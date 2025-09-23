Wiceminister Bejda: „Szwecja to kluczowy partner”. Rozmowy o bezpieczeństwie regionu

Spotkanie, które odbyło się 23 września 2025 roku, stanowiło kontynuację dynamicznie rozwijającej się współpracy między Polską a Szwecją. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowych osiągnięć i zadeklarowały dalsze zacieśnianie więzi. We wrześniu bieżącego roku Polska i Szwecja sfinalizowały ważne kontrakty dotyczące sprzedaży polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun. Ta transakcja podkreśla rosnące zaufanie do polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zdolności do dostarczania zaawansowanych rozwiązań obronnych.

Dodatkowo, we wrześniu zainaugurowano ćwiczenia wojskowe SNEX Gotland Sentry. Ich głównym celem jest „sprawdzenie mobilności wojsk oraz doskonalenie procedur obrony kolektywnej”. Takie inicjatywy są kluczowe dla zwiększenia interoperacyjności sił zbrojnych obu krajów i przygotowania ich do wspólnego reagowania na potencjalne zagrożenia.

Polska i Szwecja: Kluczowi gracze w regionie Bałtyku

Wiceminister Paweł Bejda jasno podkreślił strategiczne znaczenie Szwecji dla Polski. „Polska widzi w Szwecji kluczowego partnera w budowaniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego” – zaznaczył. To partnerstwo ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania równowagi sił i odstraszania potencjalnych agresorów w tym strategicznym regionie.

Wspólne działania w obszarze przemysłu zbrojeniowego i szkolenia wojskowego są postrzegane jako filary wzmacniające nie tylko obronność obu państw, ale także ich zdolność do działania w ramach szerszych struktur bezpieczeństwa. Rozwijanie tych obszarów przyczynia się do budowania silniejszych relacji dwustronnych oraz zwiększania odporności regionu na współczesne wyzwania.