W Warszawie odbyło się Polsko-Szwedzkie Forum Przemysłu Obronnego, podkreślające rosnące znaczenie partnerstwa obu krajów po przystąpieniu Szwecji do NATO.

Ministrowie obrony Polski i Szwecji omówili strategiczne cele, w tym współpracę przemysłową, bezpieczeństwo Bałtyku i wsparcie dla Ukrainy.

Polska i Szwecja, łącząc siły, mają szansę stać się liderami w NATO, skutecznie reagując na współczesne zagrożenia.

Jakie konkretne projekty wojskowe i przemysłowe zacieśniają tę współpracę?

Forum zostało zorganizowane w Warszawie, na terenie Cytadeli, w Muzeum Wojska Polskiego i zgromadziło blisko 200 przedstawicieli przemysłu obronnego oraz administracji rządowych obu krajów. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Obrony Szwecji Pål Jonson spotkali się tutaj, aby omówić strategiczne cele i kierunki wspólnego działania. Wizyta ministra Jonsona w Polsce i jego udział w forum są dowodem na rosnące znaczenie partnerstwa polsko-szwedzkiego, szczególnie po przystąpieniu Szwecji do NATO.

Podczas forum wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił przełomowy moment, jakim było przystąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówiąc - „Wszystko zmieniło się od momentu, kiedy Szwecja przystąpiła do NATO. Od tego czasu nasza historia w Sojuszu Północnoatlantyckim biegnie zupełnie inaczej. Od tego momentu wszystkie nasze działania nabrały innego tempa, szczególnie w obszarze Morza Bałtyckiego, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować. To niewątpliwie ważny moment dla Europy, dla świata oraz dla relacji pomiędzy naszymi państwami.[...] W imieniu całego narodu polskiego chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak wysokiego poziomu naszych relacji, a także podziękować narodowi szwedzkiemu - Królestwu Szwecji - za wsparcie i pomoc oraz za bycie żelaznymi sojusznikami.”

Wyrazem tego sojuszu jest w ostatnim czasie zarówno współpraca wojskowa jak i przemysłowa. Szwedzkie myśliwce Gripen chronią obecnie polską przestrzeń powietrzną, ale też realizują zadania nad Bałtykiem. Polska buduje wspólnie ze szwedami okręty rozpoznania radioelektronicznego, ale też pozyskała samoloty wczesnego ostrzegania i broń przeciwpancerną zza Bałtyku.

Minister obrony Szwecji Pål Jonson podkreślił znaczenie współpracy w kontekście zagrożeń w regionie Morza Bałtyckiego, oświadczając — "Sąsiedztwo poprzez Bałtyk łączy nas nie tylko geograficznie, ale również poprzez odpowiedzialność za bezpieczeństwo północnej Europy. Musimy być świadomi zagrożeń, przed którymi stoimy — zwiększające się zagrożenia hybrydowe oraz zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, w tym podmorskiej. Wymaga to naszej szybkiej i zdecydowanej reakcji. Myślę o zdolnościach nie tylko lądowych, ale także morskich, które muszą być mocne i gotowe do działania. To z kolei wymaga bliższej współpracy oraz zwiększenia interoperacyjności między naszymi krajami. Dlatego Szwecja uważa, że partnerstwo z Polską jest kluczowe.”

Forum odbywające się w Warszawie zaowocowało podpisaniem „Planu współpracy międzynarodowej”, a ministrowie odbyli rozmowy bilateralne, które z pewnością przyczynią się do dalszego zacieśniania relacji. Najważniejsze obszary współpracy obejmują kooperację między przemysłami obronnymi, bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego, ochronę infrastruktury krytycznej, współpracę w ramach NATO oraz podtrzymania wsparcie dla Ukrainy.