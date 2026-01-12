Nowa architektura ISR NATO. ICEYE dostarczy satelity SAR Szwedzkim Siłom Zbrojnym

ICEYE, globalny lider w zakresie operacji satelitarnych prowadzonych z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą, wraz ze szwedzkim podmiotem FMV odpowiedzialnym za zakupy zbrojeniowe, podpisały umowę na dostawę suwerennych systemów SAR na rzecz Szwedzkich Sił Zbrojnych. Wielomilionowa, wieloletnia umowa wzmocni szwedzkie narodowe zdolności ISR oraz odporność, zapewniając szybki dostęp do informacji wspierających procesy decyzyjne, w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych.

Szwecja inwestuje w suwerenny wywiad satelitarny

W Sztokholmie umowę podpisali Gen. Brygady Carl-Fredrik Edström, Dyrektor Wydziału Systemów Kosmicznych i Lotniczych FMV oraz Seppo Aaltonen, Wiceprezes ds. krajów nordyckich i NATO w ICEYE. Na mocy porozumienia Szwecja pozyska satelity ICEYE wyposażone w radar z syntetyczną aperturą, dostęp do danych satelitarnych oraz oprogramowanie wraz z powiązaną infrastrukturą naziemną i techniczną wymaganą do ustanowienia suwerennych zdolności ISR w domenie kosmicznej.

Siły Zbrojne Szwecji wejdą w posiadanie systemu, który będzie wykorzystywany do zapewnienia suwerennej kontroli nad przydziałem zadań, wykorzystaniem operacyjnym oraz użyciem pozyskiwanego rozwiązania celem wspierania realizacji potrzeb związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością.

Unikalną cechą satelitów SAR ICEYE jest zdolność do zapewniania danych i zobrazowań w wysokiej rozdzielczości do 16 cm na piksel, w dzień lub w nocy, niezależnie od zachmurzenia, opadów deszczu czy śniegu - czyli czynników często stanowiących poważną przeszkodę w pozyskiwaniu konwencjonalnych zobrazowań satelitarnych (pochodzących z sensorów optycznych). Zdolności te są szczególnie istotne dla krajów nordyckich, gdzie długie, zimowe okresy bez światła słonecznego, ciągłe zachmurzenie oraz szybko zmieniające się warunki atmosferyczne mogą ograniczyć widoczność przez dłuższy czas.

Kosmos kluczowy dla bezpieczeństwa nordyckiego i Arktyki

Zapewniając w niezawodny sposób zobrazowania wspierające procesy decyzyjne niezależnie od panujących warunków, technologia SAR wspiera proces ciągłego budowania świadomości sytuacyjnej, wspierając operacje wielodomenowe prowadzone przez NATO na północy Europy oraz w rejonie Arktyki - tu przewaga w zakresie procesów decyzyjnych częstokroć uzależniona jest od szybkiego dostępu do informacji na temat najtrudniejszych środowisk operacyjnych.

Rafał Modrzewski (ICEYE): Europa dozbraja się w kosmosie

Wspomniana inwestycja stanowi element historycznego procesu przezbrajania się, w jaki zaangażowały się Siły Zbrojne Szwecji oraz wynika bezpośrednio z realizowanej przez Szwecję strategii bezpieczeństwa narodowego i obronności. Wzmacniając suwerenne zdolności w domenie kosmosu, Szwecja chce zwiększyć gotowość operacyjną na poziomie narodowym, wspierać swoich partnerów i sojuszników, a także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie państw nordyckich.

Podpisana umowa stanowi odzwierciedlenie roli jaką ICEYE odgrywa w zmianie europejskiego i natowskiego podejścia do taktycznego wykorzystania domeny kosmicznej w działaniach związanych z obronnością. Mowa o ewolucji, w której sojusz i państwa partnerskie przechodzą od wykorzystania pojedynczych, starszych, mniej odpornych systemów na poziomie strategicznym, do suwerennie zarządzanych, odporniejszych zdolności zbierania danych wywiadowczych z kosmosu, z wysoką częstotliwością rewizyty - co przekłada się na możliwość wspierania decydentów w wymiarze taktycznym.

Seppo Aaltonen, Wiceprezes ICEYE ds. krajów nordyckich i NATO stwierdził: „ICEYE z dumą zawiera partnerstwo z Siłami Zbrojnymi Szwecji - dostarczymy suwerenne zdolności wywiadowcze w domenie kosmicznej, które będą funkcjonowały w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych z jakimi zmaga się Arktyka jak i Północna Europa. W szczególności cieszy nas współpraca ze Szwecją i naszymi najbliższymi sojusznikami NATO w rejonie nordyckim, ukierunkowana na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i odporności północnowschodniej flanki NATO.”

Technologie ICEYE, produkowane w Europie i niepodlegające regulacjom ITAR, pozwalają klientom firmy na błyskawiczny rozwój zdolności ISR. System ICEYE skonstruowano tak, by umożliwić dzielenie się zdolnościami oraz zapewnić skuteczny podział zadań między państwami sojuszniczymi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie te usprawnienia mają na celu optymalizację federacyjnego wykorzystania połączonych flot satelitów oraz wzmocnienie kolektywnych zdolności obronnych w kosmosie jakimi dysponują kraje w Europie oraz państwa członkowskie NATO.

Na podstawie informacji prasowej ICEYE