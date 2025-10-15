Dzielny Bóbr-25. Żołnierze "Czarnej Dywizji" z sojusznikami pokonują Odrę

Żołnierze "Czarnej Dywizji" wraz z sojusznikami przeprawili się przez Odrę w ramach ćwiczeń Dzielny Bóbr-25, sprawdzając gotowość bojową.

W manewrach uczestniczyli saperzy z Polski, Niemiec i Francji, wykorzystując czołgi Leopard, Rosomaki i specjalistyczny sprzęt przeprawowy.

Ćwiczenia te są kluczowe dla obrony granic kraju w hipotetycznym scenariuszu międzynarodowym.

Przeprawa przez Odrę: Kluczowy element manewrów

We wtorek, w ramach trwającego ćwiczenia taktycznego Dzielny Bóbr-25, żołnierze 11. Dywizji Kawalerii Pancernej (11DKPanc.), nazywanej również „Czarną Dywizją”, wraz z siłami sojuszniczymi z Niemiec i Francji, przeprowadzili przeprawę ze sprzętem przez rzekę Odrę. Manewry te odbyły się na poligonie Biała Góra i stanowią jeden z najważniejszych elementów tegorocznego sprawdzianu gotowości bojowej.

Płk Jan Rokicki, szef wojsk inżynieryjnych 11DKPanc., podkreślił znaczenie tego etapu ćwiczeń: „Jednym z etapów tego ćwiczenia (Dzielny Bóbr - przyp. PAP) jest wykonanie przeprawy przez przeszkodę wodną, w tym przypadku rzekę Odrę. Kolejnym etapem jest przemieszczenie do rejonu obrony, gdzie pododdziały przygotują się do obrony i będą prowadziły obronę”.

W operacji uczestniczył 5. batalion saperów z Krosna Odrzańskiego, wspierany przez niemieckich saperów z kompanii przeprawowej 130. Batalionu Przeprawowego z Minden oraz francuskich żołnierzy z kompanii pontonowej z 31. Regimentu Inżynieryjnego Castelsarrasin. Współpraca międzynarodowa jest kluczowa w kontekście zgrywania i budowania zaufania w układzie sojuszniczym, co jest jednym z głównych założeń ćwiczeń.

Wykorzystany sprzęt i techniki przeprawowe

Podczas przeprawy przez Odrę użyto szerokiej gamy sprzętu wojskowego, zarówno saperskiego, jak i bojowego. Wśród nich znalazły się:

Czołgi Leopard – przeprawiające się po dnie rzeki.

Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak oraz Bojowe Wozy Piechoty BWP-1 – pojazdy pływające.

Wyrzutnie WR-40 Langusta oraz inny sprzęt kołowy – przeprawiane przy użyciu PTS (Pływający Transporter Samobieżny).

Niemieckie samobieżne mosty pontonowe M3 – służące jako promy do transportu czołgów Leopard i innych pojazdów.

Francuski system przeprawowy PFM.

Płk Rokicki wyjaśnił szczegóły operacji: „Pododdziały przejdą na brzeg przeciwległy i utrzymają ten brzeg. Zaczniemy od pododdziałów zmechanizowanych, następnie pododdziały pancerne i wspierane pododdziałami inżynieryjnymi będą pokonywać przeszkodę wodną. Za tymi pododdziałami będą podążać pododdziały wspierające i logistyka”.

Dowódca 11DKPanc., gen. dyw. Piotr Fajkowski, podkreślił strategiczne znaczenie tych manewrów: „Nasza dywizja rozlokowana jest w zachodniej części kraju, co oznacza, że w przypadku realizacji zadania bojowego będzie musiała się przemieścić na wschód, a w tym przekroczyć wiele rzek. W związku z tym, bardzo ważnym elementem dla dywizji jest przygotowanie pododdziałów do pokonania każdej przeszkody wodnej”. Dodał również, że pododdziały z Francji i Niemiec brały udział w podobnych ćwiczeniach z „Czarną Dywizją” w zeszłym roku, przeprawiając się przez Wisłę podczas ćwiczenia Dragon-24.

Cele i dalsze etapy Dzielnego Bobra-25

Ćwiczenie Dzielny Bóbr-25 rozpoczęło się 29 września i potrwa do 24 października. Jest realizowane na poligonach w Białej Górze, Żaganiu, Świętoszowie i Wędrzynie, z udziałem żołnierzy „Czarnej Dywizji” oraz sojuszników z Francji, Niemiec, Holandii i USA. Głównym celem ćwiczeń jest: efektywne wykorzystanie nowoczesnego wyposażenia bojowego, systemów rozpoznania i środków rażenia, zdolność działania w zróżnicowanym środowisku wielodomenowym, procedury logistyczne związane z przemieszczaniem pododdziałów, współpraca z różnymi instytucjami, zgrywanie i budowanie zaufania w układzie sojuszniczym.

Gen. Fajkowski wyjaśnił, że pokonanie przeszkody wodnej to zadanie dla jednego z dziewięciu ćwiczących batalionów. „Pozostałe bataliony realizują już teraz zadania taktyczne w obronie, a ten batalion, który jest w odwodzie, otrzymał zadanie wsparcia pododdziałów pierwszego rzutu, w związku z czym musi wykonać marsz, pokonać rzekę, zająć rejon obrony i osiągnąć gotowość do działania”.

Kolejnym etapem ćwiczenia, po pomyślnym pokonaniu Odry, będzie dalsze przemieszczenie pododdziałów tzw. „Drogą Hannibala”, czyli leśną drogą łączącą poligon Biała Góra z poligonem w Wędrzynie.

Scenariusz ćwiczeń: Obrona granic w hipotetycznej sytuacji międzynarodowej

Zasadniczym elementem tegorocznego ćwiczenia „Czarnej Dywizji” jest hipotetyczna sytuacja międzynarodowa, której efektem jest konieczność użycia sił zbrojnych w celu obrony granic naszego kraju. Działania żołnierzy są na bieżąco monitorowane i poddawane ocenie, co ma na celu doskonalenie procedur i zwiększanie gotowości bojowej.