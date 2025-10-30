Polska armia inwestuje w nowoczesne pojazdy medyczne, które zapewnią ewakuację rannych w każdych warunkach.

30 października 2025 roku w zakładach spółki AMZ Kutno S.A. doszło do podpisania kluczowej umowy, która znacząco podniesie zdolności ewakuacji medycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrakt zawarto pomiędzy producentem pojazdów a reprezentującą Skarb Państwa Agencją Uzbrojenia. Przedmiotem umowy jest dostawa blisko 250 nowoczesnych wielonoszowych samochodów sanitarnych za całkowitą kwotę, obejmującą zamówienie gwarantowane i opcjonalne, przekraczającą 800 milionów złotych brutto. Dostawa pierwszej partii tych pojazdów jest przewidziana na rok 2027.

Nowe samochody sanitarne wielonoszowe zostały zaprojektowane z myślą o wykonywaniu zadań ewakuacji medycznej na wszystkich poziomach zabezpieczenia, niezależnie od warunków. Ich konstrukcja pozwala na poruszanie się po wszystkich rodzajach dróg i bezdrożach, dzięki zastosowaniu podwozia wysokiej mobilności Mercedes-Benz Unimog U4000 z napędem 4x4 i automatyczną skrzynią biegów. Zabudowa specjalistyczna i instalacja wyposażenia realizowana jest przez AMZ Kutno.

Pojazdy umożliwią przewóz trzech członków załogi oraz jednoczesną bezpieczną ewakuację rannych w dwóch kluczowych konfiguracjach. Pierwsza z nich pozwala na transport czterech osób w pozycji leżącej, na bezpiecznie rozmieszczonych i mocowanych noszach. Druga umożliwia przewóz trzech osób w pozycji siedzącej i dwóch w pozycji leżącej. Każdy samochód zostanie wyposażony w zaawansowany sprzęt medyczny dostarczany przez firmę Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k., obejmujący aparaturę niezbędną do ratowania życia.

Dodatkowo wozy sanitarne będą wyposażone w zestawy radiostacji kompatybilnych z sojuszniczymi środkami łączności oraz w polską radiostację Comp@n-Z, zapewniając bezproblemową komunikację w trakcie prowadzenia działań ewakuacyjnych. Zabudowa ma zapewniać ochronę przed ostrzałem i odłamkami.

Podpisany kontrakt stanowi istotny krok w modernizacji polskiej floty pojazdów medycznych, zwiększając możliwości ratowania życia i zdrowia żołnierzy na polu walki. Jak podkreślił podczas uroczystości wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz - „Bierzemy pod uwagę to doświadczenie z wojny na Ukrainie, na którym budujemy Wojska Medyczne. To jest element budowy Wojsk Medycznych ich wyposażenia […] Niemal 250 sanitarek, ale ja powiedziałbym inaczej... super wyposażonych wojskowych ambulansów. Wielka sprawa, wielkie wydarzenia i też wielka inwestycja.”