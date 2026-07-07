Deklaracja intencji MON i Sił Kosmicznych USA podpisana w Warszawie

Polska i Stany Zjednoczone zacieśniają strategiczną współpracę wojskową w kosmosie, podpisując w Warszawie przełomową Deklarację Intencji między MON a US Space Force.

Porozumienie obejmuje kluczowe obszary, takie jak wsparcie satelitarne, wykrywanie rakiet, komunikacja wojskowa oraz przeciwdziałanie zakłóceniom GPS, co znacząco wzmocni bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Nowy etap współpracy kosmicznej

7 lipca w Warszawie podpisano Deklarację Intencji (Statement of Intent) pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Siłami Kosmicznymi USA. Dokument rozwija ramy współpracy ustanowione w 2023 roku i otwiera drogę do praktycznych projektów operacyjnych. W wydarzeniu udział wzięli m.in. wiceszef MON Cezary Tomczyk, Szef Operacji Kosmicznych USA gen. Chance Saltzman, Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Marcin Górka, ambasador USA w Polsce Thomas Rose, doradca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Krzysztof Król, a także Dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. bryg. Mariusz Chmielewski.

Nowa współpraca obejmie m.in. wykrywanie i śledzenie pocisków rakietowych, wojskową komunikację satelitarną, przeciwdziałanie zakłóceniom GPS, a także wspólne ćwiczenia i szkolenia. Strony mają również rozwijać interoperacyjność pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP a amerykańskimi Siłami Kosmicznymi. Porozumienie obejmuje także obszary związane ze świadomością sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej (Space Situational Awareness), ochroną systemów nawigacji satelitarnej, zdolnościami Space Control oraz systemami wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami rakietowymi. Strona amerykańska zadeklarowała wsparcie dla rozwoju polskich kompetencji poprzez wymianę doświadczeń, szkolenia i ćwiczenia.

Podczas rozmów przedstawiono również postępy w budowie krajowych zdolności kosmicznych, w tym rozwój Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS) oraz Centrum Operacji Satelitarnych (COS). Obie strony podkreśliły, że współpraca ma znaczenie nie tylko dla relacji polsko-amerykańskich, ale również dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

„Dziś uruchamiamy strategiczną współpracę wojskową w kosmosie pomiędzy siłami kosmicznymi Stanów Zjednoczonych a Ministerstwem Obrony Narodowej” - ogłosił w czasie wydarzenia wiceszef MON Cezary Tomczyk. Polska, jak zaznaczył Tomczyk, przechodzi z etapu budowy struktur do tworzenia realnych zdolności operacyjnych.

„Jeszcze kilka lat temu w Polsce, gdy mówiło się o siłach kosmicznych, wiele osób się uśmiechało. Na koniec 2023 roku Polska miała dokładnie zero satelitów. Pod koniec tego roku będziemy mieli 11 satelitów na orbicie” - powiedział.

Wiceszef MON wskazał także na znaczenie wsparcia USA: „Stany Zjednoczone bez kosztów udostępniają nam swoje zdolności kosmiczne”. Podkreślił, że współpraca obejmuje m.in. przeciwdziałanie zakłóceniom GPS, komunikację satelitarną oraz systemy wykrywania i śledzenia pocisków rakietowych.

📍 #Warszawa @MON_GOV_PL | Podczas spotkania podpisano Oświadczenie Woli (Statement of Intent) pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Siłami Kosmicznymi USA. Dokument tworzy ramy dla praktycznej współpracy w zakresie wsparcia satelitarnego, świadomości sytuacyjnej oraz… pic.twitter.com/EGFOlcoE9Z— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 7, 2026

Ambasador USA: to wspólne zwycięstwo

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose zaakcentował strategiczny wymiar współpracy. „Silniejsza Polska oznacza silniejsze Stany Zjednoczone. Współpracując razem, możemy budować tę siłę” - powiedział. Dodał, że domena kosmiczna stała się kluczowa dla współczesnych operacji wojskowych:„Nawigacja, łączność, ostrzeganie o zagrożeniu rakietowym - wszystko to zależy od naszych zdolności w przestrzeni kosmicznej”.

Szef operacji kosmicznych US Space Force gen. Bradley Saltzman podkreślił natomiast znaczenie sojuszy. „Stany Zjednoczone wiedzą, że nie mogą działać same. Potrzebujemy kompetentnych partnerów, aby osiągnąć cele naszej misji” - zaznaczył. Wskazał także na rosnącą rolę operacji wielodomenowych: „Walka wielodomenowa to nie jest opcja - to konieczność”. Według amerykańskiego generała Polska wyróżnia się determinacją i tempem rozwoju zdolności: „W Polsce są zdolności, jest determinacja, żeby się bronić i działać szybko - to robi wrażenie”.

Wiceminister @CTomczyk: Korzystając z tego, że jest z nami Pan Generał Saltzman, chciałbym powiedzieć, że Polska swoje zdolności, jeżeli chodzi o przestrzeń kosmiczną, dopiero buduje, ale dzisiaj z punktu widzenia NATO, z punktu widzenia naszych krajów, właśnie ta domena… pic.twitter.com/SoGOuQITqG— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 7, 2026

Gen. Górka: kosmos to sport zespołowy

Pełnomocnik MON ds. przestrzeni kosmicznej gen. bryg. Marcin Górka wskazał, że współpraca międzynarodowa jest warunkiem skuteczności „Space is the ultimate team sport” - przypomniał, cytując strategię US Space Force. Podkreślił też, że nowe porozumienie ma przełożyć się na konkretne zdolności: „Chcemy rozwijać zdolności do bezpiecznej łączności satelitarnej, świadomości sytuacyjnej, walki nawigacyjnej i wczesnego ostrzegania”. Gen. Górka zwrócił również uwagę, że Polska nie tylko korzysta ze współpracy, ale również wnosi własne zdolności:„Chcemy być partnerem, który kontrybuuje - w sposób konkretny i długoterminowy”.