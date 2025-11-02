Polska wzmacnia obronność, inwestując w ponad 230 nowych karetek wojskowych.

Pojazdy, oparte na platformie Unimog 4x4, mają zwiększyć zdolności operacyjne Wojska Polskiego, zwłaszcza na wschodniej granicy, a także wesprzeć Krajowy System Ratownictwa Medycznego. Inwestycja ma na celu nie tylko zapewnienie szybkiej pomocy rannym, ale także podniesienie morale żołnierzy i bezpieczeństwa ratowników.

Płk Paluch zwrócił uwagę, że współczesne pole walki wymaga nie tylko sprzętu ofensywnego, ale również zaawansowanego wsparcia logistycznego i medycznego. Jak podkreślił - "Aby kompleksowo rozwijać zdolności operacyjne naszych sił zbrojnych potrzebujemy, oprócz sprzętu który de facto potrafi kinetycznie razić przeciwnika, również ten sprzęt zabezpieczający.”

"Wyposażenie specjalistyczne zabudowane na platformie Unimoga firmy Mercedes-Benz o bardzo dużej dzielności terenowej jest zdolne do poruszania się zarówno po drogach utwardzonych, szosowych, jak również w terenie przygodnym. Tak więc przetransportowanie jakichkolwiek ofiar, klęsk żywiołowych, tudzież rannych z pola walki będzie możliwe z wykorzystaniem tego sprzętu" - wyjaśniał oficer.

Zwrócił uwagę również na aspekt podwyższonej ochrony. Jak powiedział - "Należy wskazać tutaj, że wyposażenie, które zostanie zaimplementowane na tych pojazdach, będzie pozwalało zabezpieczyć bezpieczeństwo naszych ratowników medycznych w trakcie realizowania różnych zadań, w szczególności na ścianie wschodniej, gdzie spotykamy się wszelkiego rodzaju działalnościami hybrydowymi, gdzie niejednokrotnie doświadczyliśmy [...] że kamienie, gałęzie lecą w stronę ratowników. Te pojazdy dodatkowo zostaną zabezpieczone przed takim działaniem, aby osoby, które udzielają tej pierwszej pomocy zostały w pełni zabezpieczone i mogły skutecznie realizować te działania."

Oprócz aspektów medycznych, płk Paluch podkreślił psychologiczne znaczenie inwestycji. Szybka i profesjonalna pomoc medyczna ma kluczowe znaczenie dla morale żołnierzy i poczucia bezpieczeństwa obywateli. "Pierwszy aspekt jest to fizyczne udzielenie tej pierwszej pomocy, podtrzymanie funkcji życiowych osób rannych. Z drugiej strony, to o czym wspominał Pan redaktor, psychologiczny efekt na naszych żołnierzy, naszych obywateli, że aktualnie Agencja Uzbrojenia, Resort Obrony Narodowej, rząd RP robi wszystko, aby świadomość wśród naszych obywateli odnośnie zabezpieczenia zarówno kwestii ich bezpieczeństwa, jak i fizycznego, psychicznego jest w całym obszarze zabezpieczony."

