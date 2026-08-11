Strategiczny kontrakt CSG i Dezamet. Umowa na ponad 100 mln euro napędzi produkcję amunicji 155 mm

Umowa pomiędzy spółką CSG Polska, należącą do Grupy CSG, a Dezamet S.A. została sfinalizowana 24 lipca br. Zakres kontraktu obejmuje dostawy komponentów pirotechnicznych oraz podzespołów wykorzystywanych do produkcji zapalników. Będą one dostarczane przez Grupę CSG, która na polskim rynku działa za pośrednictwem swojej spółki CSG Polska. Realizacja tego znaczącego zamówienia jest efektem wieloletniej, owocnej współpracy obu podmiotów w obszarze produkcji pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, skutecznie wykorzystującej potencjał i kompetencje zaangażowanych stron.

Strategiczną współpracę na europejskim rynku zbrojeniowym

Wojciech Grzonka, prezes zarządu CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, podkreślił strategiczny wymiar podpisanego porozumienia.

„Od wielu lat jesteśmy partnerem polskiego przemysłu amunicyjnego, a właśnie podpisana umowa potwierdza, że nasza współpraca osiągnęła poziom strategiczny. Fakt, że nowoczesny przemysł amunicji rozwinął się w Polsce między innymi w oparciu o kooperację z Grupą CSG, jest dla nas szczególnym powodem do dumy” – zaznaczył Grzonka.

Dodał również, że Grupa CSG jest gotowa do dalszego pogłębiania współpracy z polskimi partnerami.

„Proponujemy jednak Ministerstwu Obrony Narodowej i Polskiej Grupie Zbrojeniowej kontynuację już obranego kierunku i jesteśmy gotowi, aby spełnić wszystkie wymagania naszych partnerów. Proponujemy więc transfer kolejnych technologii amunicyjnych, budowę nowych zakładów produkcyjnych oraz wspólne działania handlowe na rzecz budowy zdolności obronnych państw NATO i Unii Europejskiej” – wyjaśnił Wojciech Grzonka.

Wzmocnienie produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm

Ze strony polskiej satysfakcję z podpisania umowy wyraził Dariusz Szlęzak, prezes zarządu Zakładów Metalowych Dezamet S.A.

„Współpraca Dezametu i Grupy CSG to doskonały przykład europejskiej współpracy przemysłów zbrojeniowych w duchu programu SAFE. Od lat jest ona realizowana skutecznie, co pokazuje, że bliskość geograficzna Polski oraz Czech i Słowacji ma znaczenie” – skomentował Szlęzak.

Podkreślił on również, że nowa umowa jest potwierdzeniem wysokiej oceny dotychczasowej kooperacji. „Zawarcie nowej umowy, która umożliwi Dezametowi kontynuację masowej produkcji pocisków artyleryjskich w oparciu o sprawdzone komponenty, dowodzi, że współpracę z Grupą CSG oceniamy bardzo wysoko” – dodał prezes Dezametu. Dariusz Szlęzak wspomniał także o szerszych planach na przyszłość. „Zgodnie z zawartym w marcu ramowym porozumieniem o wielodomenowym partnerstwie strategicznym pomiędzy PGZ i CSG, rozmawiamy o kolejnych projektach, których skala może zmienić układ sił na regionalnym rynku zbrojeniowym” – podkreślił, wskazując na potencjał dalszego rozwoju i innowacji w sektorze obronnym. Prezes Szlęzak podsumował, że „Grupa CSG jest sprawdzonym i solidnym partnerem. Kontynuacja współpracy z CSG to szansa dla naszej spółki na zwiększenie skali produkcji”.

Długoterminowa współpraca i rola programu SAFE

Grupa CSG jest wieloletnim partnerem Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakresie produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Dzięki transferowi wiedzy i technologii od spółek należących do CSG, polskie zakłady zbrojeniowe były w stanie uruchomić seryjną produkcję amunicji artyleryjskiej, przeznaczonej między innymi do nowoczesnych armatohaubic samobieżnych „Krab”. To właśnie ta amunicja jest obecnie dostarczana do Sił Zbrojnych RP na mocy umowy wykonawczej zawartej przez konsorcjum PGZ-Amunicja i Agencję Uzbrojenia w grudniu 2023 roku. Wartość tego kontraktu wynosi blisko 11 miliardów złotych, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2024-2029, co świadczy o długoterminowym zaangażowaniu w rozbudowę potencjału obronnego kraju.

Co więcej, 30 maja br. konsorcjum PGZ-Amunicja i Agencja Uzbrojenia podpisały kolejną umowę wykonawczą, tym razem na dostawy kilkuset tysięcy kompletów amunicji artyleryjskiej dla Sił Zbrojnych RP. Wartość tej ostatniej umowy to ponad 13,5 miliarda złotych, a środki na jej sfinansowanie zostały zabezpieczone w ramach unijnego programu SAFE. Program ten ma na celu wspieranie zdolności produkcyjnych przemysłu obronnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, co dodatkowo podkreśla strategiczne znaczenie współpracy Dezametu i CSG dla bezpieczeństwa europejskiego.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG