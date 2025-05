Węgry odbierają kolejne Leopardy 2A7HU. Wraz z nimi przybywają mosty Leguan i pojazdy wsparcia

Spis treści

Leopard 2A7HU, geneza zakupu

Po wielu latach niedoinwestowania, Węgry – członek NATO od 1999 roku – stanęły przed koniecznością odbudowy realnego potencjału bojowego swoich wojsk lądowych. W 2018 roku rząd Viktora Orbána podpisał strategiczne umowy z niemieckim koncernem Krauss-Maffei Wegmann (KMW), który od 2024 roku działa pod nazwą KNDS Deutschland. Umowa obejmowała zakup 44 czołgów Leopard 2A7HU, 12 Leopardów 2A4, które zostały zmodernizowane do szkolenia, trzech mostów towarzyszących Leguan 2HU, oraz pięciu wozów zabezpieczenia technicznego Wisent 2.

Pierwsze Leopardy 2A7HU zostały zbudowane w Niemczech w zakładach KMW w Monachium, przy wykorzystaniu elementów produkowanych także przez podwykonawców z innych krajów europejskich. Ich produkcja rozpoczęła się po 2020 roku, a pierwsze egzemplarze zostały oficjalnie przekazane Węgrom pod koniec 2023 roku, w obecności przedstawicieli rządu oraz dowództwa sił zbrojnych.

Czołgi trafiły do 1. Brygady Pancernej w Tata, stanowiącej główną siłę uderzeniową węgierskich wojsk lądowych. Ich integracja z siłami zbrojnymi została wsparta pakietem szkoleniowym, logistycznym i serwisowym zapewnianym przez stronę niemiecką. Nowe czołgi zastępują przestarzałe sowieckie T-72, których możliwości bojowe nie odpowiadały już współczesnym wymogom pola walki.

Dzięki Leopardom 2A7HU Węgry uzyskały zdolność prowadzenia działań pancernych na poziomie porównywalnym z państwami zachodnioeuropejskimi, co znacząco podnosi ich wartość jako sojusznika NATO na wschodniej flance. Leopardy mają pełnić funkcję rdzenia komponentu ciężkiego węgierskich wojsk lądowych, a także zapewnić zdolności do szybkiego reagowania i udziału w misjach NATO.

Choć większość produkcji odbywa się w Niemczech, Węgry zadbały również o transfer know-how. Na przedmieściach Budapesztu, w miejscowości Zalaegerszeg, powstał zakład ZALAZone oraz centrum badawczo-rozwojowe, gdzie realizowane są programy szkoleniowe oraz symulacje z użyciem Leopardów. Planowane jest także rozwijanie krajowego przemysłu zbrojeniowego w kierunku wsparcia eksploatacji, serwisu i ewentualnej produkcji elementów dla Leopardów.

Leopardy to nie wszystko

W ramach kompleksowego kontraktu na modernizację komponentu pancernego Węgry nie ograniczyły się wyłącznie do zakupu czołgów Leopard 2A7HU – równie istotną częścią inwestycji był zakup sprzętu towarzyszącego, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu pełnej operacyjności, mobilności, zabezpieczenia technicznego oraz logistyki nowo utworzonego batalionu pancernego. Działanie to wpisuje się w filozofię tworzenia kompletnych systemów bojowych, a nie wyłącznie pojedynczych platform, co odróżnia współczesne podejście do modernizacji sił zbrojnych od wcześniejszych, często fragmentarycznych zakupów.

W ramach kontraktu podpisanego z niemieckim Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Węgry zamówiły 12 egzemplarzy czołgów Leopard 2A4, które zostały zmodernizowane do standardu 2A4HU. Te czołgi nie są przeznaczone do działań bojowych na pierwszej linii, lecz pełnią funkcję pojazdów szkoleniowych i pomostowych, umożliwiając płynne przejście z eksploatacji sowieckich T-72 na nowoczesne Leopardy 2A7HU.

Wersja 2A4HU otrzymała zmodernizowane systemy elektroniczne i optyczne, dostosowane do standardów zachodnich, co umożliwia realistyczne szkolenie załóg, a także integrację z symulatorami i systemami treningowymi. Dzięki temu rozwiązaniu Węgry mogły rozpocząć budowanie kompetencji operacyjnych jeszcze przed dostawą finalnych A7HU, co zmniejszyło ryzyko „szoku technologicznego” i skróciło czas potrzebny na osiągnięcie gotowości bojowej nowej brygady pancernej.

Nieodłącznym elementem nowoczesnego komponentu pancernego są pojazdy zabezpieczenia technicznego, które umożliwiają ewakuację uszkodzonych czołgów, ich naprawę w terenie, a także realizację zadań inżynieryjnych. W tym celu Węgry zakupiły 5 egzemplarzy wozów Wisent 2 w wersji dostosowanej do specyfikacji narodowej – oznaczonych jako Wisent 2HU.

