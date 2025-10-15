Babcock wzmacnia polską marynarkę. Od Miecznika po edukację

Ewa Kittel-Prejs, dyrektor Babcock Polska, podkreśliła w rozmowie z Juliuszem Sabakiem z Portalu Obronnego w czasie targów Balt Expo w Trójmieście, że firma aktywnie wspiera polski sektor obronny, a w szczególności Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ). To zaangażowanie jest kontynuacją długoterminowej strategii Babcock w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem domeny morskiej i kluczowego dla niej programu Miecznik.

„Wspieramy PGZ, przy którego stoisku również jesteśmy. Jest to kolejny wyraz naszego zaangażowania w domenę morską w Polsce, a szczególnie w program Miecznik” – zaznaczyła Ewa Kittel-Prejs.

W ramach programu Miecznik, Babcock aktywnie uczestniczy w debatach i panelach, dzieląc się doświadczeniami i postępami w budowie fregat. Podczas Balt Expo, przedstawiciele firmy brali udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy, poświęcony bezpieczeństwu i strategii na Morzu Bałtyckim, gościł kapitana Davida Jonesa z brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej, który dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Drugi panel, z udziałem Sama Bartona, dyrektora projektu Miecznik w Polsce, koncentrował się na postępach i perspektywach programu. Te działania świadczą o kompleksowym podejściu Babcock do współpracy z Polską, obejmującym zarówno aspekty technologiczne, jak i strategiczne.

Inwestycje w Kadry i Wymiana Doświadczeń: Fundament Długoterminowej Współpracy

Działalność Babcock w Polsce wykracza poza dostarczanie sprzętu i technologii. Firma kładzie duży nacisk na rozwój lokalnych kompetencji i edukację, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu programów obronnych. Ewa Kittel-Prejs podkreśliła, że jednym z głównych wyzwań w przemyśle stoczniowym jest dostępność wykwalifikowanego personelu. W odpowiedzi na to wyzwanie, Babcock poszerza swój program Graduate z KIM, który ma na celu wprowadzanie studentów z najlepszych polskich uczelni w świat inżynierii morskiej i budowy okrętów.

„Mamy już dwóch studentów po pierwszym cyklu, a teraz rekrutujemy kolejnych z najlepszych polskich uczelni. Wprowadzamy ich w świat inżynierii, projektów i budowy okrętów, by stworzyć przyszłe kadry dla programu Miecznik i zwiększyć świadomość o nim” – wyjaśniła Ewa Kittel-Prejs w rozmowie z Portalem Obronnym.

Dodatkowo, Babcock aktywnie uczestniczy w międzynarodowych forach wymiany doświadczeń, takich jak grupa użytkowników Arrowhead 140, która zrzesza marynarki wojenne Danii, Wielkiej Brytanii, Indonezji i Polski. Te obradujące grupy mają na celu dzielenie się nie tylko doświadczeniami przemysłowymi, ale także tymi z perspektywy zamawiających, co pozwala na identyfikację i rozwiązywanie problemów oraz rozwijanie współpracy z lokalnym przemysłem. Celem jest budowanie kompetencji w zakresie fleet sustainment, czyli serwisowania i eksploatacji okrętów przez cały cykl ich życia. Jak zauważyła Ewa Kittel-Prejs, dostarczenie okrętu to dopiero początek, a jego utrzymanie w gotowości bojowej przez dziesięciolecia jest równie, jeśli nie bardziej, istotne.

Rozszerzenie Działalności poza Miecznik: Hub dla Całej Floty

Babcock nie ogranicza swoich ambicji jedynie do programu Miecznik. Firma planuje stworzyć w Polsce hub serwisowy, który będzie obsługiwał nie tylko nowe fregaty, ale także inne jednostki polskiej Marynarki Wojennej, a potencjalnie również okręty partnerów z regionu Morza Bałtyckiego.

„Babcock ma ogromne doświadczenie w zapewnianiu infrastruktury i systemów wsparcia dla okrętów nawodnych i podwodnych. Współpracujemy z brytyjską marynarką w bazie Devonport, wspieramy okręty podwodne w Kanadzie, a także jednostki w Nowej Zelandii i Australii. W Polsce chcemy stworzyć hub, który będzie obsługiwał nie tylko fregaty Miecznik, ale także inne jednostki polskiej marynarki wojennej, a być może także partnerów z regionu Morza Bałtyckiego” – podkreśliła Ewa Kittel-Prejs.

Strategia Babcock obejmuje również rozszerzenie działalności na inne obszary obronności. Firma, po zaprezentowaniu nowej koncepcji na targach DSEI w Londynie, jest gotowa dzielić się swoimi globalnymi doświadczeniami. W Polsce poszerza kompetencje także w branży lotniczej. Przykładem jest podpisanie MOU z WZL 1 na World Security Forum, mające na celu dzielenie się wiedzą w zakresie serwisowania platform helikopterowych. To otwiera drogę do wsparcia polskiego lotnictwa wojskowego, w tym w kontekście programów szkoleniowych i pozyskania nowych platform śmigłowcowych, takich jak Apache. Babcock dąży do zbudowania stabilnej i trwałej obecności w Polsce, opierając się na lokalnych zasobach i kompetencjach, co jest zgodne z ich filozofią „budowania lokalnych kompetencji, a nie przywożenia brytyjskich zasobów”.