Węgry odbierają kolejną partię śmigłowców Caracal. To już 8 maszyna

Jak przekazało ministerstwo: „śmigłowce przybył do 86. Brygady Śmigłowców Kiss József w Szolnok w poniedziałkowe popołudnie”. „Nowy, zaawansowany technologicznie sprzęt jeszcze bardziej wzmocni możliwości węgierskich sił powietrznych" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Obrony spodziewa się dostawy pozostałych ośmiu śmigłowców H225M do końca 2024 roku. Będą one uzupełnieniem dwóch zakupionych w maju 2016 roku śmigłowców Airbus H125, które są wykorzystywane głównie do celów szkoleniowych.

Dzięki dostawie z 13 maja Węgry posiadają już 8 śmigłowców H225M Caracal, czyli już połowę z 16 zakupionych maszyn we Francji. Pierwsze śmigłowce dotarły na Węgry w lipcu 2023 roku.

Minister obrony przypomniał także, że rok 2024 można nazwać rokiem lotnictwa, gdyż szereg nowego sprzętu i działań skupi się na zdolnościach sił powietrznych. „Od początku roku nabyliśmy cztery nowe samoloty Gripen, wspólnie z firmą SAAB utworzyliśmy centrum doskonałości, które również wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości (XR), a piloci otrzymali na początku roku znaczną podwyżkę” – dodał minister.

Śmigłowce Airbus Helicopters H225M zostały zamówione w 2018 roku w ramach programu modernizacji zatwierdzonego dwa lata wcześniej. Cały czas nie wiadomo jaka jest wartość kontraktu, ponieważ obie strony nie ujawnił tych informacji. Zakup Caracali miał miejsce sześć miesięcy po zakupie 20 H145M, z których wszystkie zostały już dostarczone.

Maszyny Caracal zastępujące wysłużone śmigłowce i wycofane posowieckie Mi-8 oraz Mi-17, które posłużą jeszcze 2 lata. Mi-8 zostały pożegnane oficjalnie pod koniec marca 2021 roku.

W styczniu 2022 roku, doszło do ugody między Polską a Airbusem ws. zerwania umowy na zakup 50 śmigłowców H225M, kara wyniosła 80 mln zł.

H225M są wyposażone w nowoczesną, cyfrową awionikę, głowice optoelektroniczne oraz systemem HForce, umożliwiającym użycie uzbrojenia niekierowanego i kierowanego. Dzięki temu będą mogły nie tylko realizować zadania transportowe, ale również służyć do zadań poszukiwawczo-ratowniczych oraz realizować misje ratownictwa bojowego (Combat-SAR) czy wsparcia pola walki. Węgierskie dowództwo rozważa wyposażenie 6 maszyn H225M w sondy do tankowania paliwa w locie, aby dostosować je do realizacji misji specjalnych na dużym dystansie. Użytkownikami śmigłowców Airbus H225M są Węgry, Francja, a wkrótce także Królestwo Niderlandów, które zamówiło czternaście sztuk tych maszyn.