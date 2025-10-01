Babcock i WZL1 łączą siły. Stworzą centrum śmigłowcowe dla wojska

Babcock International Group i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 podpisały porozumienie dotyczące utworzenia wspólnego centrum utrzymania i wsparcia floty śmigłowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także centrum szkolenia technicznego. Celem ma być zwiększenie gotowości operacyjnej maszyn oraz wzrost polskiego potencjału przemysłowego w tym obszarze.

Porozumienie (MoU; Memorandum of Understand ing) jest następstwem Umowy o Współpracy Strategicznej, podpisanej z początkiem września podczas targów MSPO w Kielcach między Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i firma Babcock. Dotyczyło ono rozszerzenia kooperacji w obszarach morskim i lotniczym.

WZL1, spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., oraz Babcock będą współpracować nad opracowaniem rozwiązania, które zapewni polskiemu przemysłowi możliwość samodzielnego utrzymania i wsparcia nowoczesnych śmigłowców wojskowych. Jednocześnie realizowane ma być szkoleniem personelu technicznego według najwyższych światowych standardów.

Pierre Basquin, dyrektor generalny Babcock Aviation oświadczył w związku z uroczystością, która odbyła się w Warszawie, że:

W pełni przygotowana i gotowa do natychmiastowego rozmieszczenia flota śmigłowców odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski. Wspólnie z WZL1 zapewnimy doskonałość operacyjną poprzez zaoferowanie konkurencyjnego rozwiązania, które wesprze rosnące zdolności obronne Polski”.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że firma Babcock jest nie tylko obecna w Polsce w programie Miecznik, ale wspólnie z dwoma innymi podmiotami oferuje system szkolenia lotniczego, w skład którego wchodzić mają śmigłowce Airbus Helicopters H145M. Brytyjska firma współpracuje z Airbusem również jeśli chodzi o systemy szkolenia personelu służącego na śmigłowcach m.in. sił zbrojnych Francji i Wielkiej Brytanii.

