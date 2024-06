To pierwszy wspólny zakład Niemiec i Ukrainy. Rheinmetall otwiera warsztat naprawy pojazdów

W ostatnich miesiącach niemieckie firmy, a zwłaszcza Rheinmetall były pod ostrzałem za opieszałość jeśli chodzi o realne działania na Ukrainie. Firmy niemieckie dużo mówiły, ogłaszały wielkie projekty, jak kolejne fabryki czy centra serwisowe, jednak mało co było robione. W czerwcu Spigel informował, że parlamentarzyści z frakcji SPD, Zielonych i FDP wezwali producenta uzbrojenia firmę Rheinmetall do większego niż dotychczas wsparcia ukraińskiej armii w zakresie wykorzystania sprzętu wojskowego z Niemiec.

W maju z kolei niemiecki dziennik Bild informował, że ogromne obietnice, które złożyły niemieckie firmy, są w powijakach i mało co się dzieje w ich kwestii. Według Bilda powołującego się na Sebastiana Schäfera, posła Zielonych do Bundestagu i członka Komisji Budżetowej, Komisji Finansów oraz parlamentarnego zespołu ds. specjalnego funduszu na rzecz modernizacji Bundeswehry, który spędził prawie tydzień na Ukrainie rozmawiając z dowództwem armii, ministrami i wieloma innymi ważnymi Ukraińcami, Niemcy mają składać Ukrainie puste obietnice.

Schäfer powiedział Bild: „Firma Rheinmetall wielokrotnie składała wielkie zapowiedzi. Tej zimy we Lwowie miał zostać otwarty warsztat serwisowy, aby bardziej skomplikowane naprawy mogły być przeprowadzane na miejscu na Ukrainie”. Tak by uszkodzone niemieckie czołgi Leopard 2 czy Marder nie były kierowane na Litwę, gdzie jest obecnie serwis, ale były naprawiane na Ukrainie we Lwowskich Zakładach Sprzętu Pancernego (LBTZ), by tym samym przyśpieszyć ich powrót do służby. Jednak jak zwraca uwagę poseł: „Niestety, warsztaty te jak dotąd pozostają niespełnioną obietnicą”.

Jednak teraz Ukraina może otrąbić sukces bowiem, to w końcu udało się jedną z obietnic zrealizować. Jak przekazał niemiecki portal Spigel niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall i Ukraina otworzyły wspólny zakład naprawy pojazdów na Ukrainie. Według ukraińskiego Ministerstwa Przemysłu Strategicznego, warsztat skupi się na naprawie i konserwacji bojowego wozu piechoty Marder. Zgodnie z przekazanymi informacjami, współpraca obejmuje również nadzór techniczny ze strony niemieckich przedstawicieli oraz dostawy części zamiennych. Ministerstwo określiło otwarcie warsztatu jako ważny krok dla Ukrainy i rozwoju.

„Utworzenie wspólnego zakładu produkcyjnego z Rheinmetall to nie tylko krok w kierunku zwycięstwa Ukrainy, ale także znaczący kamień milowy w rozwoju arsenału wolnego świata” - powiedział w oświadczeniu minister Ołeksandr Kamyszyn.

Prezes Rheinmetall Armin Papperger, który na ukraińskim zdjęciu był ubrany w kamizelkę kuloodporną, podkreślił znaczenie zapewnienia skutecznego wsparcia Ukrainie w jej obronie przed rosyjską agresją. Nowe centrum serwisowe Rheinmetall ma umożliwić szybką naprawę i konserwację niemieckiego sprzętu bezpośrednio na miejscu. Celem jest zwiększenie efektywności ukraińskich sił zbrojnych. Ukraińscy specjaliści będą pracować we wspólnym zakładzie produkcyjnym, podczas gdy przedstawiciele niemieckiej firmy zapewnią nadzór techniczny. Partnerstwo początkowo pozostanie skupione na terytorium Ukrainy w obszarach serwisu, konserwacji, montażu i produkcji. Rheinmetall planuje w przyszłości rozszerzyć współpracę z Kijowem o wspólną produkcję pojazdów wojskowych na Ukrainie. W maju ubiegłego roku Rheinmetall nawiązał współpracę z ukraińską firmą zbrojeniową Ukroboronprom, aby umożliwić szybką naprawę i konserwację pojazdów opancerzonych na miejscu. W zeszłym roku w zakładach Rheinmetall w Niemczech szkolili się ukraińscy specjaliści z zakresu naprawy wozów bojowych, m.in. inżynierowie mechaniki przemysłowej i mechatroniki. Następnie personel ten wrócił na Ukrainę i tam pracował przy konserwacji i naprawie pojazdów z frontu.

7 czerwca francusko-niemiecka grupa zbrojeniowa KNDS potwierdziła utworzenie filii na Ukrainie. Nastąpiło to podczas wizyty w Paryżu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Filia KNDS będzie produkować na terenie Ukrainy sprzęt wojskowy i amunicję. W czasie spotkania podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia centrum serwisowego dział Caesar, które Francja dostarcza Ukrainie. Druga umowa dotyczy produkcji części zamiennych do Cezara w technologii druku 3D. Posunięcie to ma na celu wzmocnienie obecności firmy w regionie i zwiększenie jej zdolności do wspierania ukraińskiego przemysłu obronnego.

Dodatkowo KNDS zawarło umowę z inną ukraińską firmą KZVV na przeniesienie produkcji pocisków artyleryjskich kal. 155 mm. Filia ma rozpocząć produkcję amunicji wraz ze swoim lokalnym ukraińskim partnerem w ciągu 12 miesięcy, z perspektywą rozszerzenia działalności na moduły systemowe i potencjalnie kompletne systemy w przyszłości.