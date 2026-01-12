Włochy uruchamiają Lightning Training Center na Sycylii, stając się pierwszym krajem poza USA z międzynarodową szkołą pilotów F-35.

Inwestycja warta 112,6 mln euro ma wzmocnić rolę Włoch w programie JSF i stworzyć europejski odpowiednik bazy Luke Air Force.

Ośrodek w Trapani-Birgi rozpocznie szkolenia naziemne w 2028 roku, a pełną operacyjność osiągnie w 2029 roku.

Ministerstwo Obrony Włoch dało zielone światło dla utworzenia Lightning Training Center (LTC) w bazie Trapani-Birgi na Sycylii. Decyzja została formalnie zatwierdzona przez włoską Dyrekcję Uzbrojenia Lotniczego i Zdatności do Lotu (DAAA), która uruchomiła finansowanie pierwszego etapu projektu. Łączny budżet wynosi 112,6 mln euro i zostanie rozłożony na pięć lat, informuje serwis La Sicilia.

Za przygotowanie ośrodka odpowiadać będą biuro programu F-35 Joint Program Office oraz koncern Lockheed Martin. Partnerem Lockheed Martina przy budowie centrum została włoska grupa Leonardo. Obie firmy współpracują już przy europejskim centrum serwisowym F-35 w Cameri, gdzie prowadzony jest montaż końcowy maszyn dla Włoch i Holandii oraz obsługa techniczna samolotów eksploatowanych w Europie.

Nowy ośrodek szkolenia pilotów F-35 na Sycylii

Zgodnie z harmonogramem pierwsze szkolenia naziemne mają ruszyć w grudniu 2028 roku, a pełne uruchomienie tzw. Lightning Training Centre planowane jest na lipiec 2029 roku. Otwarcie szkoły pilotów F-35 zbiegnie się z rozbudową Trapani-Birgi jako trzeciej włoskiej bazy operacyjnej dla F-35. Stacjonować tam będzie jedna eskadra włoskich maszyn oraz osobna eskadra przeznaczona dla pilotów zagranicznych. Obecnie włoskie F-35 operują z baz Amendola i Ghedi.

Znaczenie lokalizacji Trapani-Birgi jest ściśle powiązane z architekturą włoskich sił powietrznych. Baza, w której stacjonuje 37. Stormo, leży w strategicznym punkcie między Morzem Tyrreńskim a Kanałem Sycylijskim, umożliwiając przeprowadzenie szybkich operacji w regionie Morza Śródziemnego. Nowa rola szkoleniowa uzupełni zdolności operacyjne Amendoli, pierwszej europejskiej bazy eksploatującej jednocześnie F-35A i F-35B oraz Ghedi, która w 2025 r. stała się główną bazą F-35A dla 6. Stormo.

Decyzja o lokalizacji szkoły na Sycylii wpisuje się także w rozwój włoskich zdolności szkoleniowych dla pilotów zagranicznych. Ośrodek w Decimomannu na Sardynii, dysponujący samolotami M-346 i międzynarodową kadrą instruktorów, szkoli już pilotów m.in. z Japonii, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii i Arabii Saudyjskiej.

Europejski odpowiednik bazy Luke?

We wrześniu 2025 r. potwierdzono, że Trapani-Birgi będzie pierwszym międzynarodowym centrum szkolenia F-35 poza USA. Oznacza to, że Europa zyska własny, wielonarodowy ośrodek, zdolny do jednoczesnego szkolenia pilotów z różnych państw i w pełni zintegrowany z globalną siecią Distributed Mission Training programu JSF.

Obecnie główne amerykańskie ośrodki szkolenia pilotów F-35 działają m.in. w bazach Eglin na Florydzie i legendarnej już Luke w Arizonie. To właśnie ten ośrodek od II wojny światowej jest jednym z najważniejszych miejsc szkolenia myśliwskiego USA i sojuszników. Przez lata szkolono tutaj pilotów F-16, a obecnie baza skupia się na kształceniu przyszłych pilotów F-35.

Liczba myśliwców F-35 w Europie jednak rośnie, tak samo jak i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pilotów. Inwestycja w Trapani może więc okazać się ważnym uzupełnieniem dla amerykańskich możliwości kształcenia lotników. W Europie F-35 zamówiło dotąd 13 państw, a łączna liczba zamówionych maszyn przekracza 500 egzemplarzy - bez liczenia opcji i potencjalnych zwiększeń zamówień.