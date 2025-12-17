Norwegia zbroi Ukrainę. Kijów dostanie to, czego potrzebuje

Norwegia ogłosiła znaczące wsparcie militarne dla Ukrainy, przeznaczając łącznie 3,2 miliarda koron (około 1,2 miliarda złotych) na zakup amunicji do myśliwców F-16 oraz systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu. Premier Norwegii, Jonas Gahr Stoere, podkreślił, że celem jest szybkie dostarczenie uzbrojenia, aby Ukraina mogła skutecznie odpierać rosyjskie ataki. Nowy pakiet pomocowy ma wzmocnić ukraińską obronę i zapewnić jej możliwość kontynuowania walki o suwerenność.

Pakiet norweskiej pomocy obejmuje amunicję do myśliwców F-16 o wartości ponad miliarda koron. Jest to kluczowe wsparcie w kontekście planowanego przez Ukrainę wzmocnienia floty powietrznej. Dodatkowo, Oslo sfinansuje zakup systemu laserowego naprowadzania rakiet, przeznaczonego do odpalania zarówno z powietrza, jak i z ziemi. Ważnym elementem dostaw są również pociski do systemów przeciwlotniczych S-300, co znacząco zwiększy zdolności obronne Ukrainy przed atakami z powietrza. Jak podkreślił Jonas Gahr Stoere,

„Dzięki temu (Ukraina) będzie mogła skutecznie przeciwstawiać się rosyjskim atakom i kontynuować obronę”.

Niezmienne wsparcie Norwegii dla Kijowa

Premier Stoere zapewnił o niezmiennym wsparciu Norwegii dla Ukrainy, obejmującym aspekty polityczne, gospodarcze i militarne. Jest to jeden z priorytetów norweskiej polityki bezpieczeństwa. Rząd Norwegii wyraził nadzieję, że ogłoszony program pomocowy przyniesie szybkie efekty na polu walki z rosyjską inwazją. Całkowita wartość norweskiego wsparcia dla Kijowa w 2025 roku wyniosła 85 miliardów koron (30 miliardów złotych), a w budżecie na 2026 rok utrzymano je na tym samym poziomie.

Program Nansena i wspólne inicjatywy przemysłowe

Środki finansowe przeznaczane są w ramach Programu Nansena, który obejmuje zakup uzbrojenia, odbudowę infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Norwegia aktywnie współpracuje z Ukrainą również na polu przemysłowym, uruchamiając fabrykę amunicji artyleryjskiej. Ponadto, w Norwegii ma powstać ukraiński zakład produkujący drony bojowe, co świadczy o długoterminowym zaangażowaniu Oslo w rozwój ukraińskich zdolności obronnych.

W całym roku 2025 Norwegia przeznaczyła rekordową kwotę 85 miliardów koron norweskich (NOK), co odpowiada około 7,8 miliarda dolarów amerykańskich. Wsparcie to obejmuje zarówno bezpośrednie dostawy, szkolenia (np. pilotów F-16), pomoc energetyczną (zakup gazu, odbudowa infrastruktury) jak i humanitarną. Norwegia podkreśla, że pomoc jest kluczowa dla bezpieczeństwa Europy i będzie kontynuowana w kolejnych latach (w 2026 r. planowane podobne 85 mld NOK).

Oficjalnie Norwegia zapowiedziała przekazanie 6 myśliwców F-16 (w 2024 r.), ale ostateczna rzeczywista liczba wyniosła 14 samolotów F-16 Block 10/15 (głównie dostarczonych w 2024 r., z ukończeniem dostaw w 2025 r. Samoloty pochodzą z wycofanej floty norweskiej zastąpionej F-35. Norwegia jest jednym z kluczowych członków koalicji F-16 (obok Danii, Holandii, Belgii i in.), która łącznie dostarczyła Ukrainie kilkadziesiąt samolotów. 

