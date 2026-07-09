Koniec spokojnych patroli nad Bałtykiem. NATO wzmacnia misję

Z misji pokojowej do obrony powietrznej

Baltic Air Policing przez ponad dwie dekady była jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów sojuszniczej solidarności. Estonia, Litwa i Łotwa nie mają własnych myśliwców zdolnych do pełnej ochrony przestrzeni powietrznej, więc zadanie to wykonują rotacyjnie inni sojusznicy NATO.

Teraz ta misja ma wejść na wyższy poziom.

NATO zgodziło się przekształcić wieloletnią misję Baltic Air Policing w misję obrony powietrznej. Według prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy to jedna z kluczowych decyzji szczytu w Ankarze i wyraźne wzmocnienie bezpieczeństwa regionu.

„Jednym z kluczowych rezultatów tego szczytu jest przekształcenie natowskiej misji air policing w misję obrony powietrznej” — powiedział Gitanas Nausėda.

To ważna zmiana języka i praktyki. Air policing był misją czasu pokoju. Samoloty startowały, identyfikowały obce maszyny, eskortowały je i demonstrowały obecność Sojuszu. Air defence oznacza większą gotowość do działania w środowisku, które nie jest już całkowicie pokojowe.

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Nausėda wskazywał, że dotychczasowa misja polegała na reagowaniu na incydenty przez eskortowanie obcych maszyn i demonstrację obecności. Teraz, jego zdaniem, nie wystarcza już logika spokojnego patrolu.

„To, co dzieje się dziś, nie jest całkowicie pokojowym środowiskiem” — podkreślił prezydent Litwy.

To zdanie dobrze opisuje całą wschodnią flankę.Bałtyk jest coraz bardziej nerwowyNATO prowadzi Baltic Air Policing od 2004 r., czyli od momentu wejścia Litwy, Łotwy i Estonii do Sojuszu. Od początku misji samoloty sojusznicze stacjonowały w bazie Šiauliai na Litwie, a od 2014 r., po rosyjskiej aneksji Krymu, także w bazie Ämari w Estonii. Od 2024 r. również łotewska baza Lielvārde jest zdolna do przyjmowania samolotów misji.

Przez lata głównym zadaniem było przechwytywanie i identyfikowanie rosyjskich samolotów wojskowych lecących w pobliżu przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Często chodziło o maszyny lecące bez planu lotu, bez transpondera albo bez łączności z cywilną kontrolą ruchu.

To była codzienność napięcia, ale wciąż mieściła się w logice patrolowania.

Problem w tym, że po 2022 r. środowisko bezpieczeństwa stało się znacznie bardziej nieprzewidywalne. Nad regionem latają nie tylko rosyjskie samoloty. Są też drony, incydenty przygraniczne, zagrożenia hybrydowe, wojna radioelektroniczna, działania z Kaliningradu i rosnąca presja na infrastrukturę krytyczną.

W tym roku samoloty misji zestrzeliły podejrzane, zbłąkane ukraińskie drony nad Estonią i Łotwą. Były to pierwsze przypadki otwarcia ognia przez tę misję w obronie Sojuszu. To moment graniczny. Skoro misja, która przez lata była symbolem pokojowej obecności, zaczyna realnie używać uzbrojenia, jej mandat musi nadążyć za rzeczywistością.

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Szerszy mandat to szybsza decyzja. Najważniejsza zmiana nie polega wyłącznie na nazwie. Chodzi o czas reakcji i zakres decyzji, które mogą podejmować piloci oraz dowódcy.

Estoński minister obrony Hanno Pevkur tłumaczył, że dla opinii publicznej zmiana może nie być bardzo widoczna. Z wojskowego punktu widzenia różnica jest jednak zasadnicza, bo dotyczy uprawnień przyznanych dowództwu NATO i pilotom działającym w regionie.

„Główna różnica tkwi w uprawnieniach” — wskazywał Hanno Pevkur, odnosząc się do mandatu SACEUR i pilotów wykonujących misję.

Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślał z kolei, że nowy format ma dać misji większą swobodę działania i krótszy czas reakcji.

Misja ma zapewnić „większą elastyczność i szybszą reakcję na zagrożenia powietrzne” — ocenił Margus Tsahkna.

To brzmi technicznie, ale w praktyce jest kluczowe.

W obronie powietrznej sekundy i minuty mają znaczenie. Dron, pocisk manewrujący albo samolot naruszający procedury nie zawsze daje czas na długą analizę polityczną. Potrzebne są jasne reguły użycia siły, szybka identyfikacja celu, sprawny przepływ informacji i pewność, kto podejmuje decyzję.

Właśnie dlatego przejście od air policing do air defence jest tak istotne. Patrolowanie przestrzeni powietrznej zakłada głównie obserwację, identyfikację i eskortę. Obrona powietrzna zakłada, że zagrożenie może wymagać natychmiastowego zniszczenia.

Litewski prezydent mówił też o szerszym mandacie dla pilotów, obejmującym możliwość niszczenia obiektów stanowiących zagrożenie.

Nowy mandat ma obejmować niszczenie „obiektów, które stanowią zagrożenie” — wynika z wypowiedzi Nausėdy.

