W Katowicach odbyła się konferencja "Przemysł dla obronności", podczas której eksperci debatowali nad przyszłością polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Prezes PGZ podkreślił, że przemysł obronny staje się kołem zamachowym polskiej gospodarki, ożywiając mniejsze miejscowości.

Polska ma szansę stać się liderem w produkcji sprzętu wojskowego, w tym dronów i systemów, a także produkować ukraiński sprzęt wojskowy.

Jakie są kluczowe wyzwania i możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego w obliczu rekordowych wydatków na obronność?

Konferencja "Przemysł dla obronności" w Katowicach

Przemysł, inwestycje i bezpieczeństwo - to triada, która może okazać się punktem zwrotnym dla gospodarki i rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Bo o inwestycjach w obronność, modernizacji wojska, odporności państwa, nowych technologiach i kompetencjach, które finalnie dają wzrost gospodarczy i rozwój rozmawiano w środę, 15 października w Katowicach podczas pierwszej konferencji "Przemysł dla obronności". Była to całodniowa debata o wyzwaniach dla wojska i polskiej gospodarki. Wśród prelegentów znaleźli m.in.:

gen. Mieczysław Bieniek, zastępca dowódcy strategicznego NATO w latach 2010-2013

gen. Edward Gruszka, doradca w biurze szefa MON

Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Marcin Kubica, dyrektor zarządzający w WB Electronics SA

Cezary Dominiak, prezes Rosomak SA

Marek Warzecha, prezes Ponar Wadowice SA.

Kosiniak-Kamysz o odporności państwa i przemyśle obronnym

Polski przemysł obronny ma potencjał, by stać się motorem innowacji i wzrostu gospodarczego, a jednocześnie fundamentem naszej obronności. (...) O odporności państwa decydują własne zdolności wytwórcze, technologie i kompetencje - napisał w liście do uczestników konferencji "Przemysł dla obronności" Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Prezes PGZ: Przemysł zbrojeniowy ma dziś postać Borsuka, Kraba

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz wprost stwierdził, że "przemysł obronny zaczyna być kołem zamachowym polskiej gospodarki". Jak wyjaśnił, PGZ przywraca gospodarcze życie w mniejszych miejscowościach w Polsce, przykładami są Sanok (Autosan) lub Laskowice, gdzie produkowane są pojazdy Jelcz czy Racibórz (Rafako - w nowej fabryce będą produkowane podwozia do rakiet i radarów - red.). PGZ chce uczestniczyć w procesie modernizacji technicznej Wojska Polskiego.

Skupiamy się tu w Katowicach na tematach związanych z obronnością. To pokazuje kierunek, w którym zmienia się polska gospodarka i polski przemysł. Ten wpływ na życie gospodarcze widać, wraca życie do mniejszych miejscowości - mówił prezes PGZ w Katowicach. - Przemysł zbrojeniowy ma dziś postać Borsuka, Kraba, ma postać systemów, dronów. A my chcemy być liderem i jesteśmy liderem, ze względu na wielkość, na jakość i rolę, którą chcemy pełnić. Chcemy być także integratorem i spajać nasze kompetencje z kompetencjami sektora prywatnego - dodał.

Marcin Kubica: Nasze zakłady przeszły w tryb niemalże wojenny

O szansach, jakie daje obecna koniunktura gospodarcza, mówił też Marcin Kubica, podkreślając, że Grupa WB to fenomen, bo to firma prywatno-państwowa (mniejszościowy udział kapitałowy w strukturze własnościowej WB ma Skarb Państwa). Podkreślał, że aby funkcjonować stabilnie w tej branży trzeba szukać dywersyfikacji, mimo że strategicznym partnerem spółki pozostają Siły Zbrojne RP.

To, co dał nam eksport, szczególnie eksport realizowany do rejonów, gdzie są aktywne konflikty zbrojne - a głównym takim rynkiem dla nas jest Ukraina - ten eksport spowodował, że nasze zakłady przeszły w tryb niemalże wojenny. Funkcjonujemy w trybie 24 h. Szereg naszych działów, serwisów pozostaje z kontakcie z operatorami ukraińskimi i specjalistami, którzy odpowiadają za rozwój tych systemów - mówił Kubica, dyrektor zarządzający w WB Electronics SA.

Gen. Mieczysław Bieniek o modernizacji armii

Z kolei gen. Mieczysław Bieniek mocno zwracał uwagę na to, że modernizacja armii i rozwój przemysłu zbrojeniowego to dziś już nie tylko przedmiot debat i niekończących się dyskusji, ale pomysły są wdrażane, a sektor zbrojeniowy ma coraz większe znaczenie. Zwracał uwagę, że jesteśmy w ważnych momencie, kiedy wydatki na obronność w Polsce są i będą rekordowo wysokie. W tegorocznym budżecie na obronność zaplanowano rekordową kwotę ponad 180 miliardów zł, a w 2026 roku mają one wynieść ponad 201 miliardów zł, co stanowić ma 4,8% PKB.

Historia nam nie wybaczy, jeśli te pieniądze wydamy źle - powiedział wprost gen. Bieniek. - Z tego powodu musimy szukać okazji do rozwoju. Jedną z nich ma być produkcja ukraińskiego sprzętu wojskowego w Polsce - skonkludował.