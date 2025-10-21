Saab i Dezamet podpisały porozumienie. Potencjalna sprzedaż i produkcja amunicji w Polsce

Podczas Polsko-Szwedzkiego Forum Przemysłu Obronnego podpisano kluczowe porozumienie między Saab a Dezamet.

Umowa otwiera drogę do licencyjnej produkcji amunicji moździerzowej Saab w Polsce przez Dezamet.

To strategiczne partnerstwo może wzmocnić polski przemysł obronny i zdolności Sił Zbrojnych RP.

Nowe porozumienie między Saab i Dezamet

Szwedzki koncern Saab zawarł memorandum o współpracy (MoU) z firmą Dezamet, należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Umowa potwierdza wspólne intencje dotyczące rozwoju projektów przemysłowych w obszarze amunicji. Zgodnie z zapisami porozumienia, Dezamet może uzyskać licencję na produkcję i sprzedaż w Polsce wybranych produktów Saab Bofors Dynamics Switzerland, w tym amunicji moździerzowej. Oddział Saab w Szwajcarii jest uznawany za międzynarodowe centrum kompetencji w dziedzinie technologii amunicyjnych i materiałów wybuchowych.

„Cieszymy się, że ta umowa wspiera możliwość nawiązania ścisłej współpracy przemysłowej między Saab i Dezamet w Polsce. Dziś otwieramy kolejny rozdział partnerstwa z polskim przemysłem, wnosząc nową energię do wspólnych działań” - powiedział Claudio Penna, dyrektor generalny Saab Bofors Dynamics.

Kolejny krok po umowie z PGZ

Podpisane memorandum jest kontynuacją wcześniejszej umowy między Saab a Polską Grupą Zbrojeniową z września 2025 roku. Współpraca obu stron ma objąć szeroki zakres projektów - od rozwiązań dla lotnictwa po technologie lądowe i morskie. Celem inicjatywy jest budowa długofalowych relacji przemysłowych oraz stworzenie podstaw do strategicznego partnerstwa między Saab a PGZ. Porozumienie ma także wzmocnić proces modernizacji i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Polsko-Szwedzkie Forum Przemysłu Obronnego

Warto przypomnieć, że 21 października br. w Warszawie, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z ministrem obrony Szwecji Pålem Jonsonem oraz uczestniczył we wspomnianym Polsko-szwedzkim Forum Przemysłu Obronnego.

„Kolejne umowy, współpraca i działania związane z akceptacją tej strategii odstraszania i obrony, a w istocie jej skuteczną realizacją, pokazują, że należy jasno i wyraźnie określić strategiczne cele dla NATO i Unii Europejskiej. Polska i Szwecja mogą być jeszcze silniejszymi liderami — zarówno w przemyśle obronnym, jak i w strategii bezpieczeństwa oraz operacyjności NATO. (...) Obecność szwedzkich Gripenów, ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, misje nad Bałtykiem i działania odstraszające przeciw lotnictwu Federacji Rosyjskiej oceniamy bardzo wysoko. (...) Nie ma drugiego takiego ministra, który tak intensywnie pracowałby na rzecz porozumienia polsko szwedzkiego i współpracy sojuszników w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Za to bardzo dziękuję. Przystąpienie Szwecji do NATO zmieniło zdolności operacyjne i jednocześnie wzmocniło zdolności obronne - także w zakresie obrony terytorium Polski. Za to jestem niezmiernie wdzięczny” mówił podczas wydarzenia szef MON, zwracając uwagę na możliwości współpracy i współdziałania Polski i Szwecji w dziedzinie obronności.

Minister obrony Szwecji Pål Jonson podkreślił z kolei znaczenie współpracy w kontekście zagrożeń w regionie Morza Bałtyckiego, oświadczając: "Sąsiedztwo poprzez Bałtyk łączy nas nie tylko geograficznie, ale również poprzez odpowiedzialność za bezpieczeństwo północnej Europy. Musimy być świadomi zagrożeń, przed którymi stoimy - zwiększające się zagrożenia hybrydowe oraz zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, w tym podmorskiej. Wymaga to naszej szybkiej i zdecydowanej reakcji. Myślę o zdolnościach nie tylko lądowych, ale także morskich, które muszą być mocne i gotowe do działania. To z kolei wymaga bliższej współpracy oraz zwiększenia interoperacyjności między naszymi krajami. Dlatego Szwecja uważa, że partnerstwo z Polską jest kluczowe.”

W trakcie forum podpisano „Planu współpracy międzynarodowej”, a ministrowie odbyli rozmowy bilateralne, które z pewnością przyczynią się do dalszego zacieśniania relacji i potencjalną współpracę, również w obszarze obronności.