To nie znaczy, że NATO chce eskalacji. Przeciwnie — bardziej jasne zasady mogą ograniczać ryzyko chaosu.

Najgorszy scenariusz to sytuacja, w której samolot, dron albo pocisk pojawia się nad terytorium sojuszniczym, a procedury są niejasne. Wtedy odstraszanie słabnie, a decyzje zapadają pod presją czasu i politycznego stresu.

Polska powinna patrzeć bardzo uważnie

Dla Polski to nie jest odległa sprawa bałtycka. To sygnał z regionu, który ma bezpośredni związek z polskim bezpieczeństwem. Tym bardziej że polskie lotnictwo nie obserwuje Baltic Air Policing z boku — od lat jest częścią tej misji.

Polskie Siły Powietrzne po raz pierwszy realizowały zadania Baltic Air Policing w 2006 r., a w 2025 r. cztery polskie F-16 zostały ponownie skierowane do Šiauliai na Litwie, gdzie wspierały natowskie dyżury bojowe razem z lotnictwem rumuńskim. NATO Allied Air Command przypominało przy tej okazji, że Polska ma długą historię udziału w misji nad państwami bałtyckimi.

Polski udział nie ogranicza się do rotacyjnej obecności na lotniskach. W kwietniu 2026 r. polskie samoloty uczestniczyły w natowskiej reakcji na przelot rosyjskich bombowców strategicznych i myśliwców nad Morzem Bałtyckim. Francuskie Rafale z bazy Šiauliai dołączyły wtedy do maszyn ze Szwecji, Finlandii, Polski, Danii i Rumunii, aby identyfikować i monitorować rosyjską formację. W jej skład wchodziły dwa bombowce Tu-22M3 oraz około 10 myśliwców Su-30 i Su-35.

To sprawia, że zmiana mandatu Baltic Air Policing ma dla Warszawy znaczenie praktyczne. Polscy piloci, dowódcy i system obrony powietrznej funkcjonują w tej samej przestrzeni operacyjnej, w której coraz częściej trzeba podejmować decyzje nie tylko o identyfikacji celu, ale także o potencjalnym użyciu uzbrojenia.

Po pierwsze, Bałtyk, Kaliningrad, przesmyk suwalski i państwa bałtyckie tworzą wspólną przestrzeń operacyjną. Incydent nad Litwą, Łotwą czy Estonią może szybko stać się problemem całej wschodniej flanki, w tym Polski.

Po drugie, Polska sama uczestniczy w systemie sojuszniczej obrony powietrznej i rozwija własną wielowarstwową OPL. Programy Wisła, Narew i Pilica+ są ważne, ale muszą być zintegrowane z szerszym systemem NATO Integrated Air and Missile Defence. Air Policing jest częścią szerszych ram IAMD, obejmujących radary, naziemną obronę powietrzną i systemy obrony przeciwrakietowej.

Po trzecie, zmiana w państwach bałtyckich pokazuje, że coraz większym problemem będą nie tylko klasyczne samoloty, ale także drony i cele trudne do szybkiej identyfikacji. To wymaga radarów, sensorów pasywnych, systemów antydronowych, łączności, centrów dowodzenia i procedur współdziałania między lotnictwem a naziemną OPL.

Polska modernizacja musi więc odpowiadać na pytanie nie tylko „czym strzelać?”, ale także „kiedy, do czego i na podstawie jakiej decyzji?”.

To jest sedno obrony powietrznej w czasach wojny hybrydowej.

Nowa normalność na wschodniej flance

NATO Air Policing jest misją stałą, prowadzoną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, mającą chronić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej państw Sojuszu. To zadanie zbiorowe: państwa mające lotnictwo myśliwskie pomagają zabezpieczać niebo tych sojuszników, którzy takich zdolności nie posiadają. Dotąd była to jedna z najbardziej uporządkowanych i przewidywalnych form obecności NATO na wschodzie.

Teraz ta przewidywalność się kończy.

Przekształcenie Baltic Air Policing w obronę powietrzną pokazuje, że Sojusz uznaje zmianę środowiska bezpieczeństwa. Rosyjskie lotnictwo, drony, incydenty nadgraniczne i presja hybrydowa wymuszają bardziej elastyczne zasady działania. Państwa bałtyckie nie chcą tylko symbolicznego patrolu. Chcą realnej ochrony.

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Dla Polski to dobry moment, by spojrzeć na własne procedury. Czy system identyfikacji celów działa wystarczająco szybko? Czy dowódcy mają jasne reguły użycia siły wobec dronów? Czy lotnictwo, OPL i systemy antydronowe są zintegrowane w praktyce, a nie tylko na slajdach? Czy infrastruktura krytyczna ma ochronę przed niskokosztowymi środkami napadu?

Bałtyk pokazuje przyszłość wschodniej flanki. Będzie mniej spokojnego patrolowania, a więcej gotowości do natychmiastowej reakcji. To nie jest powód do paniki. To powód do modernizacji procedur, systemów i dowodzenia. Bo jeśli NATO ma naprawdę bronić każdego centymetra swojego terytorium, musi umieć zrobić coś więcej niż tylko podnieść myśliwce do identyfikacji celu. Musi wiedzieć, kiedy ten cel zestrzelić.