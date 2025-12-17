Norwegia zbroi Ukrainę. Kijów dostanie to, czego potrzebuje

Pakiet norweskiej pomocy obejmuje amunicję do myśliwców F-16 o wartości ponad miliarda koron. Jest to kluczowe wsparcie w kontekście planowanego przez Ukrainę wzmocnienia floty powietrznej. Dodatkowo, Oslo sfinansuje zakup systemu laserowego naprowadzania rakiet, przeznaczonego do odpalania zarówno z powietrza, jak i z ziemi. Ważnym elementem dostaw są również pociski do systemów przeciwlotniczych S-300, co znacząco zwiększy zdolności obronne Ukrainy przed atakami z powietrza. Jak podkreślił Jonas Gahr Stoere,

„Dzięki temu (Ukraina) będzie mogła skutecznie przeciwstawiać się rosyjskim atakom i kontynuować obronę”.

Niezmienne wsparcie Norwegii dla Kijowa

Premier Stoere zapewnił o niezmiennym wsparciu Norwegii dla Ukrainy, obejmującym aspekty polityczne, gospodarcze i militarne. Jest to jeden z priorytetów norweskiej polityki bezpieczeństwa. Rząd Norwegii wyraził nadzieję, że ogłoszony program pomocowy przyniesie szybkie efekty na polu walki z rosyjską inwazją. Całkowita wartość norweskiego wsparcia dla Kijowa w 2025 roku wyniosła 85 miliardów koron (30 miliardów złotych), a w budżecie na 2026 rok utrzymano je na tym samym poziomie.

Program Nansena i wspólne inicjatywy przemysłowe

Środki finansowe przeznaczane są w ramach Programu Nansena, który obejmuje zakup uzbrojenia, odbudowę infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Norwegia aktywnie współpracuje z Ukrainą również na polu przemysłowym, uruchamiając fabrykę amunicji artyleryjskiej. Ponadto, w Norwegii ma powstać ukraiński zakład produkujący drony bojowe, co świadczy o długoterminowym zaangażowaniu Oslo w rozwój ukraińskich zdolności obronnych.

W całym roku 2025 Norwegia przeznaczyła rekordową kwotę 85 miliardów koron norweskich (NOK), co odpowiada około 7,8 miliarda dolarów amerykańskich. Wsparcie to obejmuje zarówno bezpośrednie dostawy, szkolenia (np. pilotów F-16), pomoc energetyczną (zakup gazu, odbudowa infrastruktury) jak i humanitarną. Norwegia podkreśla, że pomoc jest kluczowa dla bezpieczeństwa Europy i będzie kontynuowana w kolejnych latach (w 2026 r. planowane podobne 85 mld NOK).

Oficjalnie Norwegia zapowiedziała przekazanie 6 myśliwców F-16 (w 2024 r.), ale ostateczna rzeczywista liczba wyniosła 14 samolotów F-16 Block 10/15 (głównie dostarczonych w 2024 r., z ukończeniem dostaw w 2025 r. Samoloty pochodzą z wycofanej floty norweskiej zastąpionej F-35. Norwegia jest jednym z kluczowych członków koalicji F-16 (obok Danii, Holandii, Belgii i in.), która łącznie dostarczyła Ukrainie kilkadziesiąt samolotów.