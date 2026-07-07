Pierwszy Embraer C-390 Millennium wylądował w Pradze. Połowa floty na miejscu

Pierwszy czeski Embraer C-390 Millennium wylądował w Pradze, znacząco wzmacniając zdolności transportowe lotnictwa wojskowego.

Nowoczesny odrzutowiec KC-390, z opcją tankowania w powietrzu i modułem gaśniczym, może przewozić 26 ton ładunku na odległość ponad 6000 km.

Fabrycznie nowa maszyna o tymczasowej rejestracji PT-CNM opuściła zakłady produkcyjne Embraera w Gavião Peixoto 4 lipca. Przelot transatlantycki trwał łącznie 14 godzin i wymagał dwóch międzylądowań. Po krótkim postoju w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Václava Havla w Pradze, płatowiec został przebazowany do swojej docelowej bazy lotniczej Kbely. W ten sposób koncern Embraer zrealizował połowę „floty” zakontraktowanej dwa lata temu.

Kontrakt na dwa egzemplarze KC-390 Millenium, podpisany 25 października 2024 roku, ma wartość 11,3 mld CZK (niespełna 470 mln euro). Kwota ta – poza samymi samolotami – obejmuje kompletne szkolenie personelu latającego i naziemnego, pakiety logistyczne, części zamienne oraz specjalistyczne wyposażenie misyjne. Czesi planują wykorzystywać go do transportu wojska, ewakuacji medycznej (MEDEVAC), operacji humanitarnych oraz gaszenia pożarów.

Co ciekawe, Praga zdecydowała się na pełną konfigurację tankowania powietrznego (stąd oznaczenie KC-390) oraz zaawansowane moduły do gaszenia pożarów MAFFS II (ang. Modular Airborne FireFighting System II) . Dzięki modułowi MAFFS II, czeski KC-390 może w krótkim czasie zostać przekształcony w potężną maszynę gaśniczą zdolną do zrzutu 11 300 litrów wody lub środka retardantowego, co ma kluczowe znaczenie w dobie nasilających się letnich pożarów w Europie.

C-390 Millennium to dwusilnikowy, odrzutowy górnopłat wyposażony w cyfrowy system sterowania fly-by-wire. Samolot stanowi bezpośrednią, znacznie szybszą i nowocześniejszą alternatywę dla wysłużonych maszyn turbośmigłowych rodziny C-130 Hercules.

Napęd maszyny stanowią dwa silniki turbowentylatorowe International Aero Engines V2500-E5. Jednostki te pozwalają maszynie na rozwijanie prędkości przelotowej na poziomie 870 km/h (Mach 0,8) oraz operowanie na pułapie sięgającym 11 000 metrów. Dzięki tak wysokim osiągom, brazylijski produkt drastycznie skraca czas przelotu w rejon misji w porównaniu do starszych maszyn o napędzie turbośmigłowym. Przy maksymalnym zapasie paliwa i minimalnym ładunku, zasięg samolotu przekracza 6000 kilometrów, co daje czeskiemu lotnictwu pełną niezależność podczas operacji o charakterze globalnym.

Embraer KC390 w Bydgoszczy

Kluczowym atutem konstrukcji, poza osiągami, jest jej nowoczesna konstrukcja, elastyczne możliwości załadunkowe, sterowanie za pomocą cyfrowego systemu fly-by-wire. Obszerna ładownia pozwala na transport ładunków o łącznej masie do 26 000 kg na dystansie 2000 kilometrów, co umożliwia przewóz ciężkiego sprzętu gabarytowego, w tym kołowych transporterów opancerzonych. Systemy mocowań są przystosowane do szybkiego załadunku i mocowania 7 standardowych palet lotniczych 463L lub no. modułu pożarniczego MAFFS II. W konfiguracji pasażerskiej przestrzeń ta mieści do 80 w pełni wyposażonych żołnierzy lub 66 spadochroniarzy,

Zakup C-390 to dla Czech skokowy wzrost zdolności. Dotychczasowe możliwości transportowe sił zbrojnych Republiki Czeskiej opierały się na czterech mniejszych maszynach Airbus C-295MW oraz dwóch pasażerskich A319CJ do przewozów VIP. Nowy Embraer pozwala na przewożenie ciężkich ładunków o większym gabarycie, w tym transporterów opancerzonych czy wyrzutni wieloprowadnicowych na dystansach strategicznych.

Dostawa ta wpisuje się w szerszy trend w lotnictwie wojskowym NATO. C-390 Millennium przebojem zdobywa Europę – po Brazylii, Portugalii, Węgrach i Czechach, maszyny te trafią niebawem także do Holandii, Austrii i Szwecji. Koncern Embraer oferuje też KC-390 Polsce, proponując współpracę przy budowie i remontach maszyn zakładom WZL nr 2 z Bydgoszczy.