Wisent 2 jest pojazdem opartym na tym samym podwoziu co Leopard 2, co zapewnia pełną kompatybilność logistyczną i mechaniczną. Wyposażony jest w dźwig hydrauliczny o udźwigu do 30 ton, wyciągarkę, pług oraz zestawy narzędzi warsztatowych. Dzięki temu może wykonywać zadania:

Ewakuacji uszkodzonych czołgów spod ognia nieprzyjaciela

Naprawy uszkodzeń bojowych w warunkach polowych

Przygotowania stanowisk ogniowych

Wsparcia działań inżynieryjnych

W wersji HU pojazdy te otrzymały także zintegrowane systemy łączności NATO oraz urządzenia ochrony balistycznej i przeciwwybuchowej.

Węgry zakupiły również 3 egzemplarze systemu mostowego Leguan 2HU, montowanego – podobnie jak czołgi i wozy wsparcia – na podwoziu Leopard 2. Te specjalistyczne pojazdy służą do szybkiego pokonywania przeszkód terenowych, takich jak rzeki, rowy, wąwozy czy zniszczone drogi. Dzięki zastosowaniu hydraulicznego systemu rozkładania możliwe jest rozwinięcie mostu o długości do 26 metrów w czasie krótszym niż 5 minut, bez konieczności opuszczania pojazdu przez załogę.

Leguan 2HU może przenosić pojazdy o masie do 80 ton (MLC 80), co oznacza, że jest w pełni kompatybilny z Leopardami 2A7HU i innymi ciężkimi pojazdami NATO. Wprowadzenie tego systemu znacząco zwiększa mobilność operacyjną batalionu pancernego, szczególnie w kontekście działań ofensywnych lub operacji forsowania rzek.

Integralną częścią kontraktu były również inwestycje w nowoczesne symulatory Leopard 2A7HU i Wisent 2, umożliwiające prowadzenie szkoleń załóg w warunkach wirtualnych, z uwzględnieniem scenariuszy bojowych, klimatycznych i środowiskowych. Węgierskie Ministerstwo Obrony we współpracy z KMW uruchomiło centra szkoleniowe i symulacyjne w Zalaegerszeg i Tata, które stanowią zaplecze dydaktyczne dla całego komponentu pancernego.

Wszystko w ramach "Zrínyi 2026"

Zakup Leopardów 2A7HU jest zdecydowanie milowym krokiem w odbudowie potencjału militarnego Węgier. Jest to największe i najbardziej ambitne zamówienie pancerne tego kraju od czasów zimnej wojny. Dzięki niemu Węgry zyskały nowoczesne narzędzie odstraszania i realnego wpływu operacyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt ten ma też znaczenie symboliczne – pokazuje dążenie Budapesztu do uniezależnienia się od sprzętu postsowieckiego i głębszego zakotwiczenia w systemie obronnym Zachodu.

Węgry prowadzą kompleksową modernizację swoich sił zbrojnych, opierając ją o eksport europejskiego uzbrojenia. Poza opisanym wyżej komponentem pancernym Budapeszt pozyskał niemieckie bojowe wozy piechoty KF-41 Lynx w ilości 218 sztuk, gdzie 172 pojazdy są produkowane na Węgrzech w nowo utworzonej fabryce w Zalaegerszeg. To nie jest ostatni niemiecki akcent modernizacji węgierskiego wojska, ponieważ zakupiono również armatohaubice Panzerhaubitze2000 (Pzh2000) w ilości 24 sztuk.

W kwestii lotnictwa Węgry stawiają na lekkie śmigłowce H145M w ilości 20 śmigłowców, wyposażonych w system zarządzania uzbrojeniem HForce. Dostawy rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku, a ostatni egzemplarz został przekazany w grudniu 2021 roku. Ponadto grudniu 2018 roku Węgry podpisały kontrakt na dostawę 16 śmigłowców H225M Caracal, również wyposażonych w system HForce. Pierwsze dwa egzemplarze zostały dostarczone w lipcu 2023 roku, a kolejne dostawy planowane są do końca 2025 roku. Śmigłowce te zastąpią przestarzałe maszyny Mi-8 i Mi-17.

Wszystkie te zakupu uzbrojenia odbywają się w ramach programu "Zrínyi 2026", który jest kompleksowym, narodowym programem modernizacji Sił Zbrojnych Węgier. Został on ogłoszony w 2016 roku przez rząd Viktora Orbána. Jego celem jest odbudowa i unowocześnienie węgierskiej armii po dekadach niedofinansowania, a także przystosowanie jej do standardów NATO i współczesnych wymogów bezpieczeństwa.