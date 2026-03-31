Embraer KC-390 Millennium w Arktyce. Przeszedł testy w ekstremalnych warunkach Szwecji

Samolot transportowy Embraer KC-390 Millennium przeszedł ekstremalne testy w arktycznych warunkach Szwecji, sprawdzając jego zdolność do działania w niskich temperaturach.

Testy obejmowały szybkie uruchamianie silników i lądowania na krótkich pasach, co potwierdziło wszechstronność maszyny w trudnym terenie.

Szwecja, planująca zakup KC-390, szuka następcy C-130H Hercules, a te próby były kluczowe dla oceny jego przydatności.

Czy brazylijski Embraer KC-390 Millennium, testowany w sercu Arktyki, ma szansę zrewolucjonizować transport wojskowy w Europie Północnej?

Testy w sercu Arktyki: Poligon Vidsel

Firma Embraer poinformowała o pomyślnym zakończeniu intensywnej kampanii demonstracyjnej samolotu KC-390 Millennium w warunkach szwedzkiej zimy. Testy przeprowadzono w wojskowym ośrodku badawczym Vidsel Test Range. Operacja miała na celu wykazanie zdolności samolotu do operowania w skrajnie niskich temperaturach oraz wspierania nowoczesnych strategii wojskowych, takich jak Agile Combat Employment (ACE).

Podczas kampanii załoga koncentrowała się na procedurach szybkiego uruchamiania silników i systemów pokładowych w mroźnym klimacie. Kluczowym elementem sprawdzianu były starty i lądowania na krótkich dystansach, co jest niezbędne w trudnym terenie północnej Szwecji. Siły zbrojne tego kraju chcą pozyskać brazylijskie maszyny KC-390, ale muszą one spełniać rygorystyczne wymagania tamtejszego klimatu i sposobu działania.

Mobilność w śniegu i na lodzie

KC-390 Millennium zaprezentował imponujące możliwości w zakresie szybkiego załadunku i desantu ciężkich pojazdów wojskowych. W ramach testów na pokład wjechały m.in. arktyczne pojazdy terenowe SISU GTT. Co istotne, po umieszczeniu ciężkiego sprzętu gąsienicowego w ładowni, samolot wciąż dysponował przestrzenią pozwalającą na transport żołnierzy oraz dodatkowego wyposażenia.

„KC-390 Millennium po raz kolejny udowodnił swoją wszechstronność i zdolność do wykonywania najbardziej wymagających misji w najtrudniejszych warunkach, przy zachowaniu 100% niezawodności” – podkreślił Bosco da Costa Junior, prezes i dyrektor generalny Embraer Defense & Security. Dodał również, że maszyna stanowi bezkonkurencyjne rozwiązanie dla operacji w Europie Północnej i Arktyce, łącząc nową generację technologii z wysoką efektywnością kosztową.

Testy stanowiły istotny krok w procesie pozyskiwania samolotów KC-390, które w szwedzkim lotnictwie wojskowym mają zastąpić maszyny C-130H Hercules. 6 października 2025 roku podpisano umowę dotyczącą dostawy dla Szwecji czterech samolotów KC-390 z opcją na kolejne siedem.

Czy, jest Embraer KC-390 Millennium?

Embraer KC-390 Millennium to najnowocześniejszy w swojej klasie średni, wielozadaniowy odrzutowiec transportowy i tankowiec. Jako jedyny zaprojektowany od podstaw w XXI wieku, aby sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki. Maszyna napędzana dwoma silnikami turbowentylatorowymi oferuje prędkość przelotową dochodzącą do 870 km/h (0,8 Macha) oraz zdolność do operowania z nieutwardzonych i krótkich pasów startowych. Jej maksymalny udźwig wynosi 26 ton, co przy zasięgu przekraczającym 2100 kilometrów z pełnym obciążeniem czyni go niezwykle skutecznym narzędziem logistycznym.

KC-390 wyróżnia się bardzo wysoką elastycznością operacyjną: może pełnić funkcję latającej cysterny, maszyny do ewakuacji medycznej (MEDEVAC), samolotu poszukiwawczo-ratowniczego (SAR) oraz platformy do zrzutów spadochronowych. Dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania fly-by-wire oraz nowoczesnej awionice i wykorzystaniu komercyjnych komponentów, samolot zapewnia wysoką precyzję misji przy niskich kosztach eksploatacji, stanowiąc realną alternatywę dla starszych konstrukcji turbośmigłowych.

Warto zaznaczyć, że KC-390 jest oferowany przez Embraera również w Polsce. Kilka tygodniu temu, na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 prezentowano taką maszynę. Oferta brazylijskiego producenta dotyczy nie tylko dostawy tych maszyn, ale również uruchomienia w Polsce pełnego systemu serwisowania i wsparcia eksploatacji, a nawet montażu końcowego maszyn dla naszego kraju i innych odbiorców z tego rejonu Europy.