Rheinmetall otwiera linię produkcyjną amunicji 30 mm na Węgrzech. Przekazuje też pierwszy bojowy wóz piechoty KF41 Lynx

Na węgrzycach w ciągu ostatnich dni lipca dużo się działo jeśli chodzi o inwestycje niemieckiej firmy Rheinmetall, bowiem to jak przekazał Rheinmetall doszło do otwarcia pierwszej sekcji nowej fabryki amunicji w Várpalota na Węgrzech, która będzie się zajmować produkcją amunicji kalibru 30 x 173 mm. Poza tym, 24 lipca jak przekazał Rheinmetall w komunikacie, doszło do przekazania węgierskim siłom zbrojnym pierwszego bojowego wozu piechoty KF41 Lynx wyprodukowanego w zakładzie w Zalaegerszeg na Węgrzech.