Embraer i WZL-2 podpisały kluczowe porozumienie. Czy KC-390 Millennium trafią do Polski?

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 i Embraer zawarły kluczowe porozumienie dotyczące obsługi samolotów KC-390 Millennium w Polsce.

Partnerstwo otwiera drogę do lokalnego serwisu i produkcji, jednak uzależnione jest od zakupu tych maszyn przez Polskę jako następców Herculesów.

Sprawdź, dlaczego KC-390 to przyszłość transportu wojskowego i jakie unikalne korzyści strategiczne zyska nasz kraj.

25 czerwca 2026 roku w zakładach Embraer w Brazylii doszło do podpisania przełomowego dokumentu – Memorandum of Agreement (MoA) pomiędzy brazylijskim gigantem lotniczym a Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. (WZL-2), wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). To strategiczne partnerstwo ma na celu przygotowanie szczegółowych ram przyszłej współpracy przemysłowej w Polsce, skupionej wokół wielozadaniowego samolotu transportowego KC-390 Millennium.

Zgodnie z zapisami umowy, współpraca obejmie szeroki wachlarz usług wsparcia, obsługi technicznej, przebudowy oraz konwersji samolotów, w tym zewnętrznego malowania i integracji zaawansowanych systemów. Uroczystość, w której uczestniczyli m.in. prezes WZL nr 2 Jakub Gazda i Piotr Zawieja (Członek Zarządu PGZ), oraz przedstawiciele kierownictwa Embraera, sankcjonuje kolejny etap budowania suwerennych zdolności serwisowych w naszym kraju.

„Naszym celem jest rozwój potencjału przemysłowego i serwisowego w Polsce, aby wspierać eksploatację samolotów KC-390 Millennium, przy jednoczesnym wzmacnianiu krajowego potencjału lotniczego i obronnego” – podkreślił Jakub Gazda, Prezes Zarządu WZL nr 2. Jak zaznaczają eksperci, dla bydgoskich zakładów posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze takich maszyn jak F-16 czy C-130 Hercules, umowa ta stanowi gigantyczny bodziec rozwojowy. Byłoby to rozwinięcie wcześniejszych ustaleń z grudnia 2025 roku oraz marcowej prezentacji samolotu w Bydgoszczy, podczas której zadeklarowano chęć stworzenia w Polsce pełnych zdolności MRO (obsługi, napraw i remontów).

Embraer KC390 w Bydgoszczy

KC-390 Millennium to obecnie najnowocześniejszy wojskowy samolot transportowy w swojej klasie. Został zaprojektowany w XXI wieku, dzięki czemu pozbawiony jest ograniczeń modernizacyjnych starszych konstrukcji. Charakteryzuje się ładownością do 26 ton, prędkością 470 węzłów oraz możliwością operowania z nieutwardzonych pasów startowych. Może wykonywać misje od transportu wojska i ewakuacji medycznej po gaszenie pożarów i tankowanie w powietrzu. Dzięki napędowi odrzutowemu i nowoczesnej, modułowej awionice, jego osiągi i możliwośc rozwoju dalece przewyższają konkurencję, taką jak C-130 Super Hercules czy C-27 Trojan.

Brazylijska maszyna jest jedną z kluczowych opcji rozważanych przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej w celu zastąpienia floty starzejących się Herculesów. Oferta Embraera zyskuje silną pozycję rynkową w Europie i na świecie – na zakup KC-390 zdecydowały się już m.in. Portugalia, Węgry, Holandia, Austria, Czechy, Szwecja, a ostatnio Litwa oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Umowa z WZL nr 2 gwarantuje, że jeśli Polska wybierze tę konstrukcję, serwisowanie i wsparcie floty będą realizowane w kraju, dając setki miejsc pracy i pełną suwerenność logistyczną.