W obliczu zagrożenia ze strony dronów FPV, Korea Południowa adaptuje swoje czołgi K2 Black Panther, inspirując się doświadczeniami z Ukrainy.

Na czołgach K2 testowane są improwizowane osłony, mające na celu zwiększenie przeżywalności załóg w warunkach dominacji bezzałogowców.

Czy te prowizoryczne "klatki" okażą się skutecznym rozwiązaniem w walce z tanimi dronami, czy też to tylko tymczasowe rozwiązanie?

Pod koniec grudnia 2025 r. w południowokoreańskich mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia przedstawiające czołgi K2 wyposażone w improwizowane osłony przeciw dronom. Jak donosi serwis Army Recognition fotografie mają pochodzić z ćwiczeń południowokoreańskich wojsk lądowych z użyciem ostrej amunicji. Choć władze w Seulu nie potwierdziły oficjalnie autentyczności materiału, wszystko wskazuje na to, że armia Republiki Korei testuje niskokosztowe środki ochrony przed zagrożeniami z powietrza.

Lekcja z Ukrainy trafia do Azji

Podobne konstrukcje masowo pojawiły się na rosyjskich i ukraińskich czołgach po 2022 r. Ich zadaniem jest ograniczenie skuteczności ataków z góry, zwłaszcza przy użyciu dronów FPV oraz amunicji krążącej. Choć rozwiązania te są prowizoryczne, w wielu przypadkach zwiększają przeżywalność załóg i utrudniają precyzyjne trafienie w newralgiczne punkty pojazdu.

Na opublikowanych zdjęciach widać czołgi K2 Black Panther, jedne z najnowocześniejszych wozów bojowych na świecie, działające w pełnej konfiguracji bojowej. Pojazdy uzbrojone są w armatę gładkolufową kal. 120 mm oraz zaawansowany system kierowania ogniem. Nad wieżą zamontowano metalową konstrukcję, wyraźnie oddzieloną od pancerza właściwego.

South Korea Tests Anti-Drone Cage Armor on K2 Black Panther Tanks Amid FPV Drone Threat pic.twitter.com/3GZ5qtsF8H— Army Recognition (@ArmyRecognition) December 28, 2025

Testy w realistycznych warunkach

Z dostępnych ujęć wynika, że osłona nie ogranicza pracy armaty ani systemów obserwacyjnych. Co więcej, na jednym ze zdjęć uchwycono moment oddania strzału. Według Army Recognition sugeruje to, że konstrukcja była testowana w realistycznych warunkach bojowych i wytrzymała odrzut oraz falę uderzeniową. Może to również świadczyć o próbie znalezienia kompromisu między zwiększeniem ochrony a zachowaniem pełnych zdolności bojowych i mobilności pojazdu.

Choć takie „klatki” nie gwarantują pełnej ochrony przed nowoczesnymi środkami rażenia, ich obecność na czołgach K2 pokazuje, jak bardzo zmienił się charakter zagrożeń na polu walki. Nawet najbardziej zaawansowane czołgi muszą dziś uwzględniać ataki tanich, masowo produkowanych dronów FPV, które odpowiednio zmodyfikowane stają się niebezpieczną bronią.

Jak słusznie zauważa amerykański serwis, wiele państw pracuje równolegle nad integracją systemów aktywnej obrony zdolnych do zwalczania nie tylko pocisków przeciwpancernych, ale także małych bezzałogowców. W przypadku Korei Południowej improwizowane osłony mogą pełnić rolę rozwiązania przejściowego, zanim do służby trafią bardziej zaawansowane systemy walki elektronicznej i obrony aktywnej nowej generacji.