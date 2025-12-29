OBRUM dostarcza kolejne mosty MS-20 „Daglezja”

Współczesne konflikty zbrojne udowadniają, że tempo operacji i zdolność do szybkiego przemieszczania wojsk są kluczowe dla osiągnięcia przewagi. Dlatego też wojska inżynieryjne odgrywają rolę cichego bohatera, którego zadaniem jest zapewnienie drożności szlaków komunikacyjnych. To właśnie w tym obszarze most towarzyszący MS-20 „Daglezja”, opracowany i produkowany przez OBRUM, staje się jednym z istotnych narzędzi w arsenale Sił Zbrojnych RP, umożliwiając pokonywanie przeszkód terenowych.

Jak przekazał OBRUM w mediach społecznościowych na Facebooku, kolejne mosty towarzyszące MS-20 „Daglezja” opuszczają OBRUM, trafiając do służby. Dostarczone mosty są realizacją wieloletniego kontraktu, obejmującego 43 mosty towarzyszące na podwoziu samochodowym MS-20. Wartość kontraktu, który jest zrealizowany w latach 2025-2028, wynosi 767 mln zł.

W 2023 roku OBRUM informował, że przekazał Wojsku Polskiemu dwanaście mostów MS-20, których dostawy zakończono w 2017 r. Pojazdy stały się ponadto produktem eksportowym w 2021 r. OBRUM wyprodukował i dostarczył cztery MS-20, w zmodyfikowanej wersji uwzględniającej warunki lokalne, do klienta zagranicznego.

Czym jest most towarzyszący i dlaczego jest tak ważny?

Most towarzyszący to mobilny system przeprawowy, który przemieszcza się razem z wojskami, gotowy do natychmiastowego użycia. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie szybkiego pokonywania naturalnych i sztucznych przeszkód, takich jak rzeki, wąwozy czy rowy przeciwpancerne o szerokości do 20 metrów. W przeciwieństwie do budowy stałych przepraw, która jest czasochłonna, MS-20 „Daglezja” może być rozłożony w czasie poniżej 10 minut, co ma fundamentalne znaczenie dla zachowania ciągłości działań operacyjnych.

Cały zestaw składa się z kilku kluczowych elementów:

Ciągnika siodłowego Jelcz C662D.43 z napędem 6x6.

Specjalistycznej naczepy mostowej, również z napędem hydraulicznym 6x6.

Układacza mostowego.

Przęsła PM-20, które stanowi właściwą część mostu.

OBRUM: Polska myśl techniczna

Za sukcesem projektu Daglezja stoi Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” z Gliwic, spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To właśnie tam, w odpowiedzi na zapotrzebowanie MON, narodził się program Daglezja, którego celem było stworzenie nowoczesnego mostu samochodowego. Prace badawczo-rozwojowe, które rozpoczęły się w 2003 roku, doprowadziły do powstania zaawansowanego technologicznie produktu, który od 2012 roku systematycznie trafia na wyposażenie Wojska Polskiego.

Jedną z najważniejszych cech mostu jest jego nośność, określana według standardu NATO Military Load Classification (MLC). System ten klasyfikuje zdolność mostu do przenoszenia obciążeń generowanych przez pojazdy wojskowe. W marcu 2025 roku przęsło PM-20 uzyskało certyfikat na podwyższoną nośność MLC 85/133. Oznacza to, że most może bezpiecznie obsłużyć:

Pojazdy gąsienicowe o masie do ok. 77 ton (klasa 85), co obejmuje najcięższe czołgi w arsenale NATO, takie jak amerykańskie M1A2 Abrams.

Pojazdy kołowe o masie do ok. 120,5 tony (klasa 133), co pozwala na przeprawę zestawów niskopodwoziowych z ciężkim sprzętem.

Konstruktorzy z OBRUM położyli ogromny nacisk na mobilność i bezpieczeństwo załogi. W pozycji transportowej szerokość przęsła wynosi 3 metry, co pozwala na swobodne poruszanie się zestawu po drogach publicznych z prędkością do 80 km/h bez konieczności uzyskiwania specjalnych zezwoleń. Po rozłożeniu na przeszkodzie jezdnia mostu poszerza się do 4 metrów.

Program Daglezja nie ogranicza się jedynie do wersji 20-metrowej. Trwają prace i analizy dotyczące innych wariantów, takich jak most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20 Daglezja-G czy dłuższy most MS-40, zdolny do pokonywania przeszkód o szerokości 40 metrów. W 2024 r. Agencja Uzbrojenia przeprowadziła wstępne konsultacje rynkowe na pozyskanie do 120 mostów szturmowych na podwoziu gąsienicowym (program MG-20) z wymogami zwiększonej nośności (MLC 80/120, czyli do ok. 72 t dla gąsienicowych). Zainteresowanie wyraziły m.in. OBRUM (kontynuacja Daglezja-G), Hyundai Rotem (na bazie K2PL) oraz konsorcjum Rheinmetall Polska Sp. z o.o. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. W marcu 2025 roku 20 marca 2025 w czasie posiedzenia podkomisji ds. polskiego przemysłu obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych R, Zakłady Hipolita Cegielskiego – Poznań S.A. informowały, że trwają prace nad modernizacją mostów samochodowych MS-40, polegające na zwiększeniu ich ładowności. W 2025 roku pozytywnie zakończono próby zdawczo-odbiorcze dwóch prototypów. Przedsiębiorstwo zabiega również o kontrakt na dostawę komponentów do mostów szturmowych MG-20.