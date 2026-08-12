Nadchodzi kontrakt na polskie Pioruny. Donald Tusk ogłasza, że Polska, Litwa i Łotwa kupią razem

Podczas uroczystości podpisania umów offsetowych dotyczących serwisu amerykańskich śmigłowców Apache Guardian, premier Donald Tusk przekazał kluczową informację dla polskiej obronności. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi zapowiedział rychłe sfinalizowanie ogromnego zamówienia na przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (PPZR) Piorun. Kontrakt na Pioruny ma opiewać na kwotę około 7 miliardów złotych i zostanie zrealizowany w ramach współpracy międzynarodowej. Do projektu, obok Polski, przystąpią kraje bałtyckie: Litwa i Łotwa, a także przynajmniej jedno dodatkowe państwo. Taka formuła jest kluczowa, ponieważ umożliwia skorzystanie z unijnego mechanizmu finansowania, co znacząco odciąży krajowy budżet i jednocześnie wzmocni więzi sojusznicze w regionie.

Wysoka skuteczność Piorunów przełożyła się na ogromne zainteresowanie na rynkach międzynarodowych. Na ich zakup zdecydowały się już m.in. Stany Zjednoczone, Norwegia, Estonia, Szwecja, Słowacja i Belgia. Łotwa, która jest partnerem w nowym kontrakcie, już wcześniej wprowadziła polskie systemy na swoje uzbrojenie. Z kolei Litwa od lat użytkuje starsze zestawy Grom i jest naturalnym kandydatem do ich zastąpienia nowocześniejszymi Piorunami. Niedawno pisaliśmy o tym, że jak wynika z danych Rejestru Broni Konwencjonalnej ONZ (UNROCA) za 2025 roku, to na Litwę udało się już sprzedać 202 zestawy Pioruny.

Sfinansowanie tak dużego zamówienia będzie możliwe dzięki europejskiemu funduszowi SAFE. Jest to instrument, który wszedł w życie w maju 2025 roku, mający na celu wspieranie państw członkowskich w realizacji wspólnych zamówień obronnych poprzez system preferencyjnych pożyczek. Fundusz o łącznej wartości 150 mld euro ma stymulować rozwój europejskiego przemysłu obronnego i zwiększać interoperacyjność sił zbrojnych w całej Unii. Kluczowym warunkiem skorzystania z tych środków jest realizacja zamówień w konsorcjum co najmniej trzech państw członkowskich. Właśnie dlatego współpraca z Litwą i Łotwą otwiera Polsce drogę do pozyskania miliardów na rozwój kluczowych zdolności. Polska jest jednym z największych beneficjentów programu SAFE.

Ciągłość dostaw i zwiększenie potencjału produkcyjnego

Nowy, wielomiliardowy kontrakt ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości produkcji w zakładach Mesko S.A. W 2026 roku wygasa bowiem poprzednia duża umowa, zawarta w 2022 roku, która obejmowała dostawę 3500 pocisków i 600 mechanizmów startowych dla Wojska Polskiego. Nowe zamówienie, którego zakres może być jeszcze większy, pozwoli nie tylko kontynuować dostawy dla polskiej armii, ale także zaspokoić potrzeby sojuszników. W ostatnich latach Mesko S.A. systematycznie zwiększa swoje moce produkcyjne. Z poziomu około 300 pocisków rocznie, produkcja wzrosła do około 1300 sztuk, a plany zakładają osiągnięcie zdolności produkcji nawet 2000 pocisków rocznie w najbliższych latach. Mesko planuje przynajmniej podwoić obecną produkcję, co ma nastąpić w ciągu 3-4 lat. W zeszłym roku w zakładach Mesko S.A. odbyła się uroczystość, podczas której zaprezentowano trzytysięczny wyprodukowany egzemplarz Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego PPZR Piorun. Inwestycje w nowe linie produkcyjne są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie krajowe i eksportowe. Wiceminister MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka niedawno zapowiadała także dążenie do utworzenia dwóch dodatkowych linii montażowych. Jak mówiła w rozmowie z RMF FM

„Jeśli chodzi o Pioruny, to musimy zwiększyć moce produkcyjne, bo mamy więcej zamówień niż jesteśmy w stanie wyprodukować. Pierwszeństwo mamy oczywiście my, ale chcę, by powstały dwie dodatkowe linie montażowe. Prowadzimy rozmowy z Norwegami, Szwedami, Grekami” – powiedziała w rozmowie z RMF Sobkowiak-Czarnecka

Czym jest Piorun?

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to nowoczesny system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją zestawu Grom. Opracowany przez MESKO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i CRW Telesystem-Mesko, Piorun wyróżnia się zaawansowanym systemem naprowadzania na podczerwień, odpornym na zakłócenia. Wyposażony w czujnik zbliżeniowy oraz celowniki dzienne i termowizyjne, umożliwia skuteczne działanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Rakieta o masie 10,5 kg osiąga prędkość do 660 m/s i jest zdolna do zwalczania celów poruszających się z prędkością do 400 m/s na kursie spotkaniowym. System został przetestowany w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczył rosyjskie samoloty, śmigłowce i drony.

Swoją niezwykłą skuteczność zestawy przeciwlotnicze Piorun udowodniły w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczyły rosyjskie samoloty, śmigłowce, a nawet pociski manewrujące. System może razić cele na dystansie do 6,5 km i pułapie do 4 km, a dzięki nowoczesnej głowicy samonaprowadzającej na podczerwień i zapalnikowi zbliżeniowemu jest skuteczny przeciwko małym obiektom, takim jak drony. Możliwość prowadzenia ognia w nocy i w trudnych warunkach pogodowych czyni go niezwykle uniwersalnym narzędziem na współczesnym polu walki.

Nadchodzi Piorun 2, czyli Grzmot

MESKO S.A. kontynuuje rozwój systemu, pracując nad wersją Piorun NG, która oferuje większy zasięg i ulepszoną głowicę naprowadzającą, oraz nad zestawem Grzmot o zasięgu do 12 km. Mesko wraz z partnerami od pewnego czasu promuje koncepcję Pioruna nowej generacji wyposażonego między innymi w głowicę wielospektralną, a prace nad takim systemem naprowadzania trwają już w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W kwietniu 2026 roku Agencja Uzbrojenia oficjalnie rozpoczęła konsultacje rynkowe w sprawie pozyskania PPZR nowej generacji, co dało zielone światło dla intensyfikacji prac nad projektem Grzmot. Do wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących nowej generacji przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego, czyli następcy Pioruna, zgłosiły się trzy podmioty: polskie Mesko S.A., turecki koncern Roketsan oraz spółka Castelior.

Wstępne konsultacje rynkowe mają na celu poinformowanie potencjalnych wykonawców o planach oraz zebranie danych potrzebnych do przygotowania opisu zamówienia. Agencja Uzbrojenia pyta między innymi o odległość i wysokość rażenia różnych typów celów, parametry systemu naprowadzania i sterowania, silniki, zapalniki oraz bazę sygnatur. Nowy zestaw ma cechować się wysoką mobilnością i krótkim czasem przejścia z położenia marszowego w bojowe, a także możliwością użycia w ruchu lądowym i morskim.

Według zapowiedzi przedstawicieli Mesko S.A. z września 2025 roku, firma jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Po podpisaniu umowy z Agencją Uzbrojenia, pierwsze egzemplarze Pioruna 2 mogłyby trafić do polskiej armii w ciągu około 2,5 roku. Następca Pioruna będzie kluczowym elementem najniższej warstwy wielopoziomowego systemu obrony powietrznej kraju.