektorze obronności.